Israel Warns Iran : ‘गरज पडल्यास पुन्हा हल्ला करु’ ; US Iran शांतता चर्चेदरम्यान इस्रायलचा उघड इशारा

उत्तमर कमानमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर जनरल झमीर यांनी इस्रायल(Israel) ची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटले की, आमचे सैन्य हल्ल्यासाठी सज्ज असून, गरज पडल्यास इराणविरोधात नवी लष्करी मोहिम सुरु केली जाईल. इराणची लष्करी आणि नौदल ताकद जास्तीत जास्त कमकुवत करणे याचा हेतू असल्याचे झमीर यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि इराणमध्ये शांतता करार घडवून आणण्यासाठी चर्चांना वेग आला आहे. यासाठी राजनैतिक पातळीवर पडद्यामागे हालचाली सुरु आहेत. परंतु दोन्ही देशांमध्ये अणु करारावर मतभेद काय आहे. अशा परिस्थिती इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी इराणच्या अणु कार्यक्रमावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणताही करार करण्यापूर्वी इराणची आण्विक क्षमता नष्ट करणे महत्त्वाचे आहे. इराणचा युरेनियम संवर्धन तातडीने बंद केला जावा. तसेच त्यांच्याकडे असलेली अण्वस्त्रे देशाबाहेर हलवली जावीत असे त्यांनी म्हटले. यावर ट्रम्प सहमत असल्याचेही सांगितले. इराणकडे कोणताही अणुबॉम्ब नसावा असे नेतन्याहूंनी ठणकावून सांगितले आहे.
सध्या इस्रायलच्या या हस्तक्षेपाने अमेरिका (America) इराणमधील तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांना धक्का पोहचू शकतो. इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वाद पुन्हा चिघळू शकतो. याशिवाय हिजबुल्लाह आणि इराण (Iran) या दोन्ही आघाड्यांवर सध्या इस्रायलने आपली उपस्थिती वाढवली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पुन्हा स्फोटक बनण्याची शक्यता आहे.
Ans: अमेरिका-इस्रायल शांतता चर्चेदरम्यान इस्रायलचे लष्कर प्रमुख अयाल झमीर यांवी इराणविरोधात पुन्हा मोठ्या लष्करी कारवाईची धमकी दिली आहे.
Ans: ट्रम्प यांच्याशी संवादादरम्यान इस्रायलचे पंतप्रधानांनी इराणची आण्विक क्षमता पूर्णपणे नष्ट करण्याचे स्पष्ट केले आहे. देशातील युरेनियम संवर्धन दुसऱ्या देशाकडे सोपवावा. त्याच्याकडे कोणताही अणु बॉम्ब नसावा असे स्पष्ट सांगितले आहे.