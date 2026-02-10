Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • A Child Got Lost In A Crowd Of 30000 Sonu Nigam Did Something During A Live Concert That Left Fans Stunned

३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवलं मुलं, Sonu Nigamने लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान केलं असं काही की चकीत झाले चाहते; पाहा Video

हुबळी येथे सादरीकरण करत असताना, त्याला स्टेजवर एक मुलगा आढळला जो गर्दीत हरवला होता. सोनूने त्याच्यासाठी एक गाणे तयार केले आणि त्या मुलाला अखेर त्याचा काका सापडला.

Updated On: Feb 10, 2026 | 01:53 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलीवूड गायक सोनू निगम सध्या त्याच्या “दीवाना तेरा” संगीत कार्यक्रमासाठी भारतभर दौऱ्यात व्यस्त आहे. हुबळी येथे सादरीकरण करत असताना, त्याला स्टेजवर एक मुलगा आढळला जो गर्दीत हरवला होता. सोनूने त्याच्यासाठी एक गाणे तयार केले आणि त्या मुलाला अखेर त्याचा काका सापडला.

प्रसिद्ध गायक सोनू निगम सध्या त्याच्या दीवाना तेरा संगीत कार्यक्रमासाठी भारतभर दौरा करत आगे.त्याने सोमवारी हुबळी येथे झालेल्या त्याच्या अलीकडील संगीत कार्यक्रमातील एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो कार्यक्रमादरम्यान एका हरवलेल्या मुलाला त्याच्या कुटुंबाशी पुन्हा जोडण्यास मदत करताना दिसत आहेत. या हृदयस्पर्शी व्हिडिओमध्ये, सोनू निगम अचानक गाणे गाऊन आणि हलक्याफुलक्या गप्पा मारून घाबरलेल्या मुलाला शांत करतो. चाहत्यांनी त्याच्या समजूतदारपणा आणि दयाळूपणाचे कौतुक केले.

व्हिडिओमध्ये, सोनू निगम श्री साई नावाच्या एका लहान मुलासोबत स्टेजवर दिसत आहे, जो सुमारे ३०,००० लोकांच्या गर्दीत त्याच्या कुटुंबापासून वेगळा झाल्यानंतर खूप घाबरला होता. मुलाच्या मनातील भावना शांत करण्यासाठी, सोनूने अचानक एक गाणे म्हणायला सुरुवात केली आणि तो मुलगा स्टेजच्या समोर गेला. व्हिडिओ शेअर करताना सोनूने लिहिले, “श्री साई, काल रात्री हुबळीमध्ये ३०,००० लोकांच्या गर्दीत हरवल्यानंतर घाबरलेला. मी त्याला शोधल्यानंतर तो आता इतका घाबरलेला किंवा हरवलेला दिसत नाही.”

सोनूने हा क्षण एका नवीन गाण्यात कैद केला आणि गायले, ‘श्री साई या, मम्मी पापा त्याला घेऊन जा… त्याचे मम्मी पापा हरवले आहेत, लवकर येऊन त्याला घेऊन जा’, ज्याने प्रेक्षकांना हशा आणि टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sonu Nigam (@sonunigamofficial)


सोनूने गंमतीने मुलाला म्हटले, “बाबा, मम्मी तुमच्याशिवाय मजा करत आहे, तुम्हाला माहिती आहे का?” तेव्हा संभाषण आणखी मजेदार झाले. मुलाने निरागसपणे उत्तर दिले, “बाबा इथे नाहीत,” सोनू क्षणभर गोंधळून गेला. स्वतःशीच हसत सोनूने लगेच स्वतःला सुधारले आणि विचारले, “बाबा, जर मम्मी नाही तर कोण आले आहे?” जेव्हा श्री साईंनी उत्तर दिले, “चाचू,” तेव्हा सोनूने लगेच मायक्रोफोनवरील मुलाच्या आवाजाची नक्कल केली आणि म्हटले, “चाचू, तो कुठे आहे? अरे चाचा, तू त्याला सोडून चाचीसोबत गेलास का? तुझ्या मोठ्या भावाने तुला मुलाची जबाबदारी दिली आणि तू हे करत आहेस?”, ज्यामुळे लोक हसायला लागले.

“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

थोडा शोध घेतल्यानंतर, कॉन्सर्टच्या प्रॉडक्शन टीमला मुलाचा काका सापडला. सोनूने स्वतः जाऊन मुलाला सोडले. लोकांनी व्हिडिओवर प्रेमाने प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “या क्षणासाठी तो हरवलाच पाहिजे होता!!! जबरदस्त!!!!” दुसऱ्याने विनोदाने म्हटले, “मला आशा आहे की हा व्हिडिओ श्री साईंच्या वडिलांपर्यंत पोहोचणार नाही, मला त्याच्या काकांबद्दल आधीच वाईट वाटत आहे.” इतरांनी सोनूचे कौतुक केले

Web Title: A child got lost in a crowd of 30000 sonu nigam did something during a live concert that left fans stunned

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 01:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत
1

7 Dogs Trailer Release : 7 डॉग्स’चित्रपटाच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ, सलमान आणि संजय दत्तची झलक चर्चेत

Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे
2

Bigg Boss Marathi 6: घरात पार पडणार नॉमिनेशन कार्य, कोण सेफ? कोण नॉमिनेट? आजच्या भागात उघड होणार का सदस्यांचे खरं चेहरे

रिटायरमेंटनंतरही अरिजीत सिंग आमिर खानसाठी गाणं गायला तयार? एका फोटोमुळे सोशल मीडियावर खळबळ
3

रिटायरमेंटनंतरही अरिजीत सिंग आमिर खानसाठी गाणं गायला तयार? एका फोटोमुळे सोशल मीडियावर खळबळ

‘आता कामात मजा राहिलेली नाही…’ पंकज त्रिपाठींनी व्यक्त केली कामाबाबतची नाराजी, अभिनेत्याचे वक्तव्य चर्चेत
4

‘आता कामात मजा राहिलेली नाही…’ पंकज त्रिपाठींनी व्यक्त केली कामाबाबतची नाराजी, अभिनेत्याचे वक्तव्य चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

Feb 10, 2026 | 02:41 PM
RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…

RSS प्रमुखांसोबत भोजनाच्या वादानंतर Adnan Sami ने सोडले मौन; संजय राऊतांना फटकारत गायक म्हणाला…

Feb 10, 2026 | 02:40 PM
Best OF Luck विद्यार्थ्यांनो! आजपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात; १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसणार

Best OF Luck विद्यार्थ्यांनो! आजपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात; १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसणार

Feb 10, 2026 | 02:40 PM
OPPO K14x 5G: 50MP कॅमेरा आणि डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर… Oppo च्या नव्या स्मार्टफोनने सर्वांना फोडला घाम, किंमत केवळ इतकी

OPPO K14x 5G: 50MP कॅमेरा आणि डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर… Oppo च्या नव्या स्मार्टफोनने सर्वांना फोडला घाम, किंमत केवळ इतकी

Feb 10, 2026 | 02:36 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

Feb 10, 2026 | 02:33 PM
IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

Feb 10, 2026 | 02:33 PM
White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

Feb 10, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM