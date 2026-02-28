Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

बिग बॉसच्या घरात आठवडाभर नवनवीन गोष्टी घडत असतात. त्यामुळे प्रेक्षक भाऊच्या धक्क्याची वाट बघत असतात. रितेश भाऊ कोणाकोणाची शाळा घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. आयुष्य आणि तन्वी घरात लव्ह अॅंगल आणण्यचा प्रयत्न करत आहेत असे स्टेटमेंट काही दिवसांपूर्वी रुचिताने केलं होते. पण प्रत्यक्षाक हे दोघंही खूप चांगले मित्र होते. घराबाहेर आल्यावर सुद्धा आयुषने प्राजक्ता, करण, सचिन आणि ओमकार हे चार मित्र आयुष्यभरासाठी कमावले असं म्हटलं होते.
या आठवड्यात हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राखीने आयुष तन्वीचा बॉयफ्रेंड आहे असं वक्तव्य केलं. यामुळे तन्वी प्रचंड भडकली. यानंतर या दोघींमध्ये वाद सुरू झाला. कलर्स मराठीने नुकताच एक प्रोमो शेअर केला आहे यात रितेश भाऊ तन्वीला तिचा चुका दाखवताना दिसत आहेत. या एका वक्तव्यावरून इतका मोठा वाद घालण्याची गरज नव्हती असा सल्ला देत रितेश देशमुखने तन्वीला आरसा दाखवला आहे.
भाऊच्या धक्क्यावर रितेश देशमुख म्हणाला, “तन्वी कोलते जी इतका मोठा मुद्दा उभा करते की इतरांना कंटाळा येतो. तुम्ही नेहमी समोरच्या व्यक्तीला थेट उत्तर देत नाही, फक्त प्रतिक्रिया देत राहता. राखी यांनी सांगितलं की आयुष तुमचा बॉयफ्रेंड आहे… यावर तुम्ही लगेच चिडलात आणि मोठा आवाज केला, ओरडलात. त्यामुळे प्रेक्षकांना खूप त्रास झाला.”
रितेश भाऊंनी या सगळ्या चुका दाखवल्यानंतर तन्वीचे डोळे पाणावल्याचे प्रोमोमध्ये दिसत आहे. या शेअर केलेल्या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. ”मस्त बोललात भाऊ, तन्वी Dominating वागलीये बरं झालं बोललात, तन्वी खरंच खूप जोरात ओरडते बरं झालं गरजेचं होतं, अजून झापा तिला अशा प्रतिक्रिया या प्रोमोवर आल्या आहेत.