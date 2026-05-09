Gaming Addiction: गेमिंगचं व्यसन लागलंय? घाबरू नका… या सोप्या सवयींनी करा स्वतःवर कंट्रोल

Gaming Addiction Control: सध्याच्या काळात तरूणांमध्ये ऑनलाईन गेमिंगची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात आहे. पण ऑनलाईन गेमिंगच्या आहारी गेल्याने तरूणांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहे. इतर कामांवर लक्ष केंद्रीत करणं कठीण झालं आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 09:02 AM
  • गेमिंगसाठी ठराविक वेळ निश्चित केल्यास अभ्यास, काम आणि मनोरंजन यामध्ये योग्य समतोल राखता येतो.
  • सतत गेम खेळण्याऐवजी ब्रेक घेणे आणि इतर छंद जोपासणे मानसिक व शारीरिक ताण कमी करण्यास मदत करते.
  • रात्री उशिरापर्यंत गेम खेळणे टाळल्यास झोप, आरोग्य आणि दैनंदिन दिनचर्या सुधारण्यास फायदा होतो.
सध्या मोबाईल आणि ऑनलाईन गेम्सची लोकप्रियता प्रचंड वाढली आहे. सध्याचा तरुणवर्ग फ्री फायर मॅक्स, पबजी आणि इतर मल्टिप्लेअर्स गेम्स तासंतास खेळत असतात. मात्र जेव्हा गेमिंग गरजेपेक्षा जास्त होतं, अभ्यास, इतर कामात आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते तेव्हा या परिस्थितीला गेमिंग अ‍ॅडिक्शन (Gaming Addiction) असं म्हणतात. तुम्ही काही सोप्या सवयी आत्मसात करून गेमिंग अ‍ॅडिक्शन कंट्रोल करू शकता.

गेमिंगचा वेळ निश्चित करा

संपूर्ण दिवस गेम खेळण्याऐवजी एक वेळ निश्चित करा, जसे 1 किंवा 2 तास आणि या वेळेतच गेम खेळा. यामुळे गेमिंग आणि इतर कामांसाठी टाईम मॅनेजमेंट करू शकता. तसेच तुम्ही स्मार्टफोनमधील स्क्रीन टाईम फीचरचा वापर करून देखील गेमिंगचा वेळ कंट्रोल करू शकता. यासाठी तुम्हाला गेमिंग अ‍ॅपच्या सेटिंगमध्ये जाऊन एक वेळ निश्चित करावा लागेल.

दिनचर्या तयार करा

असे अनेक लोक असतात जे मोकळ्या वेळेत सतत गेम खेळत असतात. यामुळे इतर कामांवरील लक्ष विचलित होतं. पण जर तुम्ही अभ्यास, व्यायाम, कुटूंबासाठी वेळ आणि झोप या सर्वांची योग्य दिनचर्या तयार केली तर तुमचे गेमिंग अ‍ॅडिक्शन आपोआप कमी होऊ शकतं.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

थोडावेळ ब्रेक घ्या

सतत, तासंतास गेम खेळल्याने तुमच्या डोळ्यांवर आणि मेंदूवर ताण येतो. यामुळे डोळ्यांतून पाणी येणं, डोळे लालं होणे यासांरख्या समस्या येऊ शकतात. त्यामुळे गेम खेळताना प्रत्येक 30 ते 40 मिनिटांनी एक ब्रेक घ्या, पाणी प्या आणि फेरफटका मारा. यामुळे ताण कमी होईल.

नोटिफिकेशन्स बंद ठेवा

गेमिंग नोटिफिकेशन्स वारंवार तुमचं लक्ष विचलित करतात. त्यामुळे अनावश्यक नोटिफिकेशन्स बंद ठेवा, ज्यामुळे तुमची गेम खेळण्याची सवय हळूहळू कमी होईल.

दुसरे छंद जोपासा

गेमिंग व्यतिरिक्त खेळ, संगीत, वाचन, चित्रकला, कुकींग यासांरखे नवीन छंद जोपासा. यामुळे तुमचं लक्ष गेमिंगवरून दुसरीकडे जाईल आणि तुम्ही इतर कामांमध्ये लक्ष केंद्रीत करू शकता.

रात्री उशीरा गेम खेळणं टाळा

काही लोकं रात्रभर गेम खेळतात. यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. तसेच पुरेशी झोप देखील पूर्ण होत नाही. यामुळे आरोग्य आणि मूड दोन्हीवर परिणाम होतो. यामुळे रात्री उशीरापर्यंत गेम खेळणं टाळा.

या सर्व उपायांनंतर देखील तुमचे गेमिंग अ‍ॅडिक्शन कंट्रोल होत नसेल तर मित्रांसोबत आणि कुटूंबियांसोबत बोला. त्यांना सर्व परिस्थिती सांगा. यामुळे तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे. लक्षात ठेवा की, गेमिंग वाईट सवय नाही. पण अतिप्रमाणात गेम खेळल्याने तुमच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

Published On: May 09, 2026 | 09:02 AM

