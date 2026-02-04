Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सांगली महापालिका आयुक्तांचा प्रशासकीय ‘सर्जिकल स्ट्राईक’; वाहनचालकाची थेट हकालपट्टी, मुकादमावर दंडात्मक कारवाई

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेत शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी मंगळवारी कडक प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 08:37 AM
सांगली मनपा आयुक्तांचा प्रशासकीय 'सर्जिकल स्ट्राईक'

सांगली मनपा आयुक्तांचा प्रशासकीय 'सर्जिकल स्ट्राईक' (फोटो - सोशल मीडिया)

सांगली : सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेत शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी मंगळवारी कडक प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सरकारी कागदपत्रांची लपवाछपवी करणे तसेच नागरी तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे या गंभीर बाबींवरून एका कर्मचाऱ्याची सेवेतून थेट हकालपट्टी करण्यात आली असून, एका मुकादमावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्याने महापालिकेचे ओळखपत्र, संबंधित लॉग बुक, नस्ती (फाईल्स) व सर्व कार्यालयीन साहित्य तात्काळ संबंधित सहाय्यक आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले.

क्षेत्रीय कार्यालय क्र. ३ अंतर्गत आरोग्य विभागातील मानधनावरील वाहनचालक सुमित सुभाष कांबळे यांना सेवेतून तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. डॉग व्हॅनशी संबंधित हजेरी पत्रक, लॉग बुक व डिझेल इंडेंट ही महत्त्वाची सरकारी कागदपत्रे गायब झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. याबाबत विचारणा केली असता माहिती न देणे, तसेच पोलिसात तक्रार देण्याची वेळ आल्यावर ‘कागदपत्रे गाडीच्या शेजारीच पडली होती’ असे सांगून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्याचे निष्पन्न झाले. हा प्रकार स्पष्टपणे विश्वासभंग व गंभीर शिस्तभंगाचा असल्याने आयुक्तांनी त्यांना तात्काळ सेवेतून कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले.

नागरी तक्रारींकडे दुर्लक्ष; मुकादमावर दंड

‘नागरी संवाद दिन’दरम्यान प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल न घेतल्याबद्दल क्षेत्रीय कार्यालय क्र. १, वॉर्ड क्र. १२ मधील संबंधित मुकादमावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या तक्रारींना वेळेत प्रतिसाद न देणे व कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणे हे प्रकार महापालिका प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने घेली आहे.

महापालिकेच्या सेवेत शिस्त सर्वोच्च

“महानगरपालिकेच्या सेवेत प्रामाणिकपणा आणि शिस्त सर्वोच्च आहे. प्रशासनाची दिशाभूल करणे, सरकारी कागदपत्रांचे नुकसान करणे किंवा नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. भ्रष्टाचारमुक्त व दिरंगाईमुक्त प्रशासन देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

– सत्यम गांधी, आयुक्त, सांगली–मिरज–कुपवाड महानगरपालिका

Published On: Feb 04, 2026 | 08:37 AM

