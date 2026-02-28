Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IPL 2026 मध्ये Lucknow Super Giants दिसणार नव्या रंगात! लोगोही बदलला, पहा संघातील खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया

२६ फेब्रुवारी रोजी आयपीएल २०२६ हंगामापूर्वी त्यांच्या नवीन जर्सीचे अनावरण केले. एलएसजीने त्यांचा नेहमीचा निळा रंग सोडून सोनेरी रंगांसह लाल आणि खोल निळ्या पट्ट्यांसाठी सुरुवात केली आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 09:36 AM
Lucknow Super Giants unveiled their new jersey for IPL 2026 : लखनऊ सुपर जायंट्सने शुक्रवारी, २६ फेब्रुवारी रोजी आयपीएल २०२६ हंगामापूर्वी त्यांच्या नवीन जर्सीचे अनावरण केले. एलएसजीने त्यांचा नेहमीचा निळा रंग सोडून सोनेरी रंगांसह लाल आणि खोल निळ्या पट्ट्यांसाठी सुरुवात केली आहे. लखनऊ सुपर जायंट्सचे मालक शाश्वत गोएंका म्हणाले, “एलएसजीच्या चार वर्षांच्या प्रवासात, चाहते नेहमीच त्यांच्यासोबत राहिले आहेत, त्यांनी संघाशी आणि त्यांच्या ओळखीशी एक खोल भावनिक नाते निर्माण केले आहे. 

ही नवीन जर्सी त्या नात्याला जिवंत आणि घालण्यायोग्य बनवते. लाल रंग आपण स्पर्धा कशी करतो हे परिभाषित करणारी तीव्रता दर्शवितो, गडद निळा रंग प्रवास कुठून सुरू झाला हे दर्शवितो आणि सोनेरी रंग पुढे काय आहे यावर विश्वास दर्शवितो. अचानक, ते ओळखीची अभिव्यक्ती बनते जी प्रत्येक सामन्यात संस्कृती, उद्देश आणि स्पर्धात्मक हेतू आणते.” तत्पूर्वी, लखनऊ सुपर जायंट्सने त्यांचा नवीन लोगो जारी केला. अधिकृत निवेदनात असे दिसून आले आहे की एलएसडीच्या नवीन चिन्हात तीन चिन्हे आहेत: गरुड, मुकुट आणि हत्ती. स्पष्टपणे, संघ इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी पूर्णपणे नवीन लूकमध्ये खेळू इच्छित आहे.

एका निवेदनात, एलएसजीने लोगोमधील चिन्हांचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, “गरुड धैर्य दर्शवितो – उठण्याचे, आव्हानांना तोंड देण्याचे आणि कधीही मागे न हटण्याचे धैर्य. ते सुपर जायंट्स खेळण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या निर्भय क्रिकेटचे प्रतिनिधित्व करते आणि एकत्रितपणे साध्य केले तर कोणतेही स्वप्न खूप मोठे नसते असा विश्वास दर्शवते. मुकुट अभिमान आणि जबाबदारीचे प्रतिनिधित्व करतो. प्रत्येक वेळी जेव्हा संघ मैदानावर उतरतो तेव्हा तो लाखो लोकांच्या आशा बाळगतो. 

मुकुट आपल्याला आठवण करून देतो की जर्सी घालणे हा एक सन्मान आहे आणि तो सन्मान दररोज मिळवला पाहिजे. लोगोच्या मध्यभागी असलेला हत्ती शक्ती, शहाणपण, संयम आणि एकतेचे प्रतीक आहे. ते चाहत्यांचा अटळ पाठिंबा, निकालांची पर्वा न करता, हंगामानंतर हंगाम मजबूत राहणाऱ्या निष्ठेचे प्रतिनिधित्व करते.”

लखनौ सुपर जायंट्सचे मालक आणि आरपीएसजी ग्रुपचे उपाध्यक्ष शाश्वत गोएंका यांनी आपले विचार मांडताना म्हटले की, “हा नवीन लोगो आमच्यासाठी खूप भावनिक आहे. लखनौ आणि उत्तर प्रदेशच्या लोकांनी पहिल्या दिवसापासूनच सुपर जायंट्सचे त्यांच्या हृदयात स्वागत केले आहे. हे प्रतीक त्या प्रेमाचे आणि विश्वासाचे कौतुक आहे. गरुड उंचावर जाण्याच्या आपल्या स्वप्नांचे प्रतिनिधित्व करतो. प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण मैदानावर उतरतो तेव्हा आपण आपल्यामध्ये दाखवत असलेल्या अभिमानाचे मुकुट प्रतिनिधित्व करतो. आणि हत्ती या प्रदेशाची व्याख्या करणारी शक्ती आणि निष्ठा दर्शवतो.”

