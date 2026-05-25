Astro Tips: कुंडलीतील ग्रहदोषांपासून मिळू शकतो दिलासा; रत्नांशिवाय करा ‘हे’ उपाय

ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंडलीतील दोष हे जीवनातील अनेक समस्यांचे कारण मानले जातात. अनेक लोक ग्रहदोष दूर करण्यासाठी महागडी रत्ने धारण करतात, परंतु काहींना ती अयोग्य वाटतात, तर काही जण आर्थिक कारणांमुळे ती धारण करू शकत नाहीत. अशा वेळी ज्योतिषशास्त्रात असे काही उपाय सांगण्यात आले आहे. जे रत्न न घालता ग्रहांना बलवान करू शकतात. तुमच्या कुंडलीतील दोष दूर करण्यास रत्नांव्यक्तिरिक्त कोणते उपाय करावे जाणून घ्या
कुंडलीत सूर्य कमजोर असल्यास, व्यक्तीला आदर, आत्मविश्वास आणि शासकीय नोकरी मिळवण्यात अडथळे येऊ शकतात. सूर्याला बलवान करण्यासाठी, दररोज सकाळी तांब्याच्या भांड्यातून पाणी अर्पण करावे. पाण्यात लाल फुले आणि थोडा गूळ घालणे शुभ मानले जाते. रविवारी गहू, गूळ आणि लाल रंगाचे कपडे दान करणे देखील शुभ मानले जाते.
कमजोर चंद्रामुळे मानसिक ताण आणि भीती वाढू शकते. चंद्राच्या प्रभावापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी, सोमवारी भगवान शिवाला जलाभिषेक करावा आणि ‘ओम सोमय नमः’ या मंत्राचा जप करावा. तांदूळ, दूध आणि खडीसाखर यांसारख्या पांढऱ्या वस्तूंचे दान केल्यानेही शुभ परिणाम मिळतात. रात्री चंद्राला दूध अर्पण करणे देखील शुभ मानले जाते.
मंगळ दोषामुळे राग वाढणे, वैवाहिक तणाव आणि अपघाताची शक्यता वाढू शकते. मंगळवारी भगवान हनुमानाची पूजा करा आणि सुंदरकांडाचे पठण करा. मसूर आणि लाल फळांचे दान केल्याने मंगळ दोष कमी होण्यास मदत होते असे मानले जाते. माकडांना गूळ आणि हरभरा खाऊ घालणे देखील फायदेशीर मानले जाते.
बुध कमजोर असल्यास व्यवसाय, शिक्षण आणि संवाद कौशल्यावर परिणाम होऊ शकतो. बुध ग्रहाला बलवान करण्यासाठी, बुधवारी हिरवी मसूर, हिरव्या भाज्या आणि हिरव्या रंगाचे कपडे दान करावेत. गाईंना हिरवा चारा खाऊ घालणे देखील शुभ मानले जाते.
जेव्हा गुरु ग्रह कमजोर असतो. तेव्हा विवाह, शिक्षण आणि पैशाशी संबंधित समस्या वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत, गुरुवारी पिवळ्या वस्तूंचे दान करावे. केळीच्या झाडाची पूजा करणे आणि गरिबांना हरभरा डाळ व हळद दान करणे शुभ मानले जाते. गुरु देवाला समर्पित मंत्रांचा जप करणे देखील फायदेशीर मानले जाते.
शुक्र ग्रह हा भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन आणि आकर्षणाचा घटक मानला जातो. शुक्राच्या दुष्परिणामांवर मात करण्यासाठी, शुक्रवारी देवी लक्ष्मीची पूजा करावी आणि पांढरी मिठाई अर्पण करावी. मुलींना पांढरे कपडे किंवा सौंदर्यप्रसाधने दान करणे देखील शुभ मानले जाते.
शनि दोषामुळे जीवनात संघर्ष, विलंब आणि आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. शनिवारी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते. गरीब आणि गरजू लोकांना मदत करणे, तसेच काळे तीळ आणि उडीद डाळीचे दान केल्यानेही शनी दोष कमी होतो.
राहू आणि केतूच्या अशुभ प्रभावामुळे गोंधळ, तणाव आणि अचानक समस्या निर्माण होऊ शकतात. हे दुष्परिणाम शांत करण्यासाठी भगवान भैरव आणि गणेश यांची पूजा करणे लाभदायक मानले जाते. नारळ, चादरी आणि तीळ दान करणे देखील शुभ मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांची प्रतिकूल स्थिती किंवा अशुभ प्रभाव याला ग्रहदोष म्हटले जाते.
Ans: नाही. काही धार्मिक आणि ज्योतिषीय उपायांद्वारेही ग्रहदोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
Ans: सूर्यासाठी अर्घ्य, शनिसाठी दान, गुरूसाठी पूजा आणि चंद्रासाठी शिवपूजा असे उपाय प्रचलित आहेत.