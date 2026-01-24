Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vastu Tips: या ठिकाणी घरात पैसे ठेवू नका अन्यथा येऊ शकतात समस्या

हल्ली डिजीटल युगात घरात पैसे कमी प्रमाणात ठेवले जाते. पण पैसे योग्य जागेवर न ठेवल्यास वास्तूदोष उद्भवण्याची शक्यता असते. मात्र पैसे ठेवण्याची योग्य जागा कोणती ते जाणून घेऊया

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:25 PM
  • कोणत्या ठिकाणी पैसे ठेवू नये
  • पैसे ठेवण्याची योग्य दिशा कोणती
  • पैसे कोणत्या दिशेला ठेवावे
हल्ली डिजीटल युगात घरात पैसे ठेवण्याची सवय कमी झाली असली तरी अनेक लोक अजूनही थोडे फार का नसो पैसा घरात ठेवत असतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का घरात पैसा कुठे ठेवावा आणि कुठे ठेवणे टाळावे. खरे तर वास्तुशास्त्रात असे सांगितले आहे की घरात काही ठिकाणे अशी असतात जिथे पैसे ठेवल्याने वास्तुदोष होतात आणि आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण होऊ लागते.

कोणत्या ठिकाणी पैसे ठेवू नये

अंधार असलेल्या ठिकाणी

जर तुम्ही तिजोरीत पैसे ठेवता, पण तिजोरी अशा ठिकाणी असेल जिथे अंधार असतो आणि तिजोरी उघडली की त्यामध्ये नैसर्गिक प्रकाश पोहोचत नाही, तर अशा तिजोरीत पैसे ठेवणे वाईट मानले जाते आणि पैसे कमी होऊ लागतात. वास्तुशास्त्रानुसार हे अशुभ मानले जाते. अशा ठिकाणी ठेवलेला पैसा हळूहळू खर्च होऊ लागतो, बचत टिकत नाही आणि उत्पन्न असूनही समाधान मिळत नाही. पैसे नेहमी अशा ठिकाणी ठेवावे जिथे उजेड येईल.

Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

शौचालय किंवा स्नानगृहाला लागून पैसे ठेवणे टाळा

भिंतीला लागून शौचालय किंवा स्नानगृह असलेल्या ठिकाणी जर तुम्ही पैसे ठेवत असाल तर हे देखील चुकीचे आहे. त्यामुळे पैसा हातात येणे थांबते आणि कोणत्या ना कोणत्या कारणाने पैसा विनाकारण खर्च होत राहतो. यामुळे कर्ज किंवा आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता असते.

नैऋत्य दिशेला पैसे का ठेवू नये

घराच्या नैऋत्य दिशेला पैसाही ठेवू नये. या दिशेला पैसा ठेवल्याने घरामध्ये गरिबी आणि पैशाची कमतरता येते. कारण घराची नैऋत्य दिशा ही स्थैर्य आणि जबाबदारीची दिशा असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे नैऋत्य दिशेला पैसे ठेवण्याचे टाळावे. त्या ठिकाणी जड वस्तू ठेवलेली चालते. पण पैसे ठेवू नये

घराच्या कोपऱ्यात पैसे का ठेवू नये

घराच्या कोपऱ्यातही पैसे ठेवणे टाळावे. तिजोरीच्या कोपऱ्यात, कपाटात, पर्समध्ये किंवा तुम्ही पैसे ठेवलेल्या इतर कोणत्याही ठिकाणच्या पैशाची जागा बदला. यामुळे पैसे व्यवस्थित ठिकाणी ठेवा. तिजोरी, कपाट किंवा पर्स या शुभ गोष्टी ठेवू शकता.
फाटलेल्या नोटा, जुनी पावती, निरुपयोगी कागद काढून टाका, अशा निरुपयोगी वस्तू ठेवू नये.

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

घरात पैसा ठेवण्यासाठी शुभ दिशा कोणती?

वास्तुशास्त्रानुसार उत्तर दिशा ही कुबेराची दिशा मानली जाते.  तर ईशान्य दिशा सकारात्मक ऊर्जेची दिशा मानली जाते. या दिशेला पैसा ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे आर्थिक स्थैर्य येते, बचत वाढते, नवे उत्पन्नाचे मार्ग खुले होतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घरात पैसे ठेवण्यासाठी कोणती दिशा शुभ मानली जाते?

    Ans: घराच्या उत्तर किंवा ईशान्य दिशेला पैसे/तिजोरी ठेवणे शुभ मानले जाते. तिजोरीचे तोंड उत्तर दिशेकडे असावे.

  • Que: पैसे चुकीच्या ठिकाणी असतील तर उपाय काय?

    Ans: तिजोरीची जागा बदलून उत्तर/ईशान्य दिशेला ठेवा, प्रकाश वाढवा, स्वच्छता ठेवा आणि नियमितपणे लक्ष्मीपूजन करा.

  • Que: पर्स किंवा अलमारीत पैसे ठेवताना काय काळजी घ्यावी?

    Ans: पर्स/अलमारी स्वच्छ व नीटनेटकी ठेवा. फाटलेल्या पर्समध्ये किंवा अस्ताव्यस्त अलमारीत पैसे ठेवू नयेत.

Published On: Jan 24, 2026 | 03:25 PM

Jan 24, 2026 | 03:25 PM
