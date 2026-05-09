Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Military Fires Iranian Oil Tankers Strait Of Hormuz Conflict 2026

US Iran Conflict: अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचं जहाज उद्ध्वस्त; इराणनेही डागली क्षेपणास्त्रे, थरारक VIDEO VIRAL

US military Fires Iranian Oil Tankers : होर्मुझजवळ अमेरिकी सैन्याने नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन इराणी तेलवाहू जहाजांवर गोळीबार करून त्यांना रोखले आहे. याबाबत जाणून घ्या सविस्तर अपडेट.

Updated On: May 09, 2026 | 09:20 AM
us military fires iranian oil tankers strait of hormuz conflict 2026

US Iran Conflict: अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचं जहाज उद्ध्वस्त; इराणनेही डागली क्षेपणास्त्रे, थरारक व्हिडिओ व्हायरल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकन सैन्याचा गोळीबार
  • इराणचे प्रतिउत्तर
  • जागतिक तेल संकट

US fires Iranian oil tankers 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः मध्य पूर्वेतील आखाती देशांमध्ये (US-Israel Iran War) सध्या अत्यंत स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे जग शांततेच्या प्रस्तावाची वाट पाहत असताना, दुसरीकडे समुद्रात बंदुका आणि क्षेपणास्त्रांचा थरार पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन नौदलाने इराणच्या दोन मोठ्या तेलवाहू जहाजांवर (Oil Tankers) गोळीबार करून त्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीकडे जाण्यापासून रोखले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतीतही मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नेमकी घटना काय घडली?

६ मे रोजी ओमानच्या आखातात तणाव तेव्हा वाढला जेव्हा इराणचा ध्वज असलेल्या ‘एम/टी हसना’ (M/T Hasna) या जहाजाने अमेरिकेने लावलेली सागरी नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न केला. हे जहाज एका इराणी बंदराच्या दिशेने वेगाने जात होते. अमेरिकन सैन्याने इशारा देऊनही जहाजाने आपला मार्ग बदलला नाही, परिणामी अमेरिकन युद्धनौकांनी या जहाजावर थेट गोळीबार केला. या हल्ल्यात जहाजाचे सुकाणू (Rudder) पूर्णपणे नष्ट झाले असून जहाज समुद्रातच अडकून पडले आहे. अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, इराणच्या बेकायदेशीर तेल निर्यातीला रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mount Dukono : इंडोनेशियात विनाशलीला! ज्वालामुखीच्या उद्रेकात 3 गिर्यारोहकांचा अंत; 10 किमीपर्यंत उडाली राख, VIDEO VIRAL

इराणचा खळबळजनक पलटवार

अमेरिकेच्या या कारवाईनंतर इराण शांत बसलेला नाही. इराणच्या लष्कराने बुधवारी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून खळबळ उडवून दिली आहे. या व्हिडिओमध्ये इराणने अमेरिकेच्या युद्धनौकेवर क्षेपणास्त्रे डागल्याचा दावा केला आहे. इराणच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, त्यांच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे अमेरिकेच्या युद्धनौकेला आपला जीव वाचवून त्या भागातून पळ काढावा लागला. या प्रतिवादामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता केवळ इशाऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता थेट लष्करी संघर्षात रूपांतरित झाला आहे.

credit – social media and Twitter

सेंटकॉमची कठोर भूमिका आणि ‘ऑपरेशन ब्लॉकेड’

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे कमांडर ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी या मोहिमेबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “अमेरिकन सैन्य मध्य पूर्वेतील सागरी सुरक्षेसाठी आणि इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी नाकेबंदीची कठोर अंमलबजावणी करत राहील.” कूपर यांच्या मते, आतापर्यंत ५० हून अधिक संशयास्पद जहाजे वळवण्यात आली असून अनेक व्यापारी जहाजांची झडती घेण्यात आली आहे. अमेरिकेचा हा पवित्रा इराणला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा एक मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Earth Science : दर महिन्याला 2 सेमीने जमिनीखाली खचतंय ‘हे’ शहर; NASA-ISROच्या ‘NISAR’ने वाजवली धोक्याची घंटा

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय होईल परिणाम?

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के तेल याच मार्गावरून जाते. जर हा संघर्ष असाच सुरू राहिला किंवा इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद केली, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत जागतिक स्तरावर प्रचंड वाढ होऊ शकते. भारत, जो मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांकडून तेल आयात करतो, त्याच्यासाठी ही बातमी अत्यंत चिंताजनक आहे.

सध्या दोन्ही देशांमध्ये तापुरता युद्धविराम असला तरी, समुद्रातील ही चकमक कोणत्याही क्षणी पूर्ण क्षमतेच्या युद्धात बदलू शकते. अमेरिकेने इराणला अण्वस्त्रांपासून रोखण्यासाठी ही नाकेबंदी केल्याचे म्हटले आहे, तर इराण याला अमेरिकेची ‘सागरी दादागिरी’ म्हणत आहे. आगामी काही दिवस जागतिक शांततेसाठी अत्यंत कठीण असणार आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इराणी जहाजांवर गोळीबार का केला?

    Ans: इराणने अमेरिकेची सागरी नाकेबंदी तोडण्याचा आणि बेकायदेशीरपणे तेल वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे अमेरिकेने ही कारवाई केली.

  • Que: 'एम/टी हसना' (M/T Hasna) जहाजाचे काय झाले?

    Ans: गोळीबारामुळे या जहाजाचे सुकाणू (Rudder) नष्ट झाले असून ते जहाज सध्या ओमानच्या आखातात अडकले आहे.

  • Que: या संघर्षाचा भारतावर काय परिणाम होईल?

    Ans: या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे भारतात इंधन महाग होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Us military fires iranian oil tankers strait of hormuz conflict 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 09:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक
1

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
2

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
3

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
4

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM