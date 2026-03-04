धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; आरोपीने कुटुंबियांनाही दिली जीवे मारण्याची धमकी

नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहेत. असे असताना आता अल्पवयीन मुलीला आणि तिच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. यातील संशयित आरोपीविरुद्ध म्हसरुळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित १६ वर्षीय मुलगी पिंपळगाव येथील एका महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत आहे. तिथेच तिची ओळख दानिश रईस शेख (रा. संस्कृतीनगर, एमएसईबी स्टेशनजवळ) याच्याशी झाली. दानिशने तिला इन्स्टाग्रामवरून संपर्कात ठेवले. काही दिवसांपूर्वी दानिशने पीडितेला फोफशी रोड येथे बोलावले. तिथे तिला जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून तिच्यावर अत्याचार केला. या कृत्याची वाच्यता केल्यास आई-वडिलांना ठार मारण्याची धमकी त्याने दिली. भीतीपोटी पीडितेने कोणालाही काही सांगितले नाही. मात्र, त्यानंतरही दानिशचा त्रास थांबला नाही.
पीडितेने प्रतिसाद देणे टाळल्यानंतर दानिशने तिचा कॉलेज परिसरात पाठलाग सुरू केला. इतकेच नव्हे तर त्याने पीडितेच्या आईला फोन करून ‘तुमच्या मुलीला मला कॉल करायला सांगा’ अशी धमकी दिली. तसेच ‘हिंदू मुलांशी बोलू नकोस, माझ्याशीच लग्न कर, नाहीतर तुझ्या कुटुंबाला संपवून टाकीन,’ अशा शब्दांत त्याने धमकावले.
कुटुंबियांची पोलिसांत धाव
अखेर मुलीने घडलेला सर्व प्रकार आपल्या आईला सांगितला. दानिशच्या गुन्हेगारी वृत्तीला आणि सततच्या त्रासाला कंटाळून पीडितेच्या कुटुंबीयांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष सुनील केदार यांची भेट घेऊन दाद मागितली. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सूत्रे वेगाने हलली आणि म्हसरुळ पोलिसांत दाखल असलेला हा गुन्हा वणी पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
वणी पोलिसांवर गंभीर आरोप
या प्रकरणात वणी पोलिस स्टेशनचे काही कर्मचारी सहभागी असून, गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्या गुन्हेगाराला सावध केले व त्याला परराज्यात फरार केल्याचा आरोप भाजप नाशिक महानगर जिल्हाध्यक्ष सुनील केदार यांनी केला आहे. पोलिस ठाण्यातील गोपनीय माहिती व पत्र आरोपीच्या मोबाईलवर कोणी पाठवली व ही माहिती त्याच्या वडीलांना कशी मिळाली? याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी. सदर पोलिसाला त्वरित निलंबित करावे व त्याचीही सखोल चौकशी करावी, असे केदार यांनी म्हटले आहे.
आरोपीच्या वडिलांची पोलिसांकडून चौकशी
संशयिताचे वडील रईस शेख यांना वणी पोलिसांनी चौकशीसाठी पाचारण केले आहे. गुन्ह्याची माहिती किंवा कागदपत्रे कोणी लीक केली, याची सखोल चौकशी सुरू असून, दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गायत्री जाधव यांनी म्हटले आहे.
