Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! 'या' स्टॉक्सवर ठेवा तुमचं लक्ष

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात आज सपाट सुरुवात होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच आज गुंतवणूकदार कोणते शेअर्स खरेदी करू शकतात, याची यादी देखील तज्ज्ञांनी शेअर केली आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 08:37 AM
  • मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराने जोरदार तेजी नोंदवली
  • भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक स्थिर राहण्याची शक्यता
  • भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या घोषणा भारतीय शेअर बाजारासाठी फायदेशीर
India Share Market Update:  ४ फेब्रुवारी रोजी आज बुधवारी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे तज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला आहे. भारत-अमेरिका व्यापार कराराबद्दल आशावाद देशांतर्गत शेअर बाजारातील भावनांना पाठिंबा देईल अशी अपेक्षा आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सपाट सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,८१९ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ २ अंकांनी जास्त होता.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमतीत चढउतार सुरुच! काय आहे आजच्या किंमती? जाणून घ्या एका क्लिकवर

मंगळवारी, भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजाराने जोरदार तेजी नोंदवली, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,७०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २,०७२.६७ अंकांनी म्हणजेच २.५४% ने वाढून ८३,७३९.१३ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ६३९.१५ अंकांनी म्हणजेच २.५५% ने वाढून २५,७२७.५५ वर बंद झाला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १,४२२.३० अंकांनी किंवा २.४३% ने वाढून ६०,०४१.३० वर बंद झाला. भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या घोषणा भारतीय शेअर बाजारासाठी फायदेशीर ठरल्या आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

शेअर बाजारातील तज्ञ – चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधरचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या स्टॉक्समध्ये अशोक लेलँड, एसबीआय, पेटीएम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यूपीएल, मारुती सुझुकी, झायडस लाईफ आणि कॉन्कोर या आठ स्टॉक्सचा समावेश आहे.

“हा करार देशाच्या….”, भारत-अमेरिका डीलवर Piyush Goyal यांनी व्यक्त केला प्रचंड विश्वास; तर राहुल गांधीवर सडकून टीका

जागतिक बाजारातील मंदीच्या संकेतांमुळे बुधवार, ४ फेब्रुवारी रोजी भारतीय शेअर बाजार संमिश्र व्यापार करण्याची शक्यता आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार ट्रेंट, बजाज फिनसर्व्ह, एनएचपीसी, टाटा पॉवर, अपोलो टायर्स, एमक्युअर फार्मा, भारत पेट्रोलियम, बजाज फायनान्स, मॅनकाइंड फार्मा, आदित्य बिर्ला कॅपिटल, नझारा टेक्नॉलॉजीज, पिडिलाईट इंडस्ट्रीज, भारतीय रेल्वे वित्त महामंडळ, एनबीसीसी इंडिया, भारत कोकिंग कोल या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Feb 04, 2026 | 08:37 AM

