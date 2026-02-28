Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
MSC Bank Scam सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; शिखर बँक गैरव्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम

ईओडब्ल्यूच्या या अहवालाला विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंसह ईडीनेदाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज देखील विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला.

Feb 28, 2026 | 09:22 AM
  • साखर कारखाने कमी किमतीत विकून बँकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका
  • या प्रकरणात कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष
  • विशेष न्यायालयाने EOW चा अहवाल स्वीकारला आणि खटला बंद केला.
MSC Bank Scam: शिखर बँक घोटाळा प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा आर्थिक गुन्हे विभागाने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी स्वीकारला. त्यामुळे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनेत्रा पवार यांच्यासह ७० हून अधिक जणांविरुद्ध दाखल या प्रकरणाला एकप्रकारे पूर्णविराम मिळाला आहे. या प्रकरणी कोणताही फौजदारी खटला तयार होत नसल्याचे खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल फौजदारी प्रकरणांचे कामकाज पाहणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्या. महेश जाधव यांनी शुक्रवारी अहवाल स्वीकारताना स्पष्ट केले.

The Kerala Story Box Office Collection: वादानंतर अखेर ‘द केरळ स्टोरी २’ प्रदर्शित, पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जोरदार

ईओडब्ल्यूच्या या अहवालाला विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंसह ईडीनेदाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज देखील विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा आणि साखर कारखान्यांशी संबंधितांनी या अहवालाला विरोधात निषेध यांचिका केल्या होत्या. त्यात, ईओडब्ल्यूने लिलाव प्रक्रियेतील अनियमितता आणि कारखाने ताब्यात घेतलेल्या कंपन्यांना सहकारी बँकांच्या प्रमुख पदांवर असलेल्यांशी जोडलेल्या व्यवहारांसह पुरावे दुर्लक्षित केल्याचा आरोप केला होता. दुसरीकडे, या प्रकरणाशी संबंधित ईडीच्या प्रकरणात, अजित आणि सुनेत्रा पवारांविरोधात आरोपपत्र करण्यात आले नव्हते. मात्र. जुलै २०२५ मध्ये राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवारांना आरोपी दाखवण्यात आले होते.

काय आहे शिखर बँक घोटाळा प्रकरण?

अनेक साखर कारखान्यांना हेतुत आर्थिकदृष्ट्‌या अव्यवहार्य दाखवले आणि नंतर त्यांना नफ्यात नसलेली मालमता म्हणून घोषित केले, पुढे, अजित पवारांसह बैंक अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाच्या मालकीच्या कंपन्याना कमी किमतीत विकल्या. कारखाना खरेदी करण्यासाठी वापरलेला निधी जरंडेश्वर साखर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जय अॅग्रोटेक या दोन कंपन्याकडून आल्यावा आरोप करण्यात आला होता.

पॅरीस, मालदीव नाही तर हनिमूनसाठी हे डेस्टिनेशन्स ठरतायंत खास, निसर्गाच्या सानिध्यात घेता येतो रोमँटिक वातावरणाचा

कोणताही फौजदारी गुन्हा घडला नाही: ईओडब्ल्यूचा दावा

खटला सहकारी बैंकांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाशी संबंधित असून अजित पवार हे १९९५ पासून या बैंकेच्या संचालकपदी होते. विद्यमान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या २००८ पर्यंत जय अँग्रोटेकच्या संचालकपदी होत्या, तर त्यांचे काका राजेंद्र घाहगे जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे संचालक होते. या प्रकरणाला २०२० पासून अनेक वळणे लागली. माविआ सरकार असताना ईओडब्ल्यूने वाप्रकरणी कोणताही फौजदारी गुन्हा घडला नसल्याचा दावा करून प्रकरण बंद करण्याची शिकारस करणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. परंतु, २०२२ मध्ये राज्यात झालेल्या सताबदलानंतर, ईओडब्ल्यूने प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू केली. जानेवारी २०२४ मध्ये, अजित पवार भाजपासोबत गेल्यानंतर काही महिन्यांनी, तपास यंत्रणेने पुन्हा एकदा भूमिका बदलून या प्रकरणी कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्यामुळे प्रकरण बंद करण्यात आले.

 

Feb 28, 2026 | 09:22 AM

