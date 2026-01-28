Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Clever Turtle Escapes Hyena Trap Amazing Hunting Moment Viral News In Marathi

गोड बोलून शिकार करणार होता तरस, तितक्यात कासवाने अशी हुशारी दाखवली की शिकारीची झाला अवाक्; Video Viral

Turtle VS Hyena : चालाख मानला जाणारा तरस देखील कासवाच्या हुशारीपुढे नमतो आणि व्हिडिओत दिसून येते शिकारीचे रंजक दृश्य. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून युजर्स कासवाचून हुशारीचे कौतुक करत आहेत.

Updated On: Jan 28, 2026 | 09:26 AM
गोड बोलून शिकार करणार होता तरस, तितक्यात कासवाने अशी हुशारी दाखवली की शिकारीची झाला अवाक्; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हिडिओमध्ये तरस कासवाला कवचाबाहेर काढून हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतो.
  • मात्र कासव हुशारीने पुन्हा कवचात शिरून स्वतःची सुटका करून घेतो.
  • चालाख मानला जाणारा तरस शेवटी अपयशी ठरतो आणि व्हिडिओतील दृश्ये रंजक वळण घेते.
सोशल मिडियावर नेहमीच अनेक वेगवेगळ व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. व्हिडिओतील बरेच दृश्ये आपल्याला नेहमीच थक्क करुन टाकतात. इथे अनेकदा जंगलातील शिकारीचे व्हिडिओज देखील शेअर केले जातात. असेच एक अनोखे दृश्य आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे ज्यात एक तरस कासवाला वेड बनवतं त्याची शिकार करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. मात्र कासव तरसाचा हा डाव लगेच पालटतो आणि हुशारीने त्याच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतो. शिकारीचा हा मजेदार खेळ आता इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होत असून युजर्सने कासवाच्या हुशारीची प्रशंसा केली आहे.

भावाला मृत्यूचेही भय नाही! विना सेफ्टी 101 मजली इमारत चढून केला विक्रमी स्टंट; पाहून युजर्सचे हातपाय थरथरले; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

कासव, ससाची गोष्ट तर आपण अनेकदा ऐकली असेल. यात कासव हळूहळू चालूनही ससासोबतची शर्यत जिंकून त्यावर विजय मिळवतो. असाच एक व्हिडिओ अलीकडे शेअर करण्यात आला आहे ज्यात कासव आपल्या हुशारीने तरसाच्या हल्ल्यातून स्वतःची सुटका करताना दिसून येतो. तरस हा मुळातच चालाख प्रवृत्तीचा प्राणी आहे अशात त्याला शिकस्त देणे साधी गोष्ट नाही. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकतो यात एक तरस कासवाच्या चेहऱ्याला चाटत त्याला त्याच्या कवचातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि यात तो यशस्वीही होतो. कासव तरसावर विश्वास ठेवत आपल्या कवचातून बाहेर येतो आणि तरस लगेचच त्याच्यावर हल्ला करतो. कासवही इथे आपली चलाखी दाखवतो आणि लगेच त्याच्या तावडीतून आपली सुटका करत कवचाच्या आत निघून जातो. अखेर तरसाचा डाव पलटतो आणि त्याला रिकाम्या होतीच तिकडून निघून जावे लागते.

15 भुकेल्या जंगली सिंहांमध्ये जिवंत बकरीला सोडलं, मग जे घडलं… काही सेकंदातच पडला फडशा; थरारक Video Viral

शिकारीचा हा व्हिडिओ @_Kangchi_8 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “प्राण्यांचे आयुष्य कठीण आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “कासवाने वेळीच हुशारी दाखवली” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “प्रेमासाठी तो जवळ जवळ मारणार होता”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral clever turtle escapes hyena trap amazing hunting moment viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 09:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …
1

Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

Viral: मृत्यूशी झुंज! तासभर ट्रॅक्टरखाली दबला होता तरुण; बाहेर हात काढून मागत होता मदत, थरारक VIDEO समोर
2

Viral: मृत्यूशी झुंज! तासभर ट्रॅक्टरखाली दबला होता तरुण; बाहेर हात काढून मागत होता मदत, थरारक VIDEO समोर

Video: विक्रोळीत खेळताना चिमुरडीवर काळाचा घाला! लाऊडस्पीकर अंगावर पडल्याने ३ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू; घटना CCTV मध्ये कैद
3

Video: विक्रोळीत खेळताना चिमुरडीवर काळाचा घाला! लाऊडस्पीकर अंगावर पडल्याने ३ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू; घटना CCTV मध्ये कैद

15 भुकेल्या जंगली सिंहांमध्ये जिवंत बकरीला सोडलं, मग जे घडलं… काही सेकंदातच पडला फडशा; थरारक Video Viral
4

15 भुकेल्या जंगली सिंहांमध्ये जिवंत बकरीला सोडलं, मग जे घडलं… काही सेकंदातच पडला फडशा; थरारक Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गोड बोलून शिकार करणार होता तरस, तितक्यात कासवाने अशी हुशारी दाखवली की शिकारीची झाला अवाक्; Video Viral

गोड बोलून शिकार करणार होता तरस, तितक्यात कासवाने अशी हुशारी दाखवली की शिकारीची झाला अवाक्; Video Viral

Jan 28, 2026 | 09:26 AM
Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!

Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!

Jan 28, 2026 | 09:15 AM
Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! फ्री मिळणार TV Time इमोट, नव्या इव्हेंटमुळे बदलणार गेमिंग अनुभव

Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! फ्री मिळणार TV Time इमोट, नव्या इव्हेंटमुळे बदलणार गेमिंग अनुभव

Jan 28, 2026 | 09:15 AM
जागतिक व्यापारात भारताचा डंका! युरोपनंतर ब्राझील आणि कॅनडाही करणार भारतासोबत व्यापार, ट्रम्प पडले एकटे?

जागतिक व्यापारात भारताचा डंका! युरोपनंतर ब्राझील आणि कॅनडाही करणार भारतासोबत व्यापार, ट्रम्प पडले एकटे?

Jan 28, 2026 | 09:13 AM
कवठेमंकाळ तालुक्यात नवे राजकीय समीकरण; आर आर पाटील यांच्या मुलाविरोधात सर्व विरोधक एकवटले

कवठेमंकाळ तालुक्यात नवे राजकीय समीकरण; आर आर पाटील यांच्या मुलाविरोधात सर्व विरोधक एकवटले

Jan 28, 2026 | 09:09 AM
Iran US Conflict 2026: विनाशाचे सुंदर आरमार! काय आहे ट्रम्प यांचे इराणला जेरीस आणणारे ‘मिशन अब्राहम लिंकन’?

Iran US Conflict 2026: विनाशाचे सुंदर आरमार! काय आहे ट्रम्प यांचे इराणला जेरीस आणणारे ‘मिशन अब्राहम लिंकन’?

Jan 28, 2026 | 09:08 AM
Drugs Case : अहिल्यानगर पोलिसांचा एलसीबी संशयाच्या भोवऱ्यात; सहभाग कोणा-कोणाचा? तपास सुरू

Drugs Case : अहिल्यानगर पोलिसांचा एलसीबी संशयाच्या भोवऱ्यात; सहभाग कोणा-कोणाचा? तपास सुरू

Jan 28, 2026 | 09:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM