  • According To Former Captain Ms Dhoni India Is A Dangerous Team In The T20 World Cup

T20 World Cup 2026 : ‘हा सर्वात धोकादायक संघांपैकी….’ टी-२० विश्वचषकात भारताबद्दल माजी कर्णधार एमएस धोनीने स्पष्टच सांगितले…

आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून सुरु होणार आहे. या स्पर्धेसाठी सर्व संघ सज्ज झाले आहेत. दरम्यान, भारतीय संघाच्या कामगिरीबद्दल भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीने भाष्य केले आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 02:53 PM
T20 World Cup 2026: 'This is one of the most dangerous teams...' Former captain MS Dhoni spoke frankly about India in the T20 World Cup...

भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी(फोटो-सोशल मीडिया)

MS Dhoni’s comments on the T20 World Cup 2026 : पुरुष टी-२० विश्वचषकाला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवार होणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजन संयुक्तपणे भारत आणि श्रीलंका हे देश करणार आहे. या स्पर्धेसाठी सर्वच देश कामाला लागले आहेत. अशातच, भारताचा यशस्वी माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने २०२६ च्या पुरुष टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघाच्या संधीवर भाष्य केले आहे. त्याच्यामते दाबाव असणाऱ्या स्पर्धेत चांगली कामगिरी करण्यासाठी संघाकडे अनुभव, कौशल्य आणि संतुलन यांचे योग्य संयोजन असल्याचे म्हटले आहे.

नेमकं काय म्हणाला एमएस धोनी?

एमएस धोनीने म्हणाला की, संघाची ताकद त्याचे खेळाडू दबावाच्या परिस्थिती किती चांगल्या प्रकारे हाताळतात आणि त्यांच्या भूमिका किती स्पष्टपणे परिभाषित ते करत असतात यावर अवलंबून असते. तसेच, तो म्हणाला की खेळाडू नेहमीच सामन्यासाठी तयारच असतात, फलंदाजी असो वा गोलंदाजी, ज्यामुळे भारताला त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांवर चांगलाच फायदा मिळतो.

हेही वाचा : U19 World Cup 2026 : वैभव सूर्यवंशीला बाबर आझमचा विक्रम मोडण्याची संधी! अफगाणिस्तानविरुद्ध ‘ही’ कमगिरी करून रचणार इतिहास

धोनी भारतीय संघाबाबत काय म्हणाला?

असे धोनीने एका कार्यक्रमाप्रसंगी  सांगितले की, “हा सर्वात धोकादायक संघांपैकी एक आहे. तुम्हाला माहिती आहे, त्यांनी आधीच फलंदाजी किंवा गोलंदाजी सुरू केली असेल. पण एका चांगल्या संघाला काय हवे असते? त्यांच्याकडे सर्वकाही हजर आहे. भारताकडे अनुभव आहे. विशेषतः जेव्हा या स्वरूपाचा विचार केला जातो तेव्हा भरपूर अनुभव असतो. त्यांनी दबावाखाली खेळ केला आहे. खेळाडू संघात कोणतीही भूमिका बजावत असले तरी, देखील ते बराच काळ त्या परिस्थितीत आहेत,”

धोनीने आशावाद व्यक्त केला आहे की, दव हा घटक पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये अगदी काळजीपूर्वक आखलेल्या योजनांना देखील खराब करू शकतो. तो म्हणाला की दव खेळण्याच्या परिस्थितीवर लक्षणीय परिणाम करू शकतो आणि त्यासाठी नाणेफेकीचा कौल महत्त्वाचे ठरवू शकतो. ज्यामुळे सामन्यांमध्ये अन्याय्य फायदाही होण्याची शक्यता आहे.

मला भीती वाटणारी गोष्ट म्हणजे दव..

धोनी पुढे म्हणतो की, “मला कशाची चिंता आहे? तर पुन्हा एकदा, मला दव हा घटक आवडत नाही. दव बऱ्याच गोष्टी बदलतो. म्हणून, जेव्हा मी खेळत होतो, तेव्हा मला खरोखरच भीती वाटणारी एक गोष्ट म्हणजे दव. तसेच, नाणेफेक महत्त्वाची बनते. जर आपण काही सर्वोत्तम संघांविरुद्ध १० सामने खेळलो, तर परिस्थिती तटस्थ असल्यास आपण बहुतेक वेळा विजयी होण्याची शक्यता आहे. ”

हेही वाचा : T20 World Cup 2026: पाकिस्तानच्या बहिष्कारावर प्रश्नचिन्ह! कोच गौतम गंभीरच्या प्रतिक्रियेमुळे उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं?

आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ चेन्नई सुपर किंग्जचा माजी कर्णधाराने असे देखील निदर्शनास आणून दिले की टी-२० क्रिकेट अप्रत्याशित असून तिथे एक वाईट खेळ किंवा विरोधी संघाची उत्तम कामगिरी निकाल पूर्णपणे बदलण्याची क्षमता ठेवते. “जेव्हा तुमचे काही खेळाडू चांगले खेळत नाहीत आणि विरोधी संघातील कोणीतरी उत्तम कामगिरी करत असतो, तेव्हा समस्या निर्माण होते. आणि टी-२० गट सामन्यांमध्येही असे घडू शकते. म्हणून, अशा वेळी तुम्हाला प्रार्थनांची गरज भासते.”

Web Title: According to former captain ms dhoni india is a dangerous team in the t20 world cup

Published On: Feb 04, 2026 | 02:53 PM

