Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?

Global Sumud Flotilla Turkey : मध्यपूर्वेतील संघर्ष आता एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील भीषण युद्धामुळे गाझा (Gaza) पट्टीची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असतानाच, आता जगातील विविध देशांतील कार्यकर्त्यांनी एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. इस्रायलने गाझावर घातलेली कडक नौदल नाकेबंदी तोडण्यासाठी तुर्कस्तानमधून ‘ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला’ नावाची एक मोठी मोहीम सुरू झाली आहे. ५० हून अधिक बोटी आणि जगभरातील ४५ देशांतील ५०० कार्यकर्ते या ताफ्यात सामील असून, ते गाझाच्या किनाऱ्याकडे कूच करत आहेत. या मोहिमेमुळे इस्रायल आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे.
तुर्कस्तानच्या मारमारिस बंदरातून गुरुवारी डझनभर बोटींनी गाझाच्या दिशेने प्रवास सुरू केला. आयोजकांच्या मते, हा त्यांच्या प्रवासाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि अंतिम टप्पा आहे. या ताफ्यामध्ये केवळ कार्यकर्तेच नाहीत, तर डॉक्टर्स, पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे. गाझामधील पॅलेस्टिनी जनतेला इस्रायली हल्ल्यांपासून वाचवणे आणि त्यांना जीवनावश्यक मदत पोहोचवणे, हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. “आम्ही गाझाच्या जनतेला एकटे सोडणार नाही,” असा संदेश या कार्यकर्त्यांनी जगाला दिला आहे.
गाझा पट्टीतील परिस्थिती सध्या अत्यंत हृदयद्रावक आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ७२,७४४ हून अधिक पॅलेस्टिनी या युद्धात मारले गेले आहेत. जवळपास २० लाख लोक बेघर झाले असून ते ढिगाऱ्यांमध्ये राहण्यास मजबूर आहेत. अन्न, पाणी आणि औषधांच्या तीव्र टंचाईमुळे तिथे मानवी संकट ओढवले आहे. जरी सहा महिन्यांची तात्पुरती शस्त्रसंधी लागू असली, तरी इस्रायलच्या कडक नाकेबंदीमुळे मदत पोहोचवणे कठीण झाले आहे. अशा वेळी हा जहाजांचा ताफा गाझासाठी आशेचा किरण ठरत आहे. मात्र, इस्रायलचा दावा आहे की, हमासपर्यंत शस्त्रे पोहोचू नयेत म्हणून ही नाकेबंदी आवश्यक आहे.
The Global Sumud Flotilla will once again set sail to break the Israeli blockade on the Gaza Strip, continuing its mission to bring hope and support to the region.
Consisting of 54 boats, the Gaza-bound flotilla is now ready to sail from the Marmaris district in Türkiye.
इस्रायली नौदल या ताफ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. यापूर्वी ३० एप्रिल रोजी इस्रायली सैन्याने क्रीटजवळ २० बोटी अडवून १७५ कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते. २०१० मधील ‘मावी मारमारा’ घटनेची आठवण आजही सर्वांच्या मनात ताजी आहे, जेव्हा इस्रायली कमांडोंनी तुर्की जहाजावर छापा टाकला होता आणि त्यात हिंसाचार झाला होता. यावेळीही इस्रायलने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही जहाजाला परवानगीशिवाय गाझाच्या हद्दीत प्रवेश दिला जाणार नाही. यामुळे भूमध्य समुद्रात पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
या मोहिमेत ४५ देशांतील ५०० हून अधिक नागरिक सहभागी असल्यामुळे या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जर इस्रायलने या ताफ्यावर बळाचा वापर केला, तर त्याचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटू शकतात. गाझातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटना करत आहेत. आता हा ताफा इस्रायलची सुरक्षा भेदून गाझाच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचतो की इस्रायल त्यांना मध्य समुद्रातच रोखतो, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.