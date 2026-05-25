Karnataka River Accident : कर्नाटकच्या भटकळमध्ये भीषण दुर्घटना! शिंपले गोळा करताना 11 जणांचा नदीत बुडून मृत्यू

स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे सर्वजण नदीकाठी शिंपले गोळा करण्यासाठी गेले होते. यावेळी अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने काही जण नदीत अडकले. त्यांना वाचवण्यासाठी इतर कुटुंबीय पुढे सरसावले; मात्र एकामागोमाग एक सर्वजण पाण्यात वाहून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. शोध व बचाव मोहिम राबवण्यात आली असून मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम करण्यात आले. या भीषण दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
प्रशासनाने नागरिकांना नदी-नाल्यांजवळ जाण्यापूर्वी काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे, विशेषतः पावसाळी वातावरणात अचानक पाण्याची पातळी वाढू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून स्थानिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
या घटनेनंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शोक व्यक्त केला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शिराली गावातील अंदाजे १४ जण शिंपले गोळा करण्यासाठी नदीत उतरले होते. पाण्याची पातळी नीट न तपासताच ते नदीच्या सर्वात खोल भागात गेले. अचानक, एक-दोन जण जोरदार प्रवाहात वाहून गेले. त्यानंतर, अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी काहींनी नदीत उडी घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची सानुग्रह मदत जाहीर केली. जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपये मिळतील. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पीडित कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे.
