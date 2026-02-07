Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
परीक्षेविना सरकारी नोकरीची संधी! ‘या’ बँकेत भरती जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर

इंडियन बँकेने 2026 साठी ऑफिसर JMG स्केल-1 आणि क्लर्क पदांची भरती जाहीर केली आहे. क्रीडा पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेविना संधी मिळणार असून अर्जाची अंतिम तारीख 24 फेब्रुवारी आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 12:59 PM
career (फोटो सौजन्य: social media)
  • इंडियन बँकेत ऑफिसर आणि क्लर्क पदांसाठी भरती जाहीर
  • खेळाडूंना लेखी परीक्षेविना थेट निवड प्रक्रिया
  • अर्जाची अंतिम तारीख 24 फेब्रुवारी 2026
इंडियन बँकेत नोकरी करण्याची संधी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. इंडियन बँकेने 2026 साठी ऑफिसर JMG स्केल-1 आणि क्लर्क पदांसाठी भरती जाहीर केली असून, विशेष म्हणजे या भरतीसाठी लेखी परीक्षा द्यावी लागणार नाही. क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या पात्र उमेदवारांना थेट निवड प्रक्रियेच्या माध्यमातून सरकारी बँकेत नोकरीची संधी मिळणार आहे. चला, या भरतीबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

महत्वाच्या तारखा

  • अर्ज सुरू होण्याची तारीख – 4 फेब्रुवारी 2026
  • अर्ज करण्याची अंतिम तारीख – 24 फेब्रुवारी 2026
NIA Jobs 2026: इन्स्पेक्टर ते हेड कॉन्स्टेबलपर्यंत 88 पदांची भरती; पात्रता व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

वयोमर्यादा

  • किमान वय – 18 वर्षे
  • कमाल वय – 26 वर्षे
  • राखीव प्रवर्गांना 3 ते 5 वर्षांची सूट
आवश्यक पात्रता

ऑफिसर JMG स्केल-1:
मान्यताप्राप्त मंडळातून 12वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक. उमेदवार खेळाडू असावा आणि त्याने देशाचे प्रतिनिधित्व केलेले असावे.

क्लर्क:
ज्युनियर राष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्व केलेले 12वी उत्तीर्ण उमेदवार पात्र. तसेच विद्यापीठ संघाचे सदस्य किंवा आंतर-विद्यापीठ स्पर्धांमध्ये अव्वल तीन स्थान मिळवलेले उमेदवारही पात्र.

अर्ज कसा कराल?

  • इंडियन बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
  • “Current Openings” विभागात भरतीची लिंक निवडा.
  • नोंदणी करून लॉग-इन करा.
  • IBPS पोर्टलवर आवश्यक माहिती भरा.
  • कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज शुल्क भरा.
  • अर्जाची प्रिंटआउट जतन करा.
निवड प्रक्रिया

या भरतीसाठी लेखी परीक्षा नाही. स्क्रीनिंग, क्रीडा चाचणी आणि मुलाखतीच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाईल. अधिक माहितीसाठी इंडियन बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.

यूपीएससीच्या ९३३ जागांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

देशातील सर्वात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेची (CSE 2026) तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी बातमी आहे. संघ लोक सेवा आयोगाने (UPSC) ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, यंदा ९३३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. इच्छुक उमेदवार आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

महत्त्वाच्या तारखा (UPSC 2026 Schedule)

  • अधिसूचना आणि अर्ज प्रक्रिया सुरू: ४ फेब्रुवारी २०२६
  • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: २४ फेब्रुवारी २०२६ (संध्याकाळी ६:०० वाजेपर्यंत)
  • पूर्व परीक्षा (Prelims): २४ मे २०२६
  • मुख्य परीक्षा (Mains): २१ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू.
Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्या पदांसाठी भरती आहे?

    Ans: ऑफिसर JMG स्केल-1 आणि क्लर्क पदांसाठी भरती केली जात आहे.

  • Que: निवड प्रक्रिया कशी असेल?

    Ans: लेखी परीक्षा नाही; स्क्रीनिंग, क्रीडा चाचणी आणि मुलाखतीद्वारे निवड होईल.

  • Que: अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती?

    Ans: अर्जाची अंतिम तारीख 24 फेब्रुवारी 2026 आहे.

Published On: Feb 07, 2026 | 12:59 PM

Feb 07, 2026 | 12:59 PM
