World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

जागतिक स्थूलता दिन दरवर्षी ४ मार्च रोजी साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश स्थूलतेशी संबंधित आरोग्य समस्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि प्रतिबंधात्मक उपायांना प्रोत्साहन देणे आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:35 AM
world obesity day 2026 symptoms prevention and healthy lifestyle tips

World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे 'हे' जादुई उपाय ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • आरोग्य जागरुकता
  • गंभीर आजारांचे मूळ
  • प्रतिबंधात्मक मंत्र

आजच्या आधुनिक युगात आपण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप प्रगती केली आहे, पण आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत मात्र आपण मागे पडत चाललो आहोत. ‘वर्क फ्रॉम होम’, बसून काम करण्याची पद्धत आणि जिभेचे चोचले पुरवणारा जंक फूडचा वाढता वापर यामुळे मानवी शरीरात चरबीचे प्रमाण कमालीचे वाढत आहे. याच वाढत्या ‘स्थूलते’ (Obesity) बद्दल जागतिक स्तरावर सतर्कता निर्माण करण्यासाठी आज जगभरात ‘जागतिक स्थूलता दिन’ साजरा केला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, स्थूलता ही आता एक जागतिक महामारी (Global Epidemic) बनली आहे.

स्थूलता: एक मूक किलर (Silent Killer)

स्थूलता म्हणजे केवळ अंगावर वाढलेली चरबी नाही, तर तो शरीरातील चयापचय क्रियेत झालेला बिघाड आहे. जेव्हा आपण गरजेपेक्षा जास्त कॅलरीज घेतो आणि त्या जाळण्यासाठी कोणतीही शारीरिक हालचाल करत नाही, तेव्हा त्या कॅलरीजचे रूपांतर चरबीत होते. ही चरबी हळूहळू तुमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये, हृदयावर आणि पोटावर जमा होऊ लागते. यामुळे रक्तातील साखर वाढून मधुमेह होतो, तर हृदयावर ताण येऊन रक्तदाब वाढतो. म्हणूनच, डॉक्टर स्थूलतेला अनेक आजारांचे प्रवेशद्वार मानतात.

आपण स्थूलतेच्या विळख्यात का अडकतोय?

याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपली विस्कळीत जीवनशैली. हल्ली लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाचा कल हा बाहेरचे तेलकट पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स आणि पाकीटबंद पदार्थ खाण्याकडे वाढला आहे. त्यात भर म्हणून मोबाईल आणि लॅपटॉपच्या अतिवापरामुळे शारीरिक श्रम शून्यावर आले आहेत. व्यायामाचा अभाव आणि अपुरी झोप यामुळे शरीरातील हॉर्मोन्सचे संतुलन बिघडते, ज्यामुळे वजन वेगाने वाढते. जागतिक स्थूलता दिनाचा उद्देश अशा लोकांसाठी एक ‘वेक-अप कॉल’ देणे हाच आहे.

स्थूलतेमुळे उद्भवणारे गंभीर धोके

स्थूलतेचे परिणाम केवळ शारीरिक नसून ते मानसिकही असतात. लठ्ठपणामुळे अनेक व्यक्तींना समाजात वावरताना न्यूनगंड वाटतो, ज्याचे रूपांतर नैराश्यात (Depression) होऊ शकते. शारीरिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, अति वजनामुळे गुडघेदुखी, कंबरदुखी आणि श्वसनाचे त्रास सुरू होतात. स्लीप ॲप्नियासारखे विकार उद्भवतात, ज्यात रात्री झोपेत श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण होतो. या सर्व समस्या टाळण्यासाठी वेळेत सावध होणे गरजेचे आहे.

वजन नियंत्रणात ठेवण्याचे ५ सोपे मार्ग (आरोग्य टिप्स)

१. संतुलित आहार: आहारात प्रथिनांचा (Proteins) समावेश करा आणि कार्बोहायड्रेट्स तसेच साखरेचे प्रमाण कमी करा. जास्तीत जास्त पालेभाज्या आणि फळे खा. २. पाण्याचे महत्त्व: दिवसातून किमान ३-४ लिटर पाणी प्या. पाण्यामुळे शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर पडण्यास मदत होते आणि चयापचय क्रिया वेगवान होते. ३. शारीरिक हालचाल: दररोज किमान ३० मिनिटे वेगाने चाला, सायकलिंग करा किंवा योगासने करा. लिफ्टऐवजी पायऱ्यांचा वापर करा. ४. झोपेचे चक्र: शरीर रीसेट होण्यासाठी रात्रीची ७ ते ८ तासांची शांत झोप अत्यंत आवश्यक आहे. झोप पूर्ण न झाल्यास वजन वाढवणारे हॉर्मोन्स सक्रिय होतात. ५. तणाव व्यवस्थापन: मानसिक तणावामुळे ‘इमोशनल ईटिंग’ वाढते. ध्यानधारणा (Meditation) करून स्वतःला शांत ठेवा.

आजच्या या विशेष दिवशी आपण सर्वांनी एक शपथ घेऊया – “आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे.” स्वतःचे वजन तपासा, बीएमआय (BMI) जाणून घ्या आणि एक निरोगी, सक्रिय आयुष्य जगण्यासाठी आजपासूनच सुरुवात करा. लक्षात ठेवा, निरोगी शरीर हेच आनंदी जीवनाचे रहस्य आहे!

