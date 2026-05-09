US Iran Conflict: अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचं जहाज उद्ध्वस्त; इराणनेही डागली क्षेपणास्त्रे, थरारक VIDEO VIRAL

US fires Iranian oil tankers 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः मध्य पूर्वेतील आखाती देशांमध्ये (US-Israel Iran War) सध्या अत्यंत स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे जग शांततेच्या प्रस्तावाची वाट पाहत असताना, दुसरीकडे समुद्रात बंदुका आणि क्षेपणास्त्रांचा थरार पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन नौदलाने इराणच्या दोन मोठ्या तेलवाहू जहाजांवर (Oil Tankers) गोळीबार करून त्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीकडे जाण्यापासून रोखले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतीतही मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
६ मे रोजी ओमानच्या आखातात तणाव तेव्हा वाढला जेव्हा इराणचा ध्वज असलेल्या ‘एम/टी हसना’ (M/T Hasna) या जहाजाने अमेरिकेने लावलेली सागरी नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न केला. हे जहाज एका इराणी बंदराच्या दिशेने वेगाने जात होते. अमेरिकन सैन्याने इशारा देऊनही जहाजाने आपला मार्ग बदलला नाही, परिणामी अमेरिकन युद्धनौकांनी या जहाजावर थेट गोळीबार केला. या हल्ल्यात जहाजाचे सुकाणू (Rudder) पूर्णपणे नष्ट झाले असून जहाज समुद्रातच अडकून पडले आहे. अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, इराणच्या बेकायदेशीर तेल निर्यातीला रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mount Dukono : इंडोनेशियात विनाशलीला! ज्वालामुखीच्या उद्रेकात 3 गिर्यारोहकांचा अंत; 10 किमीपर्यंत उडाली राख, VIDEO VIRAL
अमेरिकेच्या या कारवाईनंतर इराण शांत बसलेला नाही. इराणच्या लष्कराने बुधवारी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून खळबळ उडवून दिली आहे. या व्हिडिओमध्ये इराणने अमेरिकेच्या युद्धनौकेवर क्षेपणास्त्रे डागल्याचा दावा केला आहे. इराणच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, त्यांच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यामुळे अमेरिकेच्या युद्धनौकेला आपला जीव वाचवून त्या भागातून पळ काढावा लागला. या प्रतिवादामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता केवळ इशाऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता थेट लष्करी संघर्षात रूपांतरित झाला आहे.
🇮🇷🇺🇸 Iran Formally Accuses U.S. of Striking Two Oil Tankers Near Strait of Hormuz Iran’s Foreign Ministry says U.S. forces attacked two Iranian oil tankers near Jask overnight, calling it a direct violation of the April 8 ceasefire agreement and a breach of UN Resolution 3314.… https://t.co/31atsuZ59U pic.twitter.com/PoDlzDp42f — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) May 8, 2026
credit – social media and Twitter
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे कमांडर ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी या मोहिमेबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “अमेरिकन सैन्य मध्य पूर्वेतील सागरी सुरक्षेसाठी आणि इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी नाकेबंदीची कठोर अंमलबजावणी करत राहील.” कूपर यांच्या मते, आतापर्यंत ५० हून अधिक संशयास्पद जहाजे वळवण्यात आली असून अनेक व्यापारी जहाजांची झडती घेण्यात आली आहे. अमेरिकेचा हा पवित्रा इराणला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा एक मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.
https://t.co/rOZfFGtptY — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Earth Science : दर महिन्याला 2 सेमीने जमिनीखाली खचतंय ‘हे’ शहर; NASA-ISROच्या ‘NISAR’ने वाजवली धोक्याची घंटा
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के तेल याच मार्गावरून जाते. जर हा संघर्ष असाच सुरू राहिला किंवा इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद केली, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत जागतिक स्तरावर प्रचंड वाढ होऊ शकते. भारत, जो मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांकडून तेल आयात करतो, त्याच्यासाठी ही बातमी अत्यंत चिंताजनक आहे.
सध्या दोन्ही देशांमध्ये तापुरता युद्धविराम असला तरी, समुद्रातील ही चकमक कोणत्याही क्षणी पूर्ण क्षमतेच्या युद्धात बदलू शकते. अमेरिकेने इराणला अण्वस्त्रांपासून रोखण्यासाठी ही नाकेबंदी केल्याचे म्हटले आहे, तर इराण याला अमेरिकेची ‘सागरी दादागिरी’ म्हणत आहे. आगामी काही दिवस जागतिक शांततेसाठी अत्यंत कठीण असणार आहेत.
Ans: इराणने अमेरिकेची सागरी नाकेबंदी तोडण्याचा आणि बेकायदेशीरपणे तेल वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे अमेरिकेने ही कारवाई केली.
Ans: गोळीबारामुळे या जहाजाचे सुकाणू (Rudder) नष्ट झाले असून ते जहाज सध्या ओमानच्या आखातात अडकले आहे.
Ans: या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे भारतात इंधन महाग होण्याची शक्यता आहे.