Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Vijaya Ekadashi 2026: यंदा कधी आहे विजया एकादशी, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीला व्रत केल्याने भक्ताला सर्व पापांपासून मुक्ती मिळते. हे व्रत पाळल्याने जीवनातील सर्व त्रास दूर होतात अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. विजया एकादशी कधी आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 03, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • विजया एकादशी कधी आहे
  • विजया एकादशी शुभ मुहूर्त
  • विजया एकादशी महत्त्व
 

हिंदू धर्मात, एकादशीचे व्रत विशेषतः पुण्यपूर्ण मानले जाते. एकादशीला भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याची प्रथा आहे. मंदिरात किंवा गरिबांना अन्न, पैसे आणि इतर वस्तू दान कराव्यात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, विजया एकादशीचे व्रत विहित पद्धतीने केल्याने आनंद आणि समृद्धी वाढते. शिवाय, अन्नाची कमतरता भासत नाही.

कधी आहे विजया एकादशी

पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीला विजया एकादशीचे व्रत पाळले जाणार आहे. यावेळी भक्त भगवान विष्णू आणि देवीची पूजा करतात आणि उपवास कथा म्हणतात. यामुळे भक्ताला उपवासाचे पूर्ण फायदे मिळतात. तसेच भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीचे आशीर्वाद भक्तावर राहतात.

विजया एकादशी मुहूर्त

पंचांगानुसार, यावेळी विजया एकादशीचे व्रत 13 फेब्रुवारी रोजी पाळले जाणार आहे आणि उपवास सोडण्याची वेळ 14 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.00 ते 9.14 पर्यंत आहे. फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात 12 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12.22 वाजता होणार आहे. फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची समाप्ती 13 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 2.25 वाजता होईल. यावेळी ब्रम्ह मुहूर्त सकाळी ०५:१८ ते ०६:०९ पर्यंत, विजय मुहूर्त – दुपारी 2:27 ते दुपारी 3:12 पर्यंत, गोधुली मुहूर्त – संध्याकाळी 6:08 ते संध्याकाळी 6:24, अभिजित मुहूर्त – दुपारी १२:१३ ते दुपारी १२:५८ वाजेपर्यंत असेल.

Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या

विजया एकादशीचे महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेनुसार, हे व्रत विहित पद्धतीने पाळल्याने कामातील अडथळे दूर होतात, जीवनातील आव्हानांवर मात होते आणि शत्रूंवर विजय मिळतो. भगवान विष्णू भक्ताच्या भक्तीने प्रसन्न होतात आणि त्याच्या इच्छा पूर्ण करतात. विजया एकादशीचे व्रत पाळल्याने सर्व नकारात्मक शक्ती आणि अडथळे दूर होतात. हे व्रत विशेषतः विजय, यश आणि आत्मविश्वास प्रदान करते.

एकादशीच्या दिवशी या मंत्रांचा करा जप

ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु ।

यद्दीदयच्दवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्”।।

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

वृंदा, वृन्दावनी, विश्वपुजिता, विश्वपावनी |

पुष्पसारा, नंदिनी च तुलसी, कृष्णजीवनी ।।

एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम |

य:पठेत तां सम्पूज्य सोभवमेघ फलं लभेत।।

ॐ वासुदेवाय विघ्माहे वैधयाराजाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ||

ॐ तत्पुरुषाय विद्‍महे अमृता कलसा हस्थाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ||

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विजया एकादशी कधी आहे

    Ans: विजया एकादशी 13 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: विजया एकादशीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: विजया एकादशीचे नाव “विजय” म्हणजे विजय आणि यश दर्शवते. या दिवशी व्रत, पूजा आणि जप केल्याने जीवनातील अडचणी, नकारात्मक ऊर्जा आणि बाधा दूर होतात आणि भक्ताला आध्यात्मिक व भौतिक विजय मिळतो, अशी पुराणकथा व मान्यता आहे

  • Que: पूजा आणि मंत्र जप केल्याने काय लाभ मिळतो?

    Ans: श्रद्धेने व्रत आणि पूजा केल्यास मनातील संशय, दु:ख आणि व्याकुलता कमी होते. भक्ताला मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा आणि बाधा दूर होण्याचे योग प्राप्त होतात.

Web Title: Vijaya ekadashi 2026 ekadashi shubh muhurt significance and mantra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मृत्यू कधी होणार? चक्क विहीर सांगते सर्व काही, ‘या’ ठिकाणाचं गूढ तुम्हाला माहीत आहे का?
1

मृत्यू कधी होणार? चक्क विहीर सांगते सर्व काही, ‘या’ ठिकाणाचं गूढ तुम्हाला माहीत आहे का?

Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम
2

Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम

Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या
3

Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा
4

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vijaya Ekadashi 2026: यंदा कधी आहे विजया एकादशी, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Vijaya Ekadashi 2026: यंदा कधी आहे विजया एकादशी, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Feb 03, 2026 | 07:05 AM
New Renault Duster vs Toyota Hyryder: कोणती Hybrid SUV तुमच्यासाठी एकदम क्लासsss? जाणून घ्या

New Renault Duster vs Toyota Hyryder: कोणती Hybrid SUV तुमच्यासाठी एकदम क्लासsss? जाणून घ्या

Feb 03, 2026 | 06:15 AM
पायांवर दिसून येणाऱ्या ‘या’ रेघांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष! शरीरसंबंधित उद्भवेल गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या सविस्तर

पायांवर दिसून येणाऱ्या ‘या’ रेघांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष! शरीरसंबंधित उद्भवेल गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 03, 2026 | 05:30 AM
Pune News: ‘एकता शक्ती’ सरावाने भारतीय सेना- CISF संयुक्त प्रशिक्षणाचा यशस्वी समारोप

Pune News: ‘एकता शक्ती’ सरावाने भारतीय सेना- CISF संयुक्त प्रशिक्षणाचा यशस्वी समारोप

Feb 03, 2026 | 02:35 AM
अर्थसंकल्प आश्वासनांचा भोवरा; सामान्य जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न हा खरा

अर्थसंकल्प आश्वासनांचा भोवरा; सामान्य जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न हा खरा

Feb 03, 2026 | 01:15 AM
Trump Tariff कमी केल्याच्या घोषणेवर PM Modi यांची पहिली प्रतिक्रिया, ‘जेव्हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था….’

Trump Tariff कमी केल्याच्या घोषणेवर PM Modi यांची पहिली प्रतिक्रिया, ‘जेव्हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था….’

Feb 02, 2026 | 11:38 PM
मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा

मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा

Feb 02, 2026 | 11:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM