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Operation Tiger : फक्त एकनाथ शिंदेच नाहीतर ‘या’ बड्या नेत्यांनीही दिला शिवसेनेला धक्का; सेनेच्या इतिहासातील सहावी मोठी फूट

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:52 AM IST
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सारांश

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला सोडून हे सर्व खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत, ही शिवसेनेच्या इतिहासातील सहावी मोठी फूट असणार आहे. यापूर्वी 1991 मध्ये छगन भुजबळ यांनी पक्ष सोडला होता.

Operation Tiger : फक्त एकनाथ शिंदेच नाहीतर 'या' बड्या नेत्यांनीही दिला शिवसेनेला धक्का; सेनेच्या इतिहासातील सहावी मोठी फूट

Operation Tiger : फक्त एकनाथ शिंदेच नाहीतर 'या' बड्या नेत्यांनीही दिला शिवसेनेला धक्का; सेनेच्या इतिहासातील सहावी मोठी फूट

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विस्तार

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत लवकरच प्रवेश करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’ या नावाने सुरू असलेल्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे गटातील सहा ते सात खासदार फुटणार असल्याची माहिती आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला सोडून हे सर्व खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत, ही शिवसेनेच्या इतिहासातील सहावी मोठी फूट असणार आहे. यापूर्वी 1991 मध्ये छगन भुजबळ यांनी पक्ष सोडला होता. ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या शिफारशी करणाऱ्या मंडल आयोगाला बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेल्या विरोधामुळे छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेतील नेतृत्वशैलीवर नाराजी व्यक्त करत १९९१ मध्ये पक्ष सोडला. त्यांनी अनेक आमदारांसह पक्षातून बाहेर पडून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. शिवसेनेतील ही पहिली मोठी राजकीय फूट होती.

नारायण राणेही पडले होते बाहेर

उद्धव ठाकरे यांचा पक्षातील वाढता हस्तक्षेप आणि मिळत असलेली दुय्यम वागणूक यामुळे नाराज होत नारायण राणे यांनी २००५ मध्ये शिवसेना सोडली. त्यांच्यासोबत काही आमदार आणि कार्यकर्तेही बाहेर पडले. त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यावेळी विलासराव देशमुख सरकारमध्ये त्यांना महसूलमंत्री पदावरच समाधान मानावे लागले होते.

राज ठाकरे यांनीही सोडली शिवसेना

राणे सारख्या दिग्गज नेत्याने पक्ष सोडल्यानंतर अवघ्या एक वर्षातच पक्षातील मोठे नेते आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे राज यांनी शिवसेना सोडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ची स्थापना केली. अनेक युवा कार्यकर्ते व पदाधिकारी त्यांच्यासोबत त्यांनी वेगळ्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. ही शिवसेनेतील सर्वाधिक चर्चेतील फुटींमध्ये गणली जाते.

2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंचं बंड

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० हून अधिक आमदारांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केले. हे प्रकरण निवडणूक आयोग आणि न्यायालयात पोहचले. निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले, तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव मिळाले.

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Web Title: Not only eknath shinde six senior leaders had left the shiv sena

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Published On: Jun 19, 2026 | 08:52 AM

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