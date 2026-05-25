Shivalilamrit story: शिवलीलामृत दुसरा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या हरण आणि शिकाऱ्याची प्रेरणादायी कथा

Updated On: May 25, 2026 | 11:30 AM IST
सारांश

शिवलीलामृताचा दुसरा अध्याय हा केवळ एक धार्मिक प्रसंग नाही; तो मनुष्याच्या अंतर्मनातील परिवर्तनाची कथा आहे. एका शिकाऱ्याचे जीवन उपवास, जागरण, बेलपत्र अर्पण आणि करुणेमुळे बदलते हा संदेश आजही तितकाच प्रेरणादायी आहे.

विस्तार
  • शिवलीलामृत दुसरा अध्यायात कोणती कथा आहे
  • शिवलीलामृताचे पारायण कधी करावे
  • जीवनमूल्ये शिकवणारी कथा
 

मराठी भक्तिसाहित्यात अत्यंत मानाचे स्थान असलेला शिवलीलामृत हा ग्रंथ शिवभक्तांसाठी श्रद्धा, भक्ती आणि तत्त्वज्ञान यांचा सुंदर संगम मानला जातो. या ग्रंथातील दुसरा अध्याय विशेषतः प्रसिद्ध आहे कारण त्यामध्ये भगवान शिवांची करुणा, भक्तीची शक्ती आणि नकळत घडलेल्या पुण्यकर्माचे महत्त्व अत्यंत प्रभावी कथेद्वारे सांगितले आहे. या अध्यायात हरण आणि शिकारीची कथा येते, जी महाशिवरात्रीच्या महिमेशी जोडलेली मानली जाते.

शिवलीलामृताच्या दुसऱ्या अध्यायात काय सांगितले आहे?

दुसऱ्या अध्यायात मुख्यत्वे शिवभक्तीचे सामर्थ्य, उपवास, जागरण आणि बेलपत्र अर्पण यांचे आध्यात्मिक महत्त्व सांगितले आहे. मनुष्य जाणीवपूर्वक किंवा नकळत केलेल्या पुण्यकर्मामुळेही शिवकृपेचा अधिकारी होऊ शकतो, हा या अध्यायाचा मुख्य संदेश आहे.

हरण आणि शिकारीची कथा विशेष

एकदा एका जंगलात एक शिकारी शिकार करण्यासाठी गेला. दिवसभर त्याला कोणतीही शिकार मिळाली नाही. उपाशी आणि थकलेला शिकारी रात्री एका झाडावर जाऊन बसला. योगायोगाने ते झाड बेलाचे होते आणि त्या झाडाखाली शिवलिंग होते.
रात्रभर जागरण करताना शिकारीला झोप लागू नये म्हणून तो झाडाची पाने तोडून खाली टाकत होता. ती बेलाची पाने नकळत शिवलिंगावर पडत होती. उपाशी असल्यामुळे त्याचा उपवासही घडत होता.

थोड्या वेळाने पाणी पिण्यासाठी आलेले एक हरण त्याला दिसले. शिकारीने धनुष्य उचलले. तेव्हा हरणाने विनंती केली..
“मला माझ्या कुटुंबाला भेटून परत येऊ द्या, मी नक्की परत येईन.” शिकाऱ्याने त्याला जाऊ दिले. नंतर दुसरे आणि तिसरे हरण आले. प्रत्येकाने आपापल्या कुटुंबाला भेटून परत येण्याचे वचन दिले. आश्चर्य म्हणजे सर्व हरणे दिलेल्या शब्दाप्रमाणे परत आली. त्यांची सत्यनिष्ठा, प्रेम आणि प्रामाणिकपणा पाहून शिकाऱ्याच्या हदयाचे परिवर्तन झाले. त्याने शिकार न करण्याचा निर्णय घेतला.
तेवढ्यात भगवान शिव प्रकट झाले. त्यांनी सांगितले की…

तुझ्याकडून उपवास झाला,

जागरण झाले,

बेलपत्र अर्पण झाले,

शिवस्मरण घडले,

आणि शेवटी हिंसेचा त्याग झाला.

या सर्वामुळे तुझे पाप नष्ट झाले.

शिकारी आणि हरणांना शिवकृपा प्राप्त झाली असे सांगितले जाते.

या कथेमधून कोणता संदेश मिळतो?

ही कथा केवळ चमत्कार सांगत नाही, तर जीवनमूल्ये शिकवते—

शिवलीलामृताचा दुसरा अध्याय परायण का करावे?

अनेक भक्तपरंपरांमध्ये दुसऱ्या अध्यायाचे परायण खालील हेतूंनी केले जाते (ही श्रद्धा आणि पारंपरिक मान्यता आहे) —

मनःशांती आणि मानसिक स्थैर्यासाठी

अध्यायातील कथा मन शांत करून संयम व करुणा वाढवते.

शिवकृपा आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी

नियमित परायणाने शिवस्मरण वाढते असे मानले जाते.

संकटनिवारणासाठी

काही भक्त सोमवार, प्रदोष किंवा महाशिवरात्रीला याचे वाचन करतात.

कुटुंबातील सौहार्दासाठी

हरणांच्या कथेतून प्रेम, वचनपालन आणि नातेसंबंधाचे महत्त्व शिकवले जाते.

दुसरा अध्याय परायण कधी करावे?

परंपरेनुसार हे दिवस शुभ मानले जातात—

सोमवार

प्रदोषकाल

महाशिवरात्री

श्रावण महिन्यातील दिवस

अधिक मास

रोज सकाळी ब्रह्ममुहूर्तात किंवा संध्याकाळी शांत वातावरणात

या दिवशी शिवाची पूजा कशी करावी?

सकाळी स्नान करून स्वच्छ वस्त्र धारण करावीत

पूजेची तयारी

शिवलिंग किंवा शिवप्रतिमा

स्वच्छ पाणी

दूध (परंपरेनुसार)

बेलपत्र

पांढरी फुले

धूप, दीप

फळ किंवा नैवेद्य

अभिषेक कसा करावा

शिवलिंगावर पाणी अर्पण करावे. त्यानंतर श्रद्धेनुसार दूध व पुन्हा पाण्याने अभिषेक करावा.

बेलपत्र अर्पण

बेलपत्र स्वच्छ धुऊन अर्पण करावे.

मंत्रजप

“ॐ नमः शिवाय” या मंत्राचा जप करावा.

शिवलीलामृत दुसरा अध्याय वाचन

शांतपणे अध्यायाचे परायण करावे.

आरती आणि प्रार्थना

स्वतःसाठीच नव्हे तर सर्वांच्या कल्याणाची प्रार्थना करावी.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवलीलामृत म्हणजे काय?

    Ans: शिवलीलामृत हा मराठी भक्तिसाहित्यातील अत्यंत लोकप्रिय आणि पूजनीय ग्रंथ आहे, ज्यामध्ये भगवान शिवांच्या लीलांचे वर्णन केले आहे.

  • Que: शिवलीलामृताचा दुसरा अध्याय विशेष का मानला जातो?

    Ans: या अध्यायात शिकारी आणि हरणांची कथा सांगितली आहे, जी भक्ती, करुणा, सत्यनिष्ठा आणि शिवकृपेचे महत्त्व स्पष्ट करते

  • Que: शिकारी आणि हरणांच्या कथेत काय सांगितले आहे

    Ans: एका शिकाऱ्याने नकळत उपवास, जागरण आणि बेलपत्र अर्पण केल्यामुळे त्याच्यावर भगवान शिवांची कृपा झाली, अशी कथा सांगितली जाते.

Published On: May 25, 2026 | 11:30 AM

