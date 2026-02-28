Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

Pak Vs Afg War Live: पाकिस्तान मुळासकट संपणार? अफगणिस्तानचा PMO च्या जवळच एअरस्ट्राईक
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पाक-अफगाण वादात उडी घेतली असून मोठे विधान केले आहे. त्यांनी गरज पडल्यास दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे.
पाकिस्तान अफगाणिस्तान युद्धामुळे दोन्ही देशांच्या सीमांवर तणाव वाढला आहे. दोन्ही देशांमध्ये गोळीबार सुरु असून सीमेवरील नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मांडत म्हटले आहे की, पाकिस्तान-अफगाणिस्तानला (Afghanistan) शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी माझी गरज असेल, तर मी हस्तक्षेप करेल. ट्रम्प यांच्या या विधानानुळे जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. पाक-अफगाण युद्धात अमेरिका नेमकी काय भूमिका बजावेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाकिस्तानी लष्कराने तालिबानी सैनिकांविरुद्ध ऑपरेशन गजब-लिल-हक मोहिम सुरु केली आहे. पाकिस्तानचा दावा आहे की, तालिबान सरकार ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (TTP) च्या दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानच्या भूमीवर आश्रय देत आहे. यामुळे पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी ही मोहिम सुरु केली आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, या मोहिमेअंतर्गत पाकिस्ताने आतापर्यंत २४७ तालिबानी सैनिकांना मारले आहे, तसेच २२ लष्करी तळे उद्ध्वस्त केली आहेत. मात्र या कारवाईमुळे दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये अस्थिरता पसरली असून सामान्य नागरिकांना याचा फटका बसत आहे.
दरम्यान याच वेळी अफगाणिस्तानने देखील पाकिस्तानच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिल्याचा दावा केला आहे. अफगाण तालिबानने पाकिस्तानच्या सीमावर्ती चौक्यांवर हल्ले केले आहेत. तसेच पाकिस्तानी विमाने पाडल्याचा दावा केला आहे.
पाकिस्तान अफगाणिस्तान वाद (Pak-Afghan Conflict) काही नवीन नाही. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वी देखील सीमेवर गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत. या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे १३२ वर्षे जुनी ड्युरंड सीमारेषा आहे. अफगाणिस्तान या सीमेला अधिकृतपणे स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे या सीमेवरुन सतत वाद होत असतो. सध्या या वादाचे भयंकर युद्धात रुपांतर झाले आहे.
Ans: पाकिस्तान अफगाणिस्तानमधील वाद १३२ वर्षे जुना ड्युरंड सीमा रेषेवरुन सुरु आहे. ही सीमारेषा अफगाणिस्तानला स्वीकार नसल्याने सतत दोन्ही देशांत सीमेवर चकामक होत असते.
Ans: पाकिस्तान-अफगाणिस्तानला शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर मी हस्तक्षेप करायला तयार आहे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.