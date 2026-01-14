Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

India’s rabies vaccine : भारताच्या रेबीज लसीमध्ये असे आहे तरी काय? ज्यामुळे परदेशात होतोय विरोध

सीडीसी आणि ऑस्ट्रेलियाने इशारा दिला आहे की भारतात "अभयराब" अँटी-रेबीज लसीचे बनावट बॅचेस विकले जात आहेत. तज्ञ म्हणतात की जर काही शंका असेल तर पुन्हा लसीकरण सुरक्षित आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 01:15 AM
CDC and Australia warning on counterfeit batches of the Abhayrab anti-rabies vaccine in India

भारतातील अभयरॅब अँटी-रेबीज लसीच्या बनावट बॅचबाबत सीडीसी आणि ऑस्ट्रेलियाचा इशारा (फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:

India’s rabies vaccine : ऑस्ट्रेलियाच्या लसीकरणावरील तांत्रिक सल्लागार गट आणि यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (सीडीसी) यांनी गेल्या वर्षी उशिरा आरोग्य इशारा जारी केला होता की बनावट अभयराब (मानवी रेबीज विरोधी लस) प्रसारित होत आहे. २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या त्यांच्या प्रवास सूचनेत, सीडीसीने म्हटले आहे की भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये मानवांसाठी बनावट अभयराब लस विकली जात आहे आणि ती रेबीज रोखण्यात देखील अपयशी ठरू शकते. १ नोव्हेंबर २०२३ नंतर भारतात अभयराब घेतलेल्या प्रवाशांना ऑस्ट्रेलियाने लसीकरण अवैध मानण्याचा आणि लसीकरणाचा नवीन कोर्स सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे.

लस उत्पादक कंपनीचे म्हणणे काय?

भारतातील आघाडीची लस उत्पादक कंपनी, अभयर्बचे उत्पादन करणारी इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड (IIL) चे उपाध्यक्ष सुनील तिवारी म्हणतात की, भारतात उत्पादित लसीच्या प्रत्येक बॅचची चाचणी राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाळेत (सेंट्रल आयसीएस लॅबोरेटरी) केली जाते आणि ती सोडली जाते. जर एखाद्या रुग्णाला बनावट लस मिळाल्याचा संशय आला, तर मूलभूत नियम म्हणजे त्यांना सत्यापित, प्रामाणिक लसीच्या बदली डोसची आवश्यकता आहे का हे ठरवण्यासाठी पात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागतो.

हे देखील वाचा : बॅंकेचेच निघू लागले दिवाळे! लोकांनी ठेवींकडे दाखवली पाठ, इक्विटी अन् म्युच्युअल फंड जोमात

पुन्हा लसीकरण करण्यास परवानगी

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की रेबीज लस पुन्हा देणे स्वीकार्य आणि सुरक्षित आहे. रेबीज लस ही एक निष्क्रिय लस आहे, म्हणजेच त्यात जिवंत विषाणू नसतात. म्हणून, आवश्यक असल्यास वारंवार लसीकरण करणं हे सुरक्षित आहे. आरोग्य संस्था लसीकरणाची प्रभावीता किंवा संपर्कात शंका असल्यास पुनर्लसीकरण करण्यास परवानगी देतात. लसीची सत्यता, अयोग्य डोस, कोल्ड चेनचा अभाव किंवा गहाळ नोंदी संबंधित असल्यास देखील पुनर्लसीकरण करण्याची शिफारस केली जाते.

डॉक्टर असेही म्हणतात की ज्याला लसीकरण केले गेले आहे परंतु त्यांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीच्या स्थितीबद्दल शंका आहे त्यांना डोस पुन्हा करण्याचा सल्ला दिला जातो. कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या व्यक्तींना देखील पुनर्लसीकरणाची आवश्यकता असू शकते. रेबीज हा एक जीवघेणा आजार आहे, म्हणून रोगप्रतिकारक शक्ती सुनिश्चित करण्याबाबत कोणताही प्रश्न असल्यास पुनर्लसीकरण आवश्यक बनते.

ज्यांना पूर्वी लसीकरण केले गेले नाही त्यांनी संपूर्ण वेळापत्रक पाळले पाहिजे, ०, ३, ७, १४ आणि २८ व्या दिवशी लस घ्यावी. गंभीर संसर्ग झाल्यास, रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन दिले जाते. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीला यापूर्वी लसीकरण केले गेले असेल आणि याचे विश्वसनीय पुरावे असतील तर फक्त बूस्टर डोस आवश्यक आहे.

रेबीजमुळे किती मृत्यू होतात?

जगभरातील रेबीजच्या एकूण मृत्यूंपैकी ३६ टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी १८,०००-२०,००० मृत्यू होतात. भारतात नोंदवलेल्या रेबीजच्या घटना आणि मृत्यूंपैकी ३०-६० टक्के १५ वर्षांखालील मुलांचा समावेश आहे, कारण मुलांना कुत्रा चावल्याने अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. त्वरित आणि योग्य वैद्यकीय सेवेसह, रेबीजचे मृत्यू १००% टाळता येतात.

हे देखील वाचा: संध्याकाळी ५ वाजता लागेल आचारसंहिता! ती नेमकी कधी लागू होते? काय असतात नियम? जाणून घ्या

रेबीजपासून लोकांना वाचवण्याचा सर्वात स्वस्त आणि सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कुत्र्यांना लसीकरण करणे. भारताचे २०३० पर्यंत कुत्र्यांमुळे होणारे रेबीज नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि यासाठी, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम आणि रेबीज निर्मूलनासाठी संयुक्त राष्ट्रीय योजना लागू करण्यात आली आहे.

बनावटीची भीती
लक्षणे दिसू लागल्यानंतर, रेबीजवर कोणताही इलाज नाही; मृत्यू निश्चित आहे. म्हणून, प्रतिबंध सर्वोत्तम आहे. जर तुम्हाला एखाद्या प्राण्याने चावा घेतला तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. रेबीजची लस घ्या आणि जखम साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवा. तुमच्या पाळीव प्राण्यांना रेबीज विरूद्ध लसीकरण करा. भटक्या प्राण्यांपासून दूर रहा.

लेख : नरेंद्र शर्मा 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Cdc and australia warning on counterfeit batches of the abhayrab anti rabies vaccine in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM