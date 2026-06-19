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Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त की महाग? एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

Updated On: Jun 19, 2026 | 07:58 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असली तरी भारतीय ग्राहकांना त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नाही आहे. आयात शुल्कवाढ आणि चांदीवरील निर्बंधांमुळे देशांतर्गत बाजारात पुरवठा कमी झाल्याने भारतातील सोने-चांदीचे दर तुलनेने उच्च पातळीवर कायम आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त की महाग? एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त की महाग? एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

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विस्तार
  • 19 जून रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,49,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर चांदीचा दर 2,59,900 रुपये प्रति किलो नोंदवला गेला.
  • जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमतीत सुमारे 10% आणि चांदीच्या किमतीत 8% घट झाली असतानाही भारतात दरांमध्ये मर्यादित घसरण झाली.
  • आयात शुल्कात 15% वाढ आणि चांदीला प्रतिबंधित श्रेणीत टाकल्याने देशांतर्गत पुरवठा कमी होऊन किंमतींना आधार मिळाला.
Gold Rate Todayभारतात 19 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,950 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,704 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,212 रुपये आहे. भारतात 19 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,120 रुपये आहे. भारतात 19 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

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दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,270 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,170 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,070 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,530 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,150 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या घसरणीचा भारतीय ग्राहकांना फायदा होत नाही आहे. जागतिक मंदी असूनही, भारतीय खरेदीदारांना सोने आणि चांदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. या तफावतीचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने आयात शुल्कात १५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा आणि चांदीला प्रतिबंधित श्रेणीत टाकण्याचा घेतलेला निर्णय. या निर्णयामुळे देशात सोने आणि चांदीचा ओघ अचानक थांबला आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील किमती परदेशी बाजारांइतक्या घसरू शकलेल्या नाहीत.

जागतिक स्थिती आणि भारत

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) आणि बाजारातील ताज्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात परदेशी बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस ४६५० डॉलरवरून ४२८६ डॉलरपर्यंत घसरली, जी जवळपास १० टक्क्यांची लक्षणीय घट आहे. याउलट, याच काळात भारतीय बाजारात सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅम १,५२,००० वरून केवळ ३% ने घसरले, चांदीच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती दिसून आली.

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परदेशी बाजारात चांदीचे दर प्रति औंस ७४.५ डॉलर वरून ६८.३९ डॉलरपर्यंत घसरले, जी अंदाजे ८% ची घट दर्शवते. तथापि, भारतीय सराफा बाजारात चांदीचे दर प्रति किलोग्राम २ लाख ४५ हजार रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावरून केवळ ४% घसरणीसह २ लाख ४३ हजारांवर स्थिर राहिले. स्पष्टपणे, भारतातील आयातीत घट झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पुरवतवाची कमतरता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे दरांमध्ये मोठी घसरण रोखली गेली आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,37,040 ₹1,49,500 ₹1,12,120
पुणे ₹1,37,040 ₹1,49,500 ₹1,12,120
केरळ ₹1,37,040 ₹1,49,500 ₹1,12,120
कोलकाता ₹1,37,040 ₹1,49,500 ₹1,12,120
नागपूर ₹1,37,040 ₹1,49,500 ₹1,12,120
हैद्राबाद ₹1,37,040 ₹1,49,500 ₹1,12,120
बंगळुरु ₹1,37,040 ₹1,49,500 ₹1,12,120
दिल्ली ₹1,37,190 ₹1,49,650 ₹1,12,270
चंदीगड ₹1,37,190 ₹1,49,650 ₹1,12,270
लखनौ ₹1,37,190 ₹1,49,650 ₹1,12,270
जयपूर ₹1,37,190 ₹1,49,650 ₹1,12,270
सुरत ₹1,37,090 ₹1,49,550 ₹1,12,170
नाशिक ₹1,37,070 ₹1,49,530 ₹1,12,150
चेन्नई ₹1,39,490 ₹1,52,170 ₹1,16,590

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices remain high in india despite sharp global market decline

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Published On: Jun 19, 2026 | 07:58 AM

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