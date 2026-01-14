India’s rabies vaccine : भारताच्या रेबीज लसीमध्ये असे आहे तरी काय? ज्यामुळे परदेशात होतोय विरोध

India’s rabies vaccine : ऑस्ट्रेलियाच्या लसीकरणावरील तांत्रिक सल्लागार गट आणि यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (सीडीसी) यांनी गेल्या वर्षी उशिरा आरोग्य इशारा जारी केला होता की बनावट अभयराब (मानवी रेबीज विरोधी लस) प्रसारित होत आहे. २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या त्यांच्या प्रवास सूचनेत, सीडीसीने म्हटले आहे की भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये मानवांसाठी बनावट अभयराब लस विकली जात आहे आणि ती रेबीज रोखण्यात देखील अपयशी ठरू शकते. १ नोव्हेंबर २०२३ नंतर भारतात अभयराब घेतलेल्या प्रवाशांना ऑस्ट्रेलियाने लसीकरण अवैध मानण्याचा आणि लसीकरणाचा नवीन कोर्स सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे.
लस उत्पादक कंपनीचे म्हणणे काय?
भारतातील आघाडीची लस उत्पादक कंपनी, अभयर्बचे उत्पादन करणारी इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड (IIL) चे उपाध्यक्ष सुनील तिवारी म्हणतात की, भारतात उत्पादित लसीच्या प्रत्येक बॅचची चाचणी राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाळेत (सेंट्रल आयसीएस लॅबोरेटरी) केली जाते आणि ती सोडली जाते. जर एखाद्या रुग्णाला बनावट लस मिळाल्याचा संशय आला, तर मूलभूत नियम म्हणजे त्यांना सत्यापित, प्रामाणिक लसीच्या बदली डोसची आवश्यकता आहे का हे ठरवण्यासाठी पात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागतो.
पुन्हा लसीकरण करण्यास परवानगी
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की रेबीज लस पुन्हा देणे स्वीकार्य आणि सुरक्षित आहे. रेबीज लस ही एक निष्क्रिय लस आहे, म्हणजेच त्यात जिवंत विषाणू नसतात. म्हणून, आवश्यक असल्यास वारंवार लसीकरण करणं हे सुरक्षित आहे. आरोग्य संस्था लसीकरणाची प्रभावीता किंवा संपर्कात शंका असल्यास पुनर्लसीकरण करण्यास परवानगी देतात. लसीची सत्यता, अयोग्य डोस, कोल्ड चेनचा अभाव किंवा गहाळ नोंदी संबंधित असल्यास देखील पुनर्लसीकरण करण्याची शिफारस केली जाते.
डॉक्टर असेही म्हणतात की ज्याला लसीकरण केले गेले आहे परंतु त्यांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीच्या स्थितीबद्दल शंका आहे त्यांना डोस पुन्हा करण्याचा सल्ला दिला जातो. कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या व्यक्तींना देखील पुनर्लसीकरणाची आवश्यकता असू शकते. रेबीज हा एक जीवघेणा आजार आहे, म्हणून रोगप्रतिकारक शक्ती सुनिश्चित करण्याबाबत कोणताही प्रश्न असल्यास पुनर्लसीकरण आवश्यक बनते.
ज्यांना पूर्वी लसीकरण केले गेले नाही त्यांनी संपूर्ण वेळापत्रक पाळले पाहिजे, ०, ३, ७, १४ आणि २८ व्या दिवशी लस घ्यावी. गंभीर संसर्ग झाल्यास, रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन दिले जाते. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीला यापूर्वी लसीकरण केले गेले असेल आणि याचे विश्वसनीय पुरावे असतील तर फक्त बूस्टर डोस आवश्यक आहे.
रेबीजमुळे किती मृत्यू होतात?
जगभरातील रेबीजच्या एकूण मृत्यूंपैकी ३६ टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी १८,०००-२०,००० मृत्यू होतात. भारतात नोंदवलेल्या रेबीजच्या घटना आणि मृत्यूंपैकी ३०-६० टक्के १५ वर्षांखालील मुलांचा समावेश आहे, कारण मुलांना कुत्रा चावल्याने अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. त्वरित आणि योग्य वैद्यकीय सेवेसह, रेबीजचे मृत्यू १००% टाळता येतात.
रेबीजपासून लोकांना वाचवण्याचा सर्वात स्वस्त आणि सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कुत्र्यांना लसीकरण करणे. भारताचे २०३० पर्यंत कुत्र्यांमुळे होणारे रेबीज नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि यासाठी, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम आणि रेबीज निर्मूलनासाठी संयुक्त राष्ट्रीय योजना लागू करण्यात आली आहे.
बनावटीची भीती
लक्षणे दिसू लागल्यानंतर, रेबीजवर कोणताही इलाज नाही; मृत्यू निश्चित आहे. म्हणून, प्रतिबंध सर्वोत्तम आहे. जर तुम्हाला एखाद्या प्राण्याने चावा घेतला तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. रेबीजची लस घ्या आणि जखम साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवा. तुमच्या पाळीव प्राण्यांना रेबीज विरूद्ध लसीकरण करा. भटक्या प्राण्यांपासून दूर रहा.
लेख : नरेंद्र शर्मा
