IND vs PAK सामन्यावर बीसीसीआयची पहिली प्रतिक्रिया! उपाध्यक्ष Rajiv Shukla यांनी स्पष्टच सांगितलं…

भारत-पाकिस्तान सामना मंजूर झाल्यानंतर बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की हा आयसीसी, पीसीबी आणि बीसीबीचा विजय आहे. ते म्हणाले, “आयसीसीने केलेल्या निर्णयावर निकालावर मी आनंदी आहे. आयसीसी अध्यक्षांचे प्रतिनिधी पीसीबी आणि बीसीबीशी बोलण्यासाठी लाहोरला गेले होते. पहिले पाऊल उचलल्याबद्दल आणि हा प्रश्न सोडवून क्रिकेटला प्राधान्य दिल्याबद्दल आयसीसी कौतुकास पात्र आहे.” आयसीसीसाठी ही एक मोठी कामगिरी आहे.
#WATCH | Delhi | On Pakistan to play against India at T20 cricket World Cup, BCCI Vice-President Rajeev Shukla says, “I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC representative, supervised by the ICC Chairman and the representatives who had gone to… pic.twitter.com/3x9xSDyGMB — ANI (@ANI) February 10, 2026
IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…
राजीव शुक्ला पुढे म्हणाले, “पाकिस्तानला परत आणल्याबद्दल मी आयसीसीचे आभार मानू इच्छितो, त्यानंतर ते कोलंबोमध्ये सामना खेळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही आपल्या सर्वांसाठी चांगली बातमी आहे. आता हा विश्वचषक यशस्वी होऊ शकतो. या वाटाघाटींदरम्यान बांगलादेशच्या भावना देखील विचारात घेतल्या गेल्या. त्यांच्या बोर्डालाही फायदा झाला आहे आणि ते आनंदी आहेत. त्यांनी आयसीसीचे कौतुकही केले आहे. ही सर्वांसाठी एक विजय आहे. सामना होईल आणि हा विश्वचषक यशस्वी होईल याचा मला आनंद आहे.”
टी-२० विश्वचषकातून बांगलादेशला काढून टाकल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यावरील बहिष्कार संपल्यानंतर पीसीबी प्रमुख मोहसीन नकवी म्हणाले, “तुम्ही सर्वांनी बांगलादेशचे विधान पाहिले असेल. बांगलादेशने पाकिस्तानला खेळण्याची मागणी केली होती. त्यांची समस्या सोडवली गेली आहे आणि म्हणूनच त्यांनी आम्हाला सामना पुन्हा खेळवण्यास सांगितले आहे. आम्ही फक्त बांगलादेशला पाठिंबा दिला. आम्ही त्यांच्यासाठी सर्व काही केले.” आम्ही स्वतःसाठी काहीही केले नाही.
भारतीय क्रीडा जगात शोककळा! आंतरराष्ट्रीय शूटर संभाजी पाटील यांचे कार अपघातात निधन