Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त की महाग? एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड फॅक्टरी चालकांसाठी मोठी बातमी! चाकू आणि कटिंग उपकरणांबाबत FSSAI चा नवीन नियम लागू
दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,270 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,170 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,070 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,530 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,150 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या घसरणीचा भारतीय ग्राहकांना फायदा होत नाही आहे. जागतिक मंदी असूनही, भारतीय खरेदीदारांना सोने आणि चांदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. या तफावतीचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने आयात शुल्कात १५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा आणि चांदीला प्रतिबंधित श्रेणीत टाकण्याचा घेतलेला निर्णय. या निर्णयामुळे देशात सोने आणि चांदीचा ओघ अचानक थांबला आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील किमती परदेशी बाजारांइतक्या घसरू शकलेल्या नाहीत.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) आणि बाजारातील ताज्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात परदेशी बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस ४६५० डॉलरवरून ४२८६ डॉलरपर्यंत घसरली, जी जवळपास १० टक्क्यांची लक्षणीय घट आहे. याउलट, याच काळात भारतीय बाजारात सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम १,५२,००० वरून केवळ ३% ने घसरले, चांदीच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती दिसून आली.
OLA: ‘या’ राज्यात ओलाला लागला ‘ब्रेक’, परवानाच निलंबित; व्यवसाय थांबणार, अडचणी वाढणार! काय आहे कारण?
परदेशी बाजारात चांदीचे दर प्रति औंस ७४.५ डॉलर वरून ६८.३९ डॉलरपर्यंत घसरले, जी अंदाजे ८% ची घट दर्शवते. तथापि, भारतीय सराफा बाजारात चांदीचे दर प्रति किलोग्राम २ लाख ४५ हजार रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावरून केवळ ४% घसरणीसह २ लाख ४३ हजारांवर स्थिर राहिले. स्पष्टपणे, भारतातील आयातीत घट झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पुरवतवाची कमतरता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे दरांमध्ये मोठी घसरण रोखली गेली आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,37,040
|₹1,49,500
|₹1,12,120
|पुणे
|₹1,37,040
|₹1,49,500
|₹1,12,120
|केरळ
|₹1,37,040
|₹1,49,500
|₹1,12,120
|कोलकाता
|₹1,37,040
|₹1,49,500
|₹1,12,120
|नागपूर
|₹1,37,040
|₹1,49,500
|₹1,12,120
|हैद्राबाद
|₹1,37,040
|₹1,49,500
|₹1,12,120
|बंगळुरु
|₹1,37,040
|₹1,49,500
|₹1,12,120
|दिल्ली
|₹1,37,190
|₹1,49,650
|₹1,12,270
|चंदीगड
|₹1,37,190
|₹1,49,650
|₹1,12,270
|लखनौ
|₹1,37,190
|₹1,49,650
|₹1,12,270
|जयपूर
|₹1,37,190
|₹1,49,650
|₹1,12,270
|सुरत
|₹1,37,090
|₹1,49,550
|₹1,12,170
|नाशिक
|₹1,37,070
|₹1,49,530
|₹1,12,150
|चेन्नई
|₹1,39,490
|₹1,52,170
|₹1,16,590