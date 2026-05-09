Video Viral : खरा खजिना तर इथे दडलाय…! डॉलर्सच्या नोटांनी सजवलं संपूर्ण रेस्टॉरंट; लोक म्हणाले, ‘हे तर पैशांचं संग्रहालयच’

Unique Hotel Decoration Viral : पैशांनी भरलंय संपूर्ण हाॅटेल... अनोखी सजावट पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले. मुख्य म्हणजे या नोटा खऱ्या असून मालकाने नाही तर ग्राहकांनीच त्या हाॅटेलला देऊ केल्या आहेत.

Updated On: May 09, 2026 | 09:37 AM
Video Viral : खरा खजिना तर इथे दडलाय...! डॉलर्सच्या नोटांनी सजवलं संपूर्ण रेस्टॉरंट; लोक म्हणाले, ‘हे तर पैशांचं संग्रहालयच'

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • रेस्टॉरंटमधील हटके सजावट पाहून सोशल मीडियावर नेटकरी चांगलेच थक्क झाले आहेत.
  • संपूर्ण भिंतींवर लावलेल्या नोटांमुळे हे ठिकाण इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच अनेकांनी या अनोख्या कल्पनेवर भन्नाट प्रतिक्रिया दिल्या.
दररोज सोशल मिडियावर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओज कधी आपल्याला हसवतात, कधी रडवतात तर कधी चेहऱ्यावर हसू देऊन जातात. इथे अनेक असे दृष्यही शेअर केले जातात ज्यांना पाहून आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसेल. अलिकडे असेच एक दृष्य सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे ज्याला पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले. सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ एका रेस्टाॅरंटचा असून यातील डेकोरेशनने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इथे तुम्हाला रंगीबेरंगी भिंत दिसणार नाही तर संपूर्ण रेस्टाॅरंटला डाॅलर्सच्या नोटांनी सजवल्याचे अनोखे दृष्य दिसून येईल. चला व्हिडिओतील या दृष्यांविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

प्रत्येक रेस्टाॅरंटची आपली अशी काही वेगळी खासियत असते. लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांचा डायविंग एक्सपिरियंस चांगला करण्यासाठी हाॅटेलमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची सजावट केली जाते. आता अशाच एक सजावटीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला रेस्टॉरंटमध्ये सर्वत्र डॉलर लावल्याचे दिसून येईल. रेस्टाॅरंटची प्रत्येक भिंत ही डाॅलर्सच्या पैशांनी सजवलेली असते जे पाहून सर्वांनाच धक्का बसतो. हे पाहून असं वाटतं जणू आपण पैशांच्या नगरीत प्रवेश केला आहे. हा अनोखा बार आणि रेस्टॉरंट फ्लोरिडामध्ये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा डॉलर दुकानदाराने नाही, तर एका ग्राहकाने टोकन म्हणून लावला आहे. म्हणजेच प्रत्येक ग्राहकाने टोकन म्हणून इथे पैसे लावलेले आहेत जे आता एका सजावटीप्रमाणे काम करते.

हा व्हिडिओ @lucipuerari नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘इथे किती डॉलर्स असतील, असं तुम्हाला वाटतं? या जागेचं नाव ‘WILLIET’S’ असं आहे आणि ती ५२५ Duval St, Key West, Florida येथे स्थित आहे’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “मला आशा आहे की त्याला आग लागणार नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “व्वा म्हणजे जेवणाचे पैसे देता येत नसतील तर तुम्ही हाॅटेलच्या भिंतीवरुन ते काढून घेऊ शकता” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “कोणत्याही कागदी चलनी नोटेवर लिहिण्याची परवानगी नाही; आता ती नोट निरुपयोगी ठरली आहे. इतकेच काय, तर ती नोट बदलूनही घेता येत नाही… हे अत्यंत खेदजनक आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 09, 2026 | 09:37 AM

