बाहुबलीपासून ते सालारपर्यंत: प्रभासचे आकर्षित करणारे हे 7 ॲक्शन सीन, ज्यांनी प्रेक्षकांचे वेधले लक्ष

प्रभासची ऑन-स्क्रीन उपस्थिती नेहमीच वेगळी दिली आहे, अशा उपस्थितीत त्याच्यावर कधी संवादांची जास्त गरज भासली नाही. तो त्या मोजक्या अभिनेत्यांपैकी आहे, ज्यांची केवळ उपस्थितीच एखाद्या सीनला वजनदार बनवते. विविध जॉनर आणि ॲक्शनने प्रभासने साकारलेल्या भूमिका ताकदवान, प्रभावी आणि कायम लक्षात राहणाऱ्या आहेत. अशातच आता आपण त्याच्या सात चित्रपटांच्या अशा सीन आणि लूकबद्दल जाणून घेणार आहोत जे प्रेक्षकांच्या नेहमीच लक्षात राहणारे आहे.
1. बाहुबली: द बिगिनिंग आणि द कन्क्लूजन
हा तो चित्रपट आहे ज्यामुळे प्रभासला केवळ भारतीय सिनेमातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवरही नवी ओळख मिळाली आहे. अभिनेत्याच्या या चित्रपटाची घडवलेलं शरीर, शाही कवच आणि गरिमामय चाल प्रेक्षकांना खूप आवडली. अभिनेत्याचा हा लूक देखील त्यांना आकर्षित वाटला. बाहुबली ही फक्त भूमिका न राहता पॉप कल्चरचा भाग बनली. प्रत्येक फ्रेममध्ये ताकद, सन्मान आणि स्पष्ट व्हिज्युअल अथॉरिटी दिसून आली आहे.
2. रेबेल
रेबेलमधील प्रभासचा रफ-अँड-टफ लूक प्रेक्षकांसाठी शिट्ट्या मारायला भाग पाडणारा ठरला. लेदर जॅकेट्स, दमदार अॅक्शन आणि बेधडक बॉडी लँग्वेजमुळे तो अत्यंत प्रभावी आणि आकर्षित दिसत होता.
3. सालार
डार्क, ब्रूडिंग आणि अफाट ताकदवान लूक – सालारमध्ये प्रभासने कमी बोलूनही बरंच काही सांगितलं आहे. जड शरीरयष्टी, तीक्ष्ण नजर आणि नियंत्रणातली आक्रमकता यामुळे हा लूक त्याच्या आजवरच्या सर्वात दमदार लूकपैकी एक ठरला आहे.
4. कल्कि 2898 एडी
कल्कि 2898 एडीमध्ये प्रभासचा लूक साय-फाय आणि दिव्यता यांचा भव्य संगम साकारतो. स्टायलिंग, शस्त्रसज्जता आणि लार्जर-दॅन-लाईफ सादरीकरणामुळे त्याची स्क्रीन प्रेझेन्स आणखी प्रभावी होते.
5. साहो
साहो चित्रपटामधील मध्ये प्रभास ग्लोबल अॅक्शन हिरो म्हणून दिसला आहे. शार्प सूट्स, हाय-ऑक्टेन चेस सीन्स आणि अर्बन एजमुळे हा लूक अत्यंत फॉर्मिडेबल वाटतो आहे.
6. मिर्ची
मिर्ची चित्रपटामधील चार्म आणि कंट्रोल्ड अॅग्रेसनचा परफेक्ट समतोल पाहायला मिळतो आहे. शांत आत्मविश्वासात साकारलेली ही भूमिका दाखवते की खरी ताकद अनेकदा गोंधळात नसून संयमात असते. आणि जेव्हा प्रभासचा राग अनावर होतो, तेव्हा त्याचा परिणाम दुप्पट होतो.
7. बिल्ला
बिल्ला चित्रपटाने सिद्ध केलं की प्रभास अँटी-हिरोची भूमिकाही तितक्याच सहजतेने साकारू शकतो. स्लीक स्टायलिंग, ड्युअल शेड्स आणि पोकर-फेस थंडपणामुळे हा लूक आजही कल्ट फेव्हरेट आहे.
प्रभासचे आगामी चित्रपट
लवकरच प्रभास स्पिरिट चित्रपटामध्ये झळकणार असून, आतापर्यंत समोर आलेल्या एका लूकनेच प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण केला आहे. आणि तो अगदी योग्यच आहे. हा लूक आणखी एका बोल्ड रिइन्व्हेन्शनचं आश्वासन देतो. आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये प्रभास स्केल, स्टाईल आणि स्क्रीन डॉमिनन्ससह सातत्याने प्रयोग करताना दिसणार आहे. त्याच्या प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मेशनने प्रेक्षकांना चकीत केलं आहे आणि पुढचा काळही तितकाच दमदार असणार आहे.