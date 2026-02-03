Vijaya Ekadashi 2026: यंदा कधी आहे विजया एकादशी, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

हिंदू धर्मात, एकादशीचे व्रत विशेषतः पुण्यपूर्ण मानले जाते. एकादशीला भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याची प्रथा आहे. मंदिरात किंवा गरिबांना अन्न, पैसे आणि इतर वस्तू दान कराव्यात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, विजया एकादशीचे व्रत विहित पद्धतीने केल्याने आनंद आणि समृद्धी वाढते. शिवाय, अन्नाची कमतरता भासत नाही.
पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीला विजया एकादशीचे व्रत पाळले जाणार आहे. यावेळी भक्त भगवान विष्णू आणि देवीची पूजा करतात आणि उपवास कथा म्हणतात. यामुळे भक्ताला उपवासाचे पूर्ण फायदे मिळतात. तसेच भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीचे आशीर्वाद भक्तावर राहतात.
पंचांगानुसार, यावेळी विजया एकादशीचे व्रत 13 फेब्रुवारी रोजी पाळले जाणार आहे आणि उपवास सोडण्याची वेळ 14 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.00 ते 9.14 पर्यंत आहे. फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात 12 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12.22 वाजता होणार आहे. फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची समाप्ती 13 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 2.25 वाजता होईल. यावेळी ब्रम्ह मुहूर्त सकाळी ०५:१८ ते ०६:०९ पर्यंत, विजय मुहूर्त – दुपारी 2:27 ते दुपारी 3:12 पर्यंत, गोधुली मुहूर्त – संध्याकाळी 6:08 ते संध्याकाळी 6:24, अभिजित मुहूर्त – दुपारी १२:१३ ते दुपारी १२:५८ वाजेपर्यंत असेल.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, हे व्रत विहित पद्धतीने पाळल्याने कामातील अडथळे दूर होतात, जीवनातील आव्हानांवर मात होते आणि शत्रूंवर विजय मिळतो. भगवान विष्णू भक्ताच्या भक्तीने प्रसन्न होतात आणि त्याच्या इच्छा पूर्ण करतात. विजया एकादशीचे व्रत पाळल्याने सर्व नकारात्मक शक्ती आणि अडथळे दूर होतात. हे व्रत विशेषतः विजय, यश आणि आत्मविश्वास प्रदान करते.
ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु ।
यद्दीदयच्दवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्”।।
वृंदा, वृन्दावनी, विश्वपुजिता, विश्वपावनी |
पुष्पसारा, नंदिनी च तुलसी, कृष्णजीवनी ।।
एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम |
य:पठेत तां सम्पूज्य सोभवमेघ फलं लभेत।।
ॐ वासुदेवाय विघ्माहे वैधयाराजाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ||
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे अमृता कलसा हस्थाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ||
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: विजया एकादशी 13 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: विजया एकादशीचे नाव “विजय” म्हणजे विजय आणि यश दर्शवते. या दिवशी व्रत, पूजा आणि जप केल्याने जीवनातील अडचणी, नकारात्मक ऊर्जा आणि बाधा दूर होतात आणि भक्ताला आध्यात्मिक व भौतिक विजय मिळतो, अशी पुराणकथा व मान्यता आहे
Ans: श्रद्धेने व्रत आणि पूजा केल्यास मनातील संशय, दु:ख आणि व्याकुलता कमी होते. भक्ताला मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा आणि बाधा दूर होण्याचे योग प्राप्त होतात.