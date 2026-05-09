Maruti Stotra: मारुती स्तोत्राचे पठण करण्याचे काय आहेत फायदे जाणून घ्या

हिंदू धर्मामध्ये हनुमान भक्तीला विशेष महत्त्व आहे. संकटमोचक आणि भक्तांच्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर असलेल्या मारुतीरायांची उपासना अनेकजण श्रद्धेने करतात. त्यांच्याच स्तुतीसाठी रचलेले “मारुती स्तोत्र” हे अत्यंत प्रभावी आणि शक्तिशाली स्तोत्र मानले जाते. विशेषतः समर्थ रामदास स्वामी यांनी रचलेले “भीमरूपी महारुद्रा” हे मारुती स्तोत्र आजही लाखो भक्त भक्तिभावाने पठण करतात.
भीमरूपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती| मारुती स्तोत्र हे हनुमानाला समर्पित असं भक्तिपूर्ण स्तोत्र मानलं जातं. समर्थ रामदास स्वामी रचित हे मारुती स्तोत्र प्रसिद्ध आहे. श्रद्धेनुसार याचे पठण केल्याने मानसिक शांती, धैर्य आणि सकारात्मक वाढण्यास मदत मिळते, असे मानले जाते. मारुती स्तोत्रात हनुमानाचा पराक्रम, भक्ती, शक्ती आणि श्रीरामांप्रति असलेलं समर्पण या सगळ्यांच वर्णन करण्यात आलं आहे. मारुती स्तोत्र पठणाचे नेमके काय फायदे आहेत ते जाणून घ्या
मारुती स्तोत्राचं पठण केल्यामुळे मनाला धैर्य आणि आत्मविश्वास मिळतो. भीती, नकारात्मक विचार आणि अस्वस्थता कमी होण्यास मदत मिळते. भगवान हनुमानाची कृपा मिळते, असे भक्त मानतात. संकटांचा सामना करण्यासाठी मानसिक ताकदसुद्धा हनुमान स्तोत्रामुळे मिळते. याशिवाय एकाग्रता आणि मानसिक शांतीसाठी देखील ते उपयुक्त मानलं जातं. घरात सकारात्मक वातावरण वाढवायचं असेल तर अमखास मारुती स्तोत्राचे पठण करायला हवं. अनेक भक्तांच्या मते, नियमित स्तोत्राच्या पठणामुळे मन स्थिर राहण्यास सकारात्मक ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार मारुती स्तोत्राचे पठण केल्याने मनातील भीती, असुरक्षितता आणि नकारात्मक विचार दूर होतात. हनुमानजींना शक्ती आणि धैर्याचे प्रतीक मानले जात असल्याने या स्तोत्रामुळे मानसिक बळ वाढते, अशी श्रद्धा आहे. अनेक भक्त मंगळवार आणि शनिवार या दिवशी विशेषतः मारुती स्तोत्राचे पठण करतात. या दिवशी श्रद्धेने पठण केल्यास हनुमान कृपा प्राप्त होते आणि जीवनातील अडथळे कमी होतात, असे मानले जाते.
“भीमरूपी महारुद्रा” हे स्तोत्र समर्थ रामदास स्वामी यांनी रचले असल्याचे मानले जाते. या स्तोत्रात मारुतीरायांच्या रौद्र, शक्तिशाली आणि भक्तवत्सल रूपाचे वर्णन आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या आरतीवेळी हे स्तोत्र म्हटले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Religious Importance of Hanuman
Ans: मानसिक शांती मिळते, आत्मविश्वास वाढतो, भीती आणि नकारात्मकता कमी होते, सकारात्मक ऊर्जा वाढते
Ans: मंगळवार आणि शनिवार हे दिवस हनुमान उपासनेसाठी विशेष शुभ मानले जातात.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार स्तोत्राच्या पवित्र उच्चारांमुळे वातावरणातील नकारात्मकता कमी होते, अशी श्रद्धा आहे.