३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवलं मुलं, Sonu Nigamने लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान केलं असं काही की चकीत झाले चाहते; पाहा Video

बॉलीवूड गायक सोनू निगम सध्या त्याच्या “दीवाना तेरा” संगीत कार्यक्रमासाठी भारतभर दौऱ्यात व्यस्त आहे. हुबळी येथे सादरीकरण करत असताना, त्याला स्टेजवर एक मुलगा आढळला जो गर्दीत हरवला होता. सोनूने त्याच्यासाठी एक गाणे तयार केले आणि त्या मुलाला अखेर त्याचा काका सापडला.
प्रसिद्ध गायक सोनू निगम सध्या त्याच्या दीवाना तेरा संगीत कार्यक्रमासाठी भारतभर दौरा करत आगे.त्याने सोमवारी हुबळी येथे झालेल्या त्याच्या अलीकडील संगीत कार्यक्रमातील एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो कार्यक्रमादरम्यान एका हरवलेल्या मुलाला त्याच्या कुटुंबाशी पुन्हा जोडण्यास मदत करताना दिसत आहेत. या हृदयस्पर्शी व्हिडिओमध्ये, सोनू निगम अचानक गाणे गाऊन आणि हलक्याफुलक्या गप्पा मारून घाबरलेल्या मुलाला शांत करतो. चाहत्यांनी त्याच्या समजूतदारपणा आणि दयाळूपणाचे कौतुक केले.
व्हिडिओमध्ये, सोनू निगम श्री साई नावाच्या एका लहान मुलासोबत स्टेजवर दिसत आहे, जो सुमारे ३०,००० लोकांच्या गर्दीत त्याच्या कुटुंबापासून वेगळा झाल्यानंतर खूप घाबरला होता. मुलाच्या मनातील भावना शांत करण्यासाठी, सोनूने अचानक एक गाणे म्हणायला सुरुवात केली आणि तो मुलगा स्टेजच्या समोर गेला. व्हिडिओ शेअर करताना सोनूने लिहिले, “श्री साई, काल रात्री हुबळीमध्ये ३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवल्यानंतर घाबरलेला. मी त्याला शोधल्यानंतर तो आता इतका घाबरलेला किंवा हरवलेला दिसत नाही.”
सोनूने हा क्षण एका नवीन गाण्यात कैद केला आणि गायले, ‘श्री साई या, मम्मी पापा त्याला घेऊन जा… त्याचे मम्मी पापा हरवले आहेत, लवकर येऊन त्याला घेऊन जा’, ज्याने प्रेक्षकांना हशा आणि टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
सोनूने गंमतीने मुलाला म्हटले, “बाबा, मम्मी तुमच्याशिवाय मजा करत आहे, तुम्हाला माहिती आहे का?” तेव्हा संभाषण आणखी मजेदार झाले. मुलाने निरागसपणे उत्तर दिले, “बाबा इथे नाहीत,” सोनू क्षणभर गोंधळून गेला. स्वतःशीच हसत सोनूने लगेच स्वतःला सुधारले आणि विचारले, “बाबा, जर मम्मी नाही तर कोण आले आहे?” जेव्हा श्री साईंनी उत्तर दिले, “चाचू,” तेव्हा सोनूने लगेच मायक्रोफोनवरील मुलाच्या आवाजाची नक्कल केली आणि म्हटले, “चाचू, तो कुठे आहे? अरे चाचा, तू त्याला सोडून चाचीसोबत गेलास का? तुझ्या मोठ्या भावाने तुला मुलाची जबाबदारी दिली आणि तू हे करत आहेस?”, ज्यामुळे लोक हसायला लागले.
थोडा शोध घेतल्यानंतर, कॉन्सर्टच्या प्रॉडक्शन टीमला मुलाचा काका सापडला. सोनूने स्वतः जाऊन मुलाला सोडले. लोकांनी व्हिडिओवर प्रेमाने प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “या क्षणासाठी तो हरवलाच पाहिजे होता!!! जबरदस्त!!!!” दुसऱ्याने विनोदाने म्हटले, “मला आशा आहे की हा व्हिडिओ श्री साईंच्या वडिलांपर्यंत पोहोचणार नाही, मला त्याच्या काकांबद्दल आधीच वाईट वाटत आहे.” इतरांनी सोनूचे कौतुक केले