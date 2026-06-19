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Skanda Shashthi: कधी आहे स्कंद षष्ठी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:55 AM IST
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सारांश

स्कंद षष्ठी भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचे ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय यांना समर्पित आहे. भक्तांच्या विश्वासानुसार या दिवशी भगवान कार्तिकेयांची पूजा केल्याने भक्तांना सुख, समृद्धी आणि यशाचा आशीर्वाद मिळतो. स्कंद षष्ठी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • स्कंद षष्ठी कधी आहे
  • स्कंद षष्ठी शुभ मुहूर्त आणि योग
  • स्कंद षष्ठीचे काय आहे महत्त्व
 

 

हिंदू धर्मात स्कंद षष्ठीला विशेष महत्त्व आहे. हा दिवस भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचे ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय यांना समर्पित आहे. भगवान कार्तिकेय यांना स्कंद, मुरुगन आणि कुमारस्वामी या नावांनीही ओळखले जाते. विश्वासानुसार, या दिवशी उपवास केल्याने आणि भक्तीभावाने व नियमितपणे भगवान कार्तिकेय यांची पूजा केल्याने भक्तांना सुख, समृद्धी आणि यशाचा आशीर्वाद मिळतो. तसेच हे व्रत पाळल्याने जीवनात येणाऱ्या समस्या दूर होण्यास मदत होते. जून महिन्यात स्कंद षष्ठी आज शुक्रवार, 19 जून रोजी आहे. आज अनेक शुभ योग तयार होत असल्याने आजच्या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढत आहे. स्कंद षष्ठी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

स्कंद षष्ठी शुभ मुहूर्त आणि शुभ योग

पंचांगानुसार, षष्ठी तिथीची सुरुवात १९ जून रोजी सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती २० जून रोजी दुपारी ३:४७ वाजता होणार आहे. या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त पहाटे ४:०३ ते ४:४३ पर्यंत असेल. याव्यतिरिक्त, अमृत काळ सकाळी ८:३६ ते १०:०६, अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५४ ते दुपारी १२:५० आणि विजय मुहूर्त दुपारी २:४२ ते ३:३८ पर्यंत असेल. या दिवशी रवी योग आणि निशिता मुहूर्ताचा एक विशेष संयोग देखील तयार होत आहे.

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अशी करा भगवान कार्तिकेयची पूजा

स्कंद षष्ठीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ कपडे घालावेत.

त्यानंतर देवघर स्वच्छ करून भगवान कार्तिकेयांच्या मूर्तीची किंवा चित्राची स्थापना करा.

दिवा लावा आणि चंदनाचा लेप, तांदळाचे दाणे, फुले व नैवेद्य अर्पण करा.

पूजेदरम्यान भगवान कार्तिकेयांना समर्पित मंत्रांचा जप करा आणि स्कंद षष्ठी व्रताची कथा वाचा किंवा ऐका.

दिवसभर भक्तिभावाने उपवास करा आणि संध्याकाळी देवाची आरती करा.

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स्कंद षष्ठी व्रताचे महत्त्व

धार्मिक श्रद्धेनुसार, भगवान कार्तिकेयाची उपासना केल्याने जीवनात धैर्य, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते. या उपवासाने शत्रूंचे अडथळे, भीती आणि नकारात्मकता दूर होते, असे मानले जाते. म्हणूनच, भक्त या दिवशी पूर्ण श्रद्धेने आणि भक्तीभावाने भगवान कार्तिकेयाची पूजा करतात आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतात.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्कंद षष्ठी कधी आहे

    Ans: स्कंद षष्ठी आज शुक्रवार, 19 जून रोजी आहे

  • Que: स्कंद षष्ठीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान स्कंदांनी या दिवशी तारकासुराचा वध करून धर्माचे रक्षण केले. त्यामुळे हा दिवस शौर्य, विजय, भक्ती आणि धर्मसंरक्षणाचे प्रतीक मानला जातो.

  • Que: स्कंद षष्ठी कोणत्या राज्यांमध्ये विशेष उत्साहात साजरी केली जाते?

    Ans: स्कंद षष्ठी विशेषतः तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तसेच महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये मोठ्या भक्तिभावाने साजरी केली जाते. विशेषतः भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) यांच्या मंदिरांमध्ये या दिवशी विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात

Web Title: When is skanda shashthi muhurt mode of worship and significance

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Published On: Jun 19, 2026 | 08:55 AM

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