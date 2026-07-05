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जेवताना वाढेल जिभेची चव! ५ मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत शेंगदाण्याची सुकी चटणी, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jul 05, 2026 | 10:04 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर शेंगदाण्याचा वापर करून सुकी चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते.

जेवताना वाढेल जिभेची चव! ५ मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत शेंगदाण्याची सुकी चटणी, नोट करा रेसिपी

जेवताना वाढेल जिभेची चव! ५ मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत शेंगदाण्याची सुकी चटणी, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवा असतो. कधी पापड बनवून खाल्ला जातो तर कधी जिभेची चव वाढवण्यासाठी लिंबाचे किंवा कैरीचे लोणचं आणून खाल्ले जाते. बऱ्याचदा कामावरून थकून आल्यानंतर भाजी काय बनवावी सुचत नाही. या विचारांमध्ये अर्धा वेळ वाया जातो. अशावेळी एकतर विकतचे पदार्थ आणून खाल्लेले जातात किंवा घरात डाळभात बनवून खाल्लेले जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला जेवणाची चव वाढवण्यासाठी वाटीभर शेंगदाण्याची सुकी चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. शेंगदाण्याची सुकी चटणी महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहते. चटणी बनवताना पाण्याचा अजिबात वापर करू नये. यामुळे चटणी खराब होण्याची जास्त शक्यता असते. शेंगदाणा चटणी तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यात किंवा इतर वेळी जेवणात खाण्यासाठी सुद्धा देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया शेंगदाण्याची सुकी चटणी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • शेंगदाणे
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • लसूण
  • जिरं
  • कढीपत्ता
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कृती:

  • शेंगदाण्याची सुकी चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये शेंगदाणे घालून लालसर होईपर्यंत भाजा. शेंगदाणे कायमच मंद आचेवर भाजावे.
  • शेंगदाणे भाजल्यानंतर थंड करून मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन त्यात लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि लसूण पाकळ्या टाकून जाडसर चटणी वाटा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. तेल गरम झाल्यानंतर त्यात जिरं आणि कढीपत्त्याची पाने घालून तयार केलेले मिश्रण ओता.
  • मंद आचेवर चटणी व्यवस्थित भाजल्यानंतर चटणी काढून घ्या आणि थंड झाल्यानंतर हवा बंद डब्यात भरून ठेवा.
  • तयार केलेली सुकी शेंगदाण्याची चटणी गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता.

Web Title: Make a tangy spicy dry peanut chutney in just 5 minutes simple food recipe

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Published On: Jul 05, 2026 | 10:04 AM

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