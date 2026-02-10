Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारतीय क्रीडा जगात शोककळा! आंतरराष्ट्रीय शूटर संभाजी पाटील यांचे कार अपघातात निधन

२०१६ ज्युनियर वर्ल्ड कप सुवर्णपदक विजेता संभाजी पाटील यांचे सोमवार, ९ फेब्रुवारी रोजी एका रस्ते अपघातात निधन झाले. या व्हिडिओमध्ये अपघाताचे भयानक स्वरूप दिसून येते.

Updated On: Feb 10, 2026 | 01:54 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Sambhaji Patil car accident : आंतरराष्ट्रीय नेमबाज आणि २०१६ ज्युनियर वर्ल्ड कप सुवर्णपदक विजेता संभाजी पाटील यांचे सोमवार, ९ फेब्रुवारी रोजी एका रस्ते अपघातात निधन झाले. महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर त्यांची कार एका ट्रकला धडकली. ही घटना सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास घडली. अधिकाऱ्याने सांगितले की, पाटील हे त्यांच्या मित्राने चालवलेल्या टोयोटा फॉर्च्युनर कारमधून शूटिंग सरावासाठी जात होते, जो स्वतः शूटर आहे.

या अपघातात २७ वर्षीय संभाजी पाटील यांचा मृत्यू झाला. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये अपघाताचे भयानक स्वरूप दिसून येते. खरंतर, छत्रपती संभाजी नगर येथील रहिवासी संभाजी पाटील हे ड्रायव्हरच्या सीटच्या शेजारी बसले होते तर यश चौधरी गाडी चालवत होते. अधिकाऱ्याने सांगितले की, वेगाने येणारी कार ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करत असताना डावीकडून येणाऱ्या ट्रकला धडकली आणि त्यात पाटील गंभीर जखमी झाले.

IND vs PAK : ICC ला मिळाला जॅकपॉट, PCB कंगाल होण्यापासून थोडक्यात बचावला! करावी लागली असती 1500 कोटींची भरपाई

सोमवारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. पालघरजवळील दुर्वेस येथील हेरिटेज डेअरीसमोर गुजरातकडे जाणारी एक भरधाव फॉर्च्युनर कार (BR 05 PB 5055) एका जड वाहनाला धडकली. चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती समोरील जड वाहनाला धडकली. या भीषण धडकेत कारचा पुढचा भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला.

मनोर पोलिस ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, चौधरी यांनी महामार्गावर वेगाने लेन बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना जड ट्रक दिसला नाही तेव्हा हा अपघात झाला. धडक इतकी जोरदार होती की महागड्या कारच्या पुढच्या भागाचे नुकसान झाले. पाटील यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. या घटनेत चौधरी जखमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

२०१६ मध्ये अझरबैजान येथे झालेल्या ज्युनियर वर्ल्ड कपमध्ये पाटीलने २५ मीटर स्टँडर्ड पिस्तूल शूटिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. २०१७ मध्ये, तिने वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये त्याच स्पर्धेत २३ वे स्थान पटकावले. इंटरनॅशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF) च्या वेबसाइटनुसार, पाटील यांना त्यांचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक असलेले शूटर जसपाल राणा यांनी प्रशिक्षण दिले होते. पाटील यांनी पुण्यातील बालेवाडी क्रीडा संकुलात क्रीडा अधिकारी म्हणूनही काम केले.

Published On: Feb 10, 2026 | 01:54 PM

Feb 10, 2026 | 01:54 PM
