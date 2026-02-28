Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

Pak-Afghan War : पाकिस्तान-अफगाणिस्तानातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. दोन्ही देशांमध्ये खुले युद्ध सुरु असून जागतिक स्तरावर चिंता निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांना संयम बाळगून शांततेने समस्या सोडवण्याचे आवाहन केले जात आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 09:44 AM
Trump Intervention in Pakistan Afghanistan War

Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या 'खूनी खेळा'वर दिला मोठा इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाकिस्तान अफगाणिस्तानमधील तणाव शिगेला
  • सीमेवर मिसाईल अन् ड्रोन हल्ला
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मध्यस्थीचा दावा
Trump Intervention in Pakistan Afghanistan War : वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तान (Pakistan) आणि अफगाणस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. दोन्ही देशांमध्ये सीमेवर मिलाईल आणि ड्रोन हल्ले सुरु आहेत. यामुळे दक्षिण आशियात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांनी पाक-अफगाणला शांतता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.  याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने देखील यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे.

Pak Vs Afg War Live: पाकिस्तान मुळासकट संपणार? अफगणिस्तानचा PMO च्या जवळच एअरस्ट्राईक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पाक-अफगाण वादात उडी घेतली असून मोठे विधान केले आहे. त्यांनी गरज पडल्यास दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे.

ट्रम्प यांचा संदेश

पाकिस्तान अफगाणिस्तान युद्धामुळे दोन्ही देशांच्या सीमांवर तणाव वाढला आहे. दोन्ही देशांमध्ये गोळीबार सुरु असून सीमेवरील नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मांडत म्हटले आहे की, पाकिस्तान-अफगाणिस्तानला (Afghanistan) शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी  माझी गरज असेल, तर मी हस्तक्षेप करेल. ट्रम्प यांच्या या विधानानुळे जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. पाक-अफगाण युद्धात अमेरिका नेमकी काय भूमिका बजावेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पाकिस्तानची लष्करी मोहिम

पाकिस्तानी लष्कराने तालिबानी सैनिकांविरुद्ध ऑपरेशन गजब-लिल-हक मोहिम सुरु केली आहे. पाकिस्तानचा दावा आहे की, तालिबान सरकार ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (TTP) च्या दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानच्या भूमीवर आश्रय देत आहे. यामुळे पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी ही मोहिम सुरु केली आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, या मोहिमेअंतर्गत पाकिस्ताने आतापर्यंत २४७ तालिबानी सैनिकांना मारले आहे, तसेच २२ लष्करी तळे उद्ध्वस्त केली आहेत. मात्र या कारवाईमुळे दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये अस्थिरता पसरली असून सामान्य नागरिकांना याचा फटका बसत आहे.

अफगाणिस्तानचे प्रत्युत्तर

दरम्यान याच वेळी अफगाणिस्तानने देखील पाकिस्तानच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिल्याचा दावा केला आहे. अफगाण तालिबानने पाकिस्तानच्या सीमावर्ती चौक्यांवर हल्ले केले आहेत. तसेच पाकिस्तानी विमाने पाडल्याचा दावा केला आहे.

वादाचे मुळ कारण काय ?

पाकिस्तान अफगाणिस्तान वाद (Pak-Afghan Conflict) काही नवीन नाही. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वी देखील सीमेवर गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत.  या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे १३२ वर्षे जुनी ड्युरंड सीमारेषा आहे. अफगाणिस्तान या सीमेला अधिकृतपणे स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे या सीमेवरुन सतत वाद होत असतो. सध्या या वादाचे भयंकर युद्धात रुपांतर झाले आहे.

PAK Vs AFG War: २७४ तालिबानी ठार, २२ लष्करी तळ उद्ध्वस्त! अफगाण संघर्षावर पाकिस्तानचा मोठा दावा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये संघर्ष का सुरु झाला आहे?

    Ans: पाकिस्तान अफगाणिस्तानमधील वाद १३२ वर्षे जुना ड्युरंड सीमा रेषेवरुन सुरु आहे. ही सीमारेषा अफगाणिस्तानला स्वीकार नसल्याने सतत दोन्ही देशांत सीमेवर चकामक होत असते.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धावर काय वक्तव्य केले आहे?

    Ans: पाकिस्तान-अफगाणिस्तानला शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर मी हस्तक्षेप करायला तयार आहे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 09:44 AM

