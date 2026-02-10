बँकांनी देखील द्याव्यात सरकारी बचत योजनाच; पोस्ट ऑफिसची संख्या कमी होत असल्याने याची गरज

चांगले व्याजदर देणाऱ्या सरकारी बचत योजना बँकांद्वारे देखील उपलब्ध असायला हव्यात, कारण अशा अनेक सरकारी बचत योजना आहेत ज्या बँक मुदत ठेवींपेक्षा जास्त व्याजदर देतात. तथापि, यापैकी फक्त दोन योजना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांद्वारे उपलब्ध आहेत – ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी. सुकन्या समृद्धी योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र आणि पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना यासारख्या इतर अनेक सरकारी योजना बँक मुदत ठेवींपेक्षा चांगले व्याजदर देतात, परंतु सध्या त्या फक्त पोस्ट ऑफिसद्वारेच उपलब्ध आहेत.
पोस्ट ऑफिसची संख्या कमी होत असल्याने, बँक योजनांची आवश्यकता वाढत आहे. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक शाखांमध्ये सरकारी बचत योजना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक शाखांमधून आरबीआय बाँड देखील उपलब्ध असले पाहिजेत. अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांच्या पॉलिसी विकण्यासाठी खाजगी विमा कंपन्यांशी करार करत आहेत, जे चांगले धोरण नाही, जरी सार्वजनिक क्षेत्रातील एलआयसी देशात उपलब्ध आहे. प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची प्रत्येक शाखा एलआयसी युनिटशी अनिवार्यपणे संलग्न असणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे, जनरल इन्शुरन्सला सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांशी संलग्नता असणे आवश्यक आहे. बँक शाखांमध्ये स्पीड पोस्ट बुकिंग काउंटर देखील असले पाहिजेत. यामुळे टपाल विभागाचा कामाचा ताण कमी होईल आणि महसूल वाढेल, जनतेला सुविधा मिळेल आणि बँकेसाठी कमिशन देखील निर्माण होईल. भारत सरकारने १५.०४.२०२५ रोजीच्या भारतीय राजपत्राद्वारे बँकिंग कायदे सुधारणा कायदा २०२५ अधिसूचित केला, ज्यामध्ये कलम १० ते १३ अंतर्गत सर्व बँक खाती आणि लॉकर्ससाठी सलग चार नामांकने करण्याची तरतूद आहे. ही सुविधा खूप उपयुक्त आहे कारण जर खातेधारकाच्या मृत्यूपूर्वी पहिला नामांकित व्यक्ती मरण पावला तर दुसरा नामांकित व्यक्ती आपोआप नामांकित होतो. ही सुविधा आता सर्व सरकारी बचत योजनांमध्ये देखील लागू केली पाहिजे.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक शाखांनी सलग नामांकनेसह डीमॅट खाती उघडण्याची सुविधा द्यावी. किमान निवडक शाखांनी (जर सर्व नसतील तर) सलग नामांकनेसह डीमॅट खाती उघडण्याची सुविधा द्यावी. सेबीने ज्या चार संस्थांकडून सूचना मागितल्या होत्या, त्यापैकी दोन संस्थांनी डीमॅट खात्यांसाठी सलग नामांकनांच्या तरतुदीला पाठिंबा दिला. खाजगी कंपन्या/फर्ममधील ठेवींसाठी देखील क्रमिक नामांकन अनिवार्य केले पाहिजे. खाजगी कंपन्या/फर्ममध्ये केलेल्या सर्व ठेवींसाठी क्रमिक नामांकन अनिवार्य करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे ठेवीदारांच्या निधीचे संरक्षण होईल. शिवाय, जुन्या/विद्यमान ठेवींसाठी हे अनिवार्य केल्याने न्यायालयीन खटले कमी होतील आणि वेळ आणि पैसा वाचेल.
खाजगी ठेव योजनांमध्ये क्रमिक नामांकन लागू करण्यासाठी नवीन कायदा
जर क्रमिक नामांकन केवळ बँक खात्यांसाठीच नव्हे तर डीमॅट खाती, सरकारी बचत योजना आणि खाजगी कंपन्या आणि कंपन्यांमधील ठेवींसाठी देखील लागू केले/अनिवार्य केले गेले, तर न्यायालयात खटल्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल. जर डीमॅट खाती, सरकारी बचत योजना आणि खाजगी ठेव योजनांमध्ये क्रमिक नामांकन लागू करण्यासाठी नवीन कायदा आवश्यक असेल, तर तो लागू केला पाहिजे. हे सर्व भागधारकांच्या हिताचे असेल, कारण यामुळे नामांकित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वारंवार नामांकन बदलण्याच्या औपचारिकतेवर खर्च होणारे सरकारी/बँकिंगचे तास वाचतील.
ठेवीदाराची जबाबदारी आहे की ज्या व्यक्तीवर ते विश्वास ठेवतात त्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कायदेशीर वारसांना पैसे/मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी नामांकित करा. नामांकित व्यक्तींकडून पैसे गोळा करण्याची आणि ते त्यांच्या कायदेशीर वारसांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्याची जबाबदारी बँका किंवा संस्थांना देता येणार नाही
