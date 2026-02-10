Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार! घरांची जाळपोळ, ५ दिवसांसाठी इंटरनेट बंद, अंदाधुंद गोळीबारानंतर संचारबंदी लागू

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, एका डोंगराळ गावाजवळ सशस्त्र गटांनी हवेत अनेक गोळीबार केला, ज्यामुळे परिसरात दहशत पसरली. अनेक गावकरी आवश्यक वस्तू घेऊन शेजारच्या कांगपोक्पी जिल्ह्यातील सुरक्षित भागात पळून गेले, तर तंगखुल गावातील अनेक ग्रामस्थांनीही परिसर सोडल्याचे वृत्त आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बिघडत्या परिस्थितीमुळे, मणिपूर सरकारच्या गृह आयुक्तांनी उखरुल जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा तात्काळ पाच दिवसांसाठी बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे, कारण सार्वजनिक सुरक्षा आणि शांततेला धोका निर्माण झाला आहे. आदेशात म्हटले आहे की, अलीकडील घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणात अशांतता निर्माण झाली आहे आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार तणाव वाढवू शकतो. म्हणून, परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी आणि अफवांना रोखण्यासाठी इंटरनेट सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येत आहेत. जाळपोळीच्या घटनांनंतर, उखरुल जिल्ह्यातील काही भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आणि पुढील हिंसाचार रोखण्यासाठी सुरक्षा वाढवण्यात आली.
प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, उखरुलमधील हिंसाचार शनिवारी रात्री सुरू झाला जेव्हा सात ते आठ जणांनी लिटन गावात तंगखुल नागा समुदायातील एका व्यक्तीवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. प्रकरण सोडवण्याची आशा असताना, रविवारी बैठक होऊ शकली नाही. त्यानंतर, सोमवारी मध्यरात्री, काही सशस्त्र गुन्हेगारांनी लिटन सरायखोंगमधील तंगखुल नागा समुदायाच्या घरांना आग लावली, त्यानंतर नागा समुदायाने कुकी समुदायाच्या घरांना लक्ष्य केले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, के. लुंगविराम गावातील एका घरालाही अंशतः आग लागली. पोलिसांच्या प्रेस रिलीजनुसार, सोमवारी दुपारी १२:१० वाजता के. लुंगविराम गावात एक छोटीशी आग लागली, ज्यामुळे एका निवासी घराचे अंशतः नुकसान झाले. सुरक्षा दलांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणली. आगीचे कारण तपासले जात असून परिस्थिती सामान्य असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.