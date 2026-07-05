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‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ Music Launch मध्ये शिरला एक फॅन! Avadhoot Gupte ने दिलं मोठं गिफ्ट…

Updated On: Jul 05, 2026 | 10:08 AM IST
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सारांश

Mamachya Govyala Jauya movie: 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' चित्रपटाच्या म्युझिक लाँचमध्ये एका चाहत्याने गायलेले गाणे सर्वांना भावले. अवधूत गुप्ते यांनी ते थेट अल्बममध्ये समाविष्ट करत खास गिफ्टही दिले.

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

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विस्तार

Mamachya Govyala Jauya movie: मामाच्या गोव्याला जाऊया या आगामी मराठी चित्रपटाचा म्युझिक लाँच सोहळा नुकताच ठाण्यामध्ये पार पडला. या सोहळ्यादरम्यान एक वेगळीच घटना घडली. म्युझिक लाँच सोहळा सुरू असताना एक तरुण चाहता त्याठिकाणी उपस्थित होता. त्याने आयोजकांना विनंती करून या सिनेमाशी संबंधित एक गाणं परफॉर्म केलं… विशेष म्हणजे हे गाणं उपस्थित सर्व कलाकारांना सुद्धा फार आवडलं आणि सिनेमाचं म्युझिक केलेले Avadhoot Gupte यांनी या चाहत्याला खास गिफ्ट सुद्धा दिलं….

असं आहे ते खास गाणं
आदित्य कदम उर्फ Naav Addy हा मुंबईतील एक मराठी रॅपर आहे. तो स्वतः struggler sala या सीरिजचा चाहता असल्यानं त्याने हे गाणं खास त्या टीमसाठी लिहिलं आहे. हीच टीम मामाच्या गोव्याला जाऊया सिनेमात आहे त्यामुळे त्याने या चित्रपटासाठी ही रॅप तयार केलं आणि थेट म्युझिक लाँच सोहळ्याला पोहोचून त्याने ते ऐकवलं…

उपस्थितांकडून रॅपला पसंती
या म्युझिक लाँच सोहळ्याला उपस्थित असलेले कलाकार मंडळींना हे गाणं आवडलं. अगदी या गाण्याचा परफॉर्मन्स सुरू होता त्यावेळी संतोष जुवेकर, कुशल बद्रिके हे कलाकार टाळ्या शिट्या वाजवून गाणं एन्जॉय करतानाही दिसले….

 

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…आणि मग अवधूत गुप्तेंनी दिलं खास गिफ्ट!
या सरप्राइज परफॉर्मन्सनंतर सिनेमाला ज्यांनी संगीत दिलं आहे ते अवधूत गुप्ते मंचावर आले आणि त्यांनी आदित्यचं कौतुक केलं. सोबतच त्यांनी आदित्यला एक खास बक्षीस दिलं… ते म्हणाले, “तुम्हा दोघांना बक्षीस देतो. आजचा दिवस आणि तुझा उत्साह बघून, तू हे जे गाणं सादर केलं आहेस ते मामाच्या गोव्याला जाऊया या सिनेमाच्या ऑफिशियल अल्बमचा एक भाग असेल.” पुढे मिश्किल टिप्पणी करत ते म्हणाले, “मला यासाठी गिरिजा गुप्ते ( Avadhoot Gupte यांच्या पत्नी) ज्या एकविरा म्युझिकच्या सर्वेसर्वा आहेत त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. परवानगीसाठी मी 3 दिवस पोळ्या लाटायलाही तयार आहे…”

 

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याशिवाय सिनेमाचे लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते विजू माने यांनीही या गाण्याचं आणि आदित्यचं कौतुक केलं. शिवाय अभिनेता कुशल बद्रिके, संतोष जुवेकर यांनीही हे गाणं त्यांच्या पसंतीस उतरल्याचं सांगितलं… अशाप्रकारे एखाद्या चाहत्याने म्युझिक लाँच सोहळ्याला येऊन त्याने बनवलेलं गाणं ऐकवणं आणि त्या गाण्याला थेट सिनेमाच्या ऑफिशियल अल्बममध्ये स्थान मिळण्याची ही बहुधा पहिलीच घटना असावी…

Web Title: A fan walked into the music launch of the marathi film mamachya govyala jauya avadhoot gupte surprised him with a special gift

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Published On: Jul 05, 2026 | 10:08 AM

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