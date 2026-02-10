Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK सामन्यावर बीसीसीआयची पहिली प्रतिक्रिया! उपाध्यक्ष Rajiv Shukla यांनी स्पष्टच सांगितलं…

आयसीसीने नुकतीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डासोबत बैठक घेतली. त्यानंतर, १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोलंबो येथे भारत आणि पाकिस्तान खेळणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

Updated On: Feb 10, 2026 | 06:27 PM
IND vs PAK सामन्यावर बीसीसीआयची पहिली प्रतिक्रिया! (Photo Credit- X)

IND vs PAK सामन्यावर बीसीसीआयची पहिली प्रतिक्रिया! (Photo Credit- X)

  • IND vs PAK सामन्यावर बीसीसीआयची पहिली प्रतिक्रिया!
  • उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी स्पष्टच सांगितलं…
  • पीसीबी प्रमुख मोहसीन नकवी काय म्हणाले?
IND vs PAK News: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील (T20 World Cup 2026) भारत-पाकिस्तान (IND vs PAK) सामन्यावरील बहिष्काराचा वाद आता संपला आहे. आयसीसीने नुकतीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डासोबत (BCB) बैठक घेतली. त्यानंतर, १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोलंबो येथे भारत आणि पाकिस्तान खेळणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली तेव्हा हा वाद सुरू झाला. आता, पाकिस्तानने शरणागती पत्करली आहे आणि बीसीसीआयच्या उपाध्यक्षांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला काय म्हणाले?

भारत-पाकिस्तान सामना मंजूर झाल्यानंतर बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले की हा आयसीसी, पीसीबी आणि बीसीबीचा विजय आहे. ते म्हणाले, “आयसीसीने केलेल्या निर्णयावर निकालावर मी आनंदी आहे. आयसीसी अध्यक्षांचे प्रतिनिधी पीसीबी आणि बीसीबीशी बोलण्यासाठी लाहोरला गेले होते. पहिले पाऊल उचलल्याबद्दल आणि हा प्रश्न सोडवून क्रिकेटला प्राधान्य दिल्याबद्दल आयसीसी कौतुकास पात्र आहे.” आयसीसीसाठी ही एक मोठी कामगिरी आहे.


IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

राजीव शुक्ला पुढे म्हणाले, “पाकिस्तानला परत आणल्याबद्दल मी आयसीसीचे आभार मानू इच्छितो, त्यानंतर ते कोलंबोमध्ये सामना खेळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही आपल्या सर्वांसाठी चांगली बातमी आहे. आता हा विश्वचषक यशस्वी होऊ शकतो. या वाटाघाटींदरम्यान बांगलादेशच्या भावना देखील विचारात घेतल्या गेल्या. त्यांच्या बोर्डालाही फायदा झाला आहे आणि ते आनंदी आहेत. त्यांनी आयसीसीचे कौतुकही केले आहे. ही सर्वांसाठी एक विजय आहे. सामना होईल आणि हा विश्वचषक यशस्वी होईल याचा मला आनंद आहे.”

पीसीबी प्रमुख मोहसीन नकवी काय म्हणाले?

टी-२० विश्वचषकातून बांगलादेशला काढून टाकल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यावरील बहिष्कार संपल्यानंतर पीसीबी प्रमुख मोहसीन नकवी म्हणाले, “तुम्ही सर्वांनी बांगलादेशचे विधान पाहिले असेल. बांगलादेशने पाकिस्तानला खेळण्याची मागणी केली होती. त्यांची समस्या सोडवली गेली आहे आणि म्हणूनच त्यांनी आम्हाला सामना पुन्हा खेळवण्यास सांगितले आहे. आम्ही फक्त बांगलादेशला पाठिंबा दिला. आम्ही त्यांच्यासाठी सर्व काही केले.” आम्ही स्वतःसाठी काहीही केले नाही.

भारतीय क्रीडा जगात शोककळा! आंतरराष्ट्रीय शूटर संभाजी पाटील यांचे कार अपघातात निधन

