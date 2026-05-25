Surya Rohini Nakshatra Gochar: सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करताच सुरू नौतपा, या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो धनलाभ

Updated On: May 25, 2026 | 09:00 AM IST
सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, २५ मे रोजी सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करत आहे. हे संक्रमण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, कारण यासोबतच नौतपाची सुरुवात होत आहे. सूर्याचे रोहिणी नक्षत्रातील संक्रमण काही राशींच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे. कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्य

विस्तार
  • सूर्याचा रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश
  • आजपासून नौतपाची सुरुवात
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

सोमवार, २५ मे रोजी सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करत असल्याने नौतपाची सुरुवात होणार आहे. नौतपादरम्यान, सूर्याची किरणे थेट पृथ्वीवर पडतात, ज्यामुळे नऊ दिवस तीव्र उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटा येतात. सूर्य पहाटे ३:२७ वाजता चंद्राच्या राशीत प्रवेश करेल आणि नौतपा २५ मे रोजी सुरू होऊन २ जूनपर्यंत चालेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, नौतपाच्या काळात सूर्याचा प्रभाव सर्वाधिक असतो आणि त्याचा परिणाम केवळ हवामानावरच नव्हे, तर लोकांच्या जीवनावरही जाणवतो.यावेळी सूर्याच्या रोहिणी नक्षत्रातील प्रवेशामुळे कर्क आणि धनु राशीसह चार राशींच्या करिअर, आर्थिक स्थिती, प्रतिष्ठा आणि कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतात. सूर्याच्या नक्षत्र संक्रमणाचा फायदा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार आहे जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

वृषभ राशीतील सूर्याचे संक्रमण वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. या राशीतील नोकरदार व्यक्ती कार्यालयातील आपल्या कामाने सर्वांना प्रभावित करतील आणि त्यांना नवीन जबाबदाऱ्याही मिळू शकतील. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ लागतील आणि एका प्रतिष्ठित व्यक्तीसोबत तुमची ओळखही वाढेल. या काळात वृषभ राशीच्या व्यक्तींची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि कौटुंबिक जीवन आनंदाने भरून जाईल. व्यावसायिकांनाही चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

कर्क रास

सूर्याच्या संक्रमणामुळे कर्क राशींच्या लोकांमधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. कायदेशीर बाबींमध्ये अडकलेल्या कर्क राशीच्या लोकांना या काळात दिलासादायक बातमी मिळू शकते. तुमच्या करिअरच्या बाबतीत, हा काळ प्रगतीसाठी नवीन संधी देऊ शकतो. जर तुम्ही नवीन नोकरीच्या शोधात असाल, तर तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते. कर्क राशीच्या लोकांना वाढीव सामाजिक आदर आणि त्यांच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठीही शुभ मानला जातो. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

तूळ रास

सूर्याच्या संक्रमणामुळे तूळ राशीच्या लोकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. जर तुमचा व्यवसाय चांगला चालत नसेल, तर काळजी करू नका. हा काळ मोठा नफा मिळवून देईल आणि तुम्हाला व्यवसायाचा विस्तार करण्याची संधी देईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोतही खुले होऊ शकतात आणि अनेक अपूर्ण कामे पूर्ण होऊन तुम्हाला दिलासा मिळेल. कुटुंबासोबतचे संबंध सुधारतील आणि वैवाहिक जीवन अधिक सुसंवादी होईल.

धनु रास

धनु राशीतील सूर्याचे संक्रमण धनु राशीसाठी फायदेशीर ठरू शकते. या काळात त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील समस्यांचे निराकरण होईल. या राशीतील व्यक्तींना त्यांच्या कारकिर्दीत मोठे यश मिळू शकते. काही व्यक्तींना शासकीय नोकरीत यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमचे पद आणि प्रतिष्ठा वाढेल. आर्थिक लाभासोबतच सामाजिक आदरही वाढेल. या काळात मित्र आणि कुटुंबीयांसोबत केलेल्या धार्मिक यात्रा देखील शुभ फलदायी ठरू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: नौतपा म्हणजे काय?

    Ans: नौतपा हा वर्षातील सर्वाधिक उष्णतेचा कालावधी मानला जातो. साधारणपणे हा काळ ९ दिवसांचा असतो.

  • Que: रोहिणी नक्षत्राचे ज्योतिषशास्त्रात काय महत्त्व आहे?

    Ans: रोहिणी नक्षत्र हे अत्यंत शुभ आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. या काळात सूर्याचा प्रभाव काही राशींवर सकारात्मक परिणाम करू शकतो.

  • Que: रोहिणी नक्षत्रात सूर्याच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: रोहिणी नक्षत्रात सूर्याच्या संक्रमणाचा वृषभ, कर्क, तूळ आणि धनु राशींच्या लोकांना फायदा होणार

