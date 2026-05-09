Gaming Addiction: गेमिंगचं व्यसन लागलंय? घाबरू नका... या सोप्या सवयींनी करा स्वतःवर कंट्रोल

OnePlus चा भारतात डबल धमाका! 8,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर… स्मार्टफोनची किंमत वाचून तुम्हीही म्हणाल, व्वा!
संपूर्ण दिवस गेम खेळण्याऐवजी एक वेळ निश्चित करा, जसे 1 किंवा 2 तास आणि या वेळेतच गेम खेळा. यामुळे गेमिंग आणि इतर कामांसाठी टाईम मॅनेजमेंट करू शकता. तसेच तुम्ही स्मार्टफोनमधील स्क्रीन टाईम फीचरचा वापर करून देखील गेमिंगचा वेळ कंट्रोल करू शकता. यासाठी तुम्हाला गेमिंग अॅपच्या सेटिंगमध्ये जाऊन एक वेळ निश्चित करावा लागेल.
असे अनेक लोक असतात जे मोकळ्या वेळेत सतत गेम खेळत असतात. यामुळे इतर कामांवरील लक्ष विचलित होतं. पण जर तुम्ही अभ्यास, व्यायाम, कुटूंबासाठी वेळ आणि झोप या सर्वांची योग्य दिनचर्या तयार केली तर तुमचे गेमिंग अॅडिक्शन आपोआप कमी होऊ शकतं. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सतत, तासंतास गेम खेळल्याने तुमच्या डोळ्यांवर आणि मेंदूवर ताण येतो. यामुळे डोळ्यांतून पाणी येणं, डोळे लालं होणे यासांरख्या समस्या येऊ शकतात. त्यामुळे गेम खेळताना प्रत्येक 30 ते 40 मिनिटांनी एक ब्रेक घ्या, पाणी प्या आणि फेरफटका मारा. यामुळे ताण कमी होईल.
गेमिंग नोटिफिकेशन्स वारंवार तुमचं लक्ष विचलित करतात. त्यामुळे अनावश्यक नोटिफिकेशन्स बंद ठेवा, ज्यामुळे तुमची गेम खेळण्याची सवय हळूहळू कमी होईल.
गेमिंग व्यतिरिक्त खेळ, संगीत, वाचन, चित्रकला, कुकींग यासांरखे नवीन छंद जोपासा. यामुळे तुमचं लक्ष गेमिंगवरून दुसरीकडे जाईल आणि तुम्ही इतर कामांमध्ये लक्ष केंद्रीत करू शकता.
Amazon Great Summer Sale: प्राईम मेंबर्ससाठी सेल सुरू! स्मार्टफोनपासून टीव्हीपर्यंत सर्वच वस्तू झाल्या स्वस्त; पाहा बेस्ट ऑफर्स
काही लोकं रात्रभर गेम खेळतात. यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. तसेच पुरेशी झोप देखील पूर्ण होत नाही. यामुळे आरोग्य आणि मूड दोन्हीवर परिणाम होतो. यामुळे रात्री उशीरापर्यंत गेम खेळणं टाळा.
या सर्व उपायांनंतर देखील तुमचे गेमिंग अॅडिक्शन कंट्रोल होत नसेल तर मित्रांसोबत आणि कुटूंबियांसोबत बोला. त्यांना सर्व परिस्थिती सांगा. यामुळे तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे. लक्षात ठेवा की, गेमिंग वाईट सवय नाही. पण अतिप्रमाणात गेम खेळल्याने तुमच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.