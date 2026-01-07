Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तेलावरुन पेटले आंतरराष्ट्रीय राजकारण! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट केले निकोलस मादुरो यांचे अपहरण

व्हेनेझुएलाच्या तेलसाठ्यांचे, ट्रम्पच्या जागतिक रणनीतीचे आणि अमेरिकेच्या सत्तेच्या राजकारणाचे हे विश्लेषण आहे. ब्रिक्स देशांच्या प्रतिक्रिया आणि भारताच्या भूमिकेबद्दल जाणून घ्या.

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:15 AM
Donald Trump kidnapped Venezuelan President Nicolas Maduro over oil reserves

तेलाच्या साठ्यावरुन व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अपहरण केले (फोटो - सोशल मीडिया)

आमचे शेजारी मला म्हणाले, “निशाणेबाज, तुम्हाला गोविंदाच्या चित्रपटातील एक गाणे आठवत असेल: ‘छुछुंदर के सर पे ना भये चमेली, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली!’ सध्या, आखाती देशांच्या शेख आणि सुलतानांपासून ते रशियाचे अध्यक्ष पुतिनपर्यंत, प्रत्येकजण तेल राजा किंवा तेल उद्योगपती आहेत. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांनाही अटक केली कारण ट्रम्पची नजर देशाच्या विशाल तेल साठ्यावर आहे.” यावर मी म्हणालो, “तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की जे वाळूतून तेल काढू शकतात त्यांनाच शक्तिशाली मानले जाते.

ट्रम्पने आधीच घोषणा दिली होती – ‘ड्रिल, बेबी, ड्रिल!’ अमेरिकेचे शक्तिशाली अध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना बनावट आरोपांवर विस्तृत तयारी करून अटक केली आणि ब्रुकलिन तुरुंगात टाकले, जे पृथ्वीवरील नरक म्हणून ओळखले जाते. तिथून क्वचितच कोणी जिवंत परत येतो.”

हे देखील वाचा : उद्धव ठाकरेंसोबतची युती राज ठाकरेंना महागात? आणखी एका जवळच्या नेत्याने सोडली साथ

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठे तेल साठे आहेत, परंतु ते त्यातील फक्त १ टक्के तेल काढू शकते. त्यांची राष्ट्रीय तेल कंपनी, निधी आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव असल्याने, खूप कमी तेल ते काढू शकतात. आता, अमेरिका देशावर नियंत्रण ठेवेल आणि ते मुबलक तेल काढेल. यानंतर, ते मौल्यवान धातू आणि दुर्मिळ पृथ्वीसाठी ग्रीनलँड देखील ताब्यात घेईल. ही ट्रम्पची मेक अमेरिका ग्रेट अगेन योजना आहे!” ब्रिक्स देशांनी ट्रम्पच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.

हे देखील वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प पंतप्रधान मोदींचे अपहरण करतील? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ

ब्रिक्सचा सदस्य असूनही, भारताने या प्रकरणात फक्त चिंता व्यक्त केली आहे. चिंता व्यक्त करणे ही एक सुरक्षित राजनैतिक युक्ती आहे. जरी रशिया-युक्रेन युद्ध झाले तरी आम्ही चिंता व्यक्त करतो आणि त्यातून सुटतो. भारताच्या चिंता अमेरिका किंवा रशियाला काही फरक पडत नाहीत. ते त्यांच्या मनाप्रमाणे वागतात.’ आम्ही म्हणालो, ‘ज्याच्याकडे काठी आहे तो म्हशीचा मालक आहे. अमेरिका आपल्या काठीने जग नियंत्रित करते आणि प्रत्येकजण फक्त पाहतो. संयुक्त राष्ट्र देखील अमेरिकेच्या आर्थिक पाठिंब्याने चालते, त्याचे मुख्यालय न्यू यॉर्कमध्ये आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी व्हेनेझुएलाबद्दल काहीही बोलण्याची अपेक्षा करू नका. कारण पाण्यात राहून तुम्ही मगरीला शत्रू बनवू शकत नाही.’

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Published On: Jan 07, 2026 | 01:15 AM

