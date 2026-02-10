Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Latest News »
  • Rohit Pawar Pc Ajit Pawars Plane Crash Could Be An Accident Rohit Pawar Expresses Doubt

Rohit Pawar PC: ‘हा घातपात असू शकतो अशी मला शंका..; रोहित पवारांना संशय

अजित पवार कारने बारामतीला येणार होते, पण ते विमानाने कसे जातील, यासाठी कोणी प्रयत्न केले होते का याचा तपास करावा, अशी मागणी रोहित पवारांकडून करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 06:26 PM
Rohit Pawar PC: ‘हा घातपात असू शकतो अशी मला शंका..; रोहित पवारांना संशय
Follow Us:
Follow Us:
  • राज्यभरातून अजित पवारांच्या अपघातावर संशय
  • विमान एका बाजूला का कलले? त्यात तांत्रिक किंवा मेकॅनिकल बिघाड होता का?
  • दोन दिवसांपूर्वी सुरतवारी करून आलेल्या या विमानाची तांत्रिक क्षमता प्रवासासाठी योग्य होती का?
 

Rohit Pawar Press Conference:  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनाने संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरली आहे.  त्यांच्या निधानावर राज्यभरातून संशय व्यक्त केला जात आहे. या सगळ्या घटनाक्रमावर रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून  भाष्य केलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अजितदादांचा विमान अपघात हा अपघात नसून घातपात असू शकतो. याचा तपास देशातील तपास यंत्रणांसह परदेशातील तपास यंत्रणांकडून व्हावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.  (Ajit Pawar Plane crash) 

काय म्हणाले रोहित पवार?

रोहित पवार म्हणाले, अजितदादांचा २८ जानेवारीला कारने जाण्याचा प्लॅन होता. पण काही कारणं काढून मुंबईतच त्यांचा वेळ कसा जाईल आणि दुसऱ्या दिवशी घाई गडबडीत अजितदादा विमानाने कसे जातील असं काही प्लॅनिंग झालं होतं का, विमानाचे दोन्ही पायलट ऐनवेळीच कसे बदलण्यात आले,असे अनेक प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत. VSR कंपनीच्या विमानाला मेंटेनन्स सर्टिफिकेट कुणी दिलं, त्याचा रिपोर्ट अजूनही का समोर आला नाही, असाही प्रश्न रोहित पवारांनी विचारला.

Rohit Pawar PC: तर त्या रिपोर्टमध्ये छेडछाड होऊ शकते…; अजित पवारांच्या अपघाताबाबत रोहित पवारांचे खडे सवाल

अजित पवार कारने बारामतीला येणार होते, पण ते विमानाने कसे जातील, यासाठी कोणी प्रयत्न केले होते का याचा तपास करावा, अशी मागणी रोहित पवारांकडून करण्यात आली आहे. तसेच, विमान अपघातावेळी पायलटने मेडे कॉल का केला नाही, विमानाचा ट्रान्सपाँडर जाणीवपूर्वक बंद करण्यात आला का, पायलटला विानाचा अपघातच घडवायचा होता का, असेही अनेक प्रश्न रोहित पवार यांनी विचारले आहेत. तसेच, दादांच्या अपघाताची चौकशी ही इथल्या संस्थेने करावी, पण त्याचवेळी फ्रान्स किंवा अमेरिकेच्याही संस्थांमार्फत केली जावी, अशी मागणी रोहित पवार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

 

अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा घटनाक्रम आणि शंका

अपघाताचा तपशील: अजित पवार ज्या ‘व्हीएसआर’ कंपनीच्या विमानाने प्रवास करत होते ते १६ वर्षे जुने होते. या लेअरजेट विमानाने त्यांना मुंबई ते बारामती असा २१० किमीचा प्रवास करायचा होता. सकाळी ८:१० वाजता विमानाने टेक ऑफ केले. लोणावळ्याजवळ ८:४३ ते ८:४५ च्या दरम्यान ही दुर्घटना घडली. सकाळी ९:४५ वाजता त्यांच्या निधनाची अधिकृत बातमी आली. कंपनीच्या मालकांनी दाट धुक्यामुळे अपघात झाल्याचा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्षदर्शींनुसार विमान एका बाजूला कलले होते आणि खाली येताच त्याचा स्फोट झाला. यामुळे तांत्रिक बिघाडाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

रोहित पवारांनी उपस्थित केलेले ५ प्रश्न:

विमानाची स्थिती: विमान एका बाजूला का कलले? त्यात तांत्रिक किंवा मेकॅनिकल बिघाड होता का?

तपासणी अहवाल: टेक ऑफपूर्वी विमानाची रीतसर पाहणी झाली होती का? विमानाचा ‘टेकलॉग’ आणि ‘एअरवर्थी रिपोर्ट’ कुठे आहे?

देखभाल (Maintenance): विमानाचे नियमित मेंटेनन्स कोणी केले होते? हँगरमधील सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध आहे का?

मोठी दुरुस्ती: विमानाचे ‘हेव्ही मेंटेनन्स’ कधी झाले होते आणि त्याचा अहवाल काय सांगतो?

सुरक्षितता: दोन दिवसांपूर्वी सुरतवारी करून आलेल्या या विमानाची तांत्रिक क्षमता प्रवासासाठी योग्य होती का?

Ajit Pawar Plane crash conspircy: अजितदादांच्या विमानात सुसाईड बॉम्बर; अमोल मिटकरींचा पुन्हा गंभीर आरोप

तपासातील त्रुटी आणि प्रलंबित प्रश्न

अपघाताला १३-१४ दिवस उलटूनही सीसीटीव्ही गोळा करण्यापलीकडे ठोस प्रगती झालेली नाही. या विलंबामुळे संबंधित कंपनीला खोटे पुरावे तयार करण्याची संधी मिळाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. बारामती विमानतळावर ILS (Instrument Landing System) नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे, परंतु ते कितपत सत्य आहे हा तपासाचा विषय आहे.

कंपनीचा वादग्रस्त इतिहास: ‘व्हीएसआर’ कंपनीच्या विमानाचा दोन वर्षांपूर्वीही अपघात झाला होता, मात्र त्याचा तपास अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. हा जुना अहवाल दाबला गेल्यामुळेच आजची दुर्घटना घडली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय बंदी आणि भारतीय दुर्लक्ष: ज्या कंपनीच्या विमानाला सुरक्षेच्या कारणास्तव युरोपमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे, तीच विमाने भारतात कोणत्याही अडथळ्याविना कशी काय उड्डाण करत आहेत? याकडे प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष गंभीर आहे.

 

 

 

 

Web Title: Rohit pawar pc ajit pawars plane crash could be an accident rohit pawar expresses doubt

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 06:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rohit Pawar PC: तर त्या रिपोर्टमध्ये छेडछाड होऊ शकते…; अजित पवारांच्या अपघाताबाबत रोहित पवारांचे खडे सवाल
1

Rohit Pawar PC: तर त्या रिपोर्टमध्ये छेडछाड होऊ शकते…; अजित पवारांच्या अपघाताबाबत रोहित पवारांचे खडे सवाल

Rohit Pawar News: ‘अजितदादांच्या निधनाबाबत माझ्याही मनात शंका…’; रोहित पवारांना नेमकं सांगायचंय काय?
2

Rohit Pawar News: ‘अजितदादांच्या निधनाबाबत माझ्याही मनात शंका…’; रोहित पवारांना नेमकं सांगायचंय काय?

Sharad Pawar Health: “… कोणीही पुण्यात येऊ नये”; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन
3

Sharad Pawar Health: “… कोणीही पुण्यात येऊ नये”; रोहित पवारांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

Ajit Pawar Plane crash conspircy: अजितदादांच्या विमानात सुसाईड बॉम्बर; अमोल मिटकरींचा पुन्हा गंभीर आरोप
4

Ajit Pawar Plane crash conspircy: अजितदादांच्या विमानात सुसाईड बॉम्बर; अमोल मिटकरींचा पुन्हा गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rohit Pawar PC: ‘हा घातपात असू शकतो अशी मला शंका..; रोहित पवारांना संशय

Rohit Pawar PC: ‘हा घातपात असू शकतो अशी मला शंका..; रोहित पवारांना संशय

Feb 10, 2026 | 06:26 PM
‘मी लग्न करणारा नाहीये’ मराठी सिनेसृष्टीचा चॉकलेट बॉय राहणार लग्नाविना! म्हणाला “आलाय कंटाळा”

‘मी लग्न करणारा नाहीये’ मराठी सिनेसृष्टीचा चॉकलेट बॉय राहणार लग्नाविना! म्हणाला “आलाय कंटाळा”

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
NAM vs NED, T20 World Cup 2026 : नेदरलँड्सने नामिबियाला 7 विकेट्सने चारली धूळ! बास डी लीडेची स्फोटक खेळी

NAM vs NED, T20 World Cup 2026 : नेदरलँड्सने नामिबियाला 7 विकेट्सने चारली धूळ! बास डी लीडेची स्फोटक खेळी

Feb 10, 2026 | 06:17 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM
”अत्यंत सुंदर अनुभव”, आयशा खानने केलं रणवीर सिंगच्या ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह अभिनयाचं कौतुक, म्हणाली…

”अत्यंत सुंदर अनुभव”, आयशा खानने केलं रणवीर सिंगच्या ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह अभिनयाचं कौतुक, म्हणाली…

Feb 10, 2026 | 06:14 PM
‘मानेतील छोट्या गाठींकडे दुर्लक्ष करू नका, नाहीतर…’; डॉ. प्रसंत चंद्रा यांनी दिला महत्वाचा सल्ला

‘मानेतील छोट्या गाठींकडे दुर्लक्ष करू नका, नाहीतर…’; डॉ. प्रसंत चंद्रा यांनी दिला महत्वाचा सल्ला

Feb 10, 2026 | 06:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Feb 10, 2026 | 03:34 PM
आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

Feb 10, 2026 | 03:31 PM
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM