Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air... 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

मॅकबुक एअर एम 5 भारतात 13-इंच स्क्रीन आणि 15-इंच स्क्रीन अशा दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 13-इंच स्क्रीनवाल्या बेस मॉडेलची किंमत 1,19,900 रुपयांपासून सुरु होते. तर 15-इंच व्हेरिअंटची किंमत 1,44,900 रुपये आहे. कंपनीने नवीन मॅकबुक एअर (2026) स्काय ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाइट आणि सिल्वर कलर ऑप्शनमध्ये लाँच केले आहे. ग्राहक 4 मार्चपासून यूएस आणि भारतासह 33 देशांमध्ये नवीन मॅकबुक एअर (2026) प्री ऑर्डर करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – अॅपल)
अॅपलचे 2026 एडिशन मॅकबुक एअर एम 5 चिपसह लाँच करण्यातत आले आहे, ज्यामध्ये 10-कोर CPU आहे आणि प्रत्येक कोरमध्ये न्यूरल एक्सेलेरेटरसह 10-कोर GPU आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, मॅकबुक एअरच्या तुलनेत नवीन M5 वाले मॉडेल AI टास्कसाठी 4 पट फास्ट परफॉर्मंस ऑफर करतो. M1 चिप असलेल्या मॅकबुक एअरपेक्षा 9.5 पट जास्त वेगवान कामगिरी देण्याची जाहिरात देखील केली जाते.
नवीन मॉडेलमध्ये गेमिंग आणि 3D रेंडरिंगसाठी शेडर कोर आणि थर्ड-जेनरेशन रे-ट्रेसिंग इंजिन आहे. M5 चिपमध्ये 153GB/s बँडविड्थसह यूनिफाइड मेमोरी देखील आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, इंटेल कोर अल्ट्रा X7 प्रोसेसर वाल्या पीसी लॅपटॉपच्या तुलनेत M5 वाल्या मॅकबुक एअरमध्ये वेब ब्राउजिंग 50 टक्क्यांपर्यंत अधिक वेगवान आहे. M5 वाल्या मॅकबुक एअरमध्ये स्टँडर्ड 512GB स्टोरेज आहे. हा लॅपटॉप macOS Tahoe सह येतो आणि अॅपल इंटेलिजेंस क्षमता देतो.
मॅकबुक एअर 13.6-इंच किंवा 15.3-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्लेमध्ये 500 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस आणि 1 बिलियन कलर्स सपोर्ट ऑफर करते. याबाबत असं सांगितलं जात आहे की, डिव्हाईस एकदा चार्ज केल्यानंतर 18 तासांची बॅटरी लाईफ ऑफर करते. मॅकबुक एअरमध्ये डेस्क व्यू सपोर्टसह 12-मेगापिक्सेलचा सेंटर स्टेज कॅमेरा आहे. डिव्हाईसमध्ये तीन-माइक ऐरे आणि एक स्पीकर यूनिट आहे, ज्यामध्ये स्पॅटियल ऑडियो आणि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट देण्यात आला आहे. लॅपटॉप ब्लूटूथ 6 आणि वाय-फाय 7 कनेक्टिविटी ऑफर करतो. यामध्ये अॅपलचे इन-हाउस N1 वायरलेस नेटवर्किंग चिप आहे. मॅकबुक एअरमध्ये अॅक्सेसरीज कनेक्ट करण्यासाठी दोन थंडरबोल्ट 4 पोर्ट आहेत, जे दोन बाह्य डिस्प्लेना सपोर्ट करतात.