जेवताना वाढेल जिभेची चव! ५ मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत शेंगदाण्याची सुकी चटणी, नोट करा रेसिपी

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवा असतो. कधी पापड बनवून खाल्ला जातो तर कधी जिभेची चव वाढवण्यासाठी लिंबाचे किंवा कैरीचे लोणचं आणून खाल्ले जाते. बऱ्याचदा कामावरून थकून आल्यानंतर भाजी काय बनवावी सुचत नाही. या विचारांमध्ये अर्धा वेळ वाया जातो. अशावेळी एकतर विकतचे पदार्थ आणून खाल्लेले जातात किंवा घरात डाळभात बनवून खाल्लेले जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला जेवणाची चव वाढवण्यासाठी वाटीभर शेंगदाण्याची सुकी चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. शेंगदाण्याची सुकी चटणी महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहते. चटणी बनवताना पाण्याचा अजिबात वापर करू नये. यामुळे चटणी खराब होण्याची जास्त शक्यता असते. शेंगदाणा चटणी तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यात किंवा इतर वेळी जेवणात खाण्यासाठी सुद्धा देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया शेंगदाण्याची सुकी चटणी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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