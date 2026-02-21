Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

जगात खळबळ माजणार? अनेक देशांच्या अडचणी वाढणार! ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही आहे एक ‘ब्रह्मास्त्र…

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचे IEEPA अंतर्गत तात्काळ आणि व्यापक टॅरिफ लादण्याचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. त्यामुळे ‘राजकीय दबावासाठी टॅरिफ’ वापरण्याचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात बंद झाला आहे पण..

Updated On: Feb 21, 2026 | 06:26 PM
DONALD TRUMP
Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही एक ‘ब्रह्मास्त्र?
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय परिणाम?
  • कलम 301 बनेल ट्र्म्पचं ब्रम्हास्त्र?
Trump Tariff Power new trade war :अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे नेहमीच त्यांच्या कठोर आणि अचानक घेतलेल्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात. विशेषत: जेव्हा इतर देशांवर टॅक्स लावण्याची येते तेव्हा ट्रम्प नेहमी आक्रमक पवित्रा घेताना दिसले आहेत. पण, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या सर्वात मोठ्या आणि धोकादायक शस्त्राची धार बोथट केली आहे. त्यामुळे आता ट्रम्प रातोरात कोणत्याही देशावर मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स लावून आर्थिकदृष्ट्या दबाव टाकू शकत नाहीत. इंटरनॅशनल इमरजंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA)अंतर्गत मनमानी अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. पण ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही टॅक्स लावण्याचे ‘ब्रह्मास्त्र’ आहे, पण आता त्यांचा मार्ग कायदेशीर गुंतागुंत आणि लांबलचक कागदपत्रांच्या प्रक्रियेतून जाणार आहे.

Highway वर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ एप्रिलपासून सरकारचा नवा प्लॅन, टोल नाक्यावर बदलणार ‘हे’ नियम!

हिसकावून घेतलं गेलं राजकीय अस्त्र

ट्रम्प यांनी नेहमीच IEEPA चा वापर अचुक शस्त्र म्हणून केला आहे. याचा वापर करुन ट्रम्प कोणत्याही देशावर कशाच्याही निर्बंधाशिवाय, लांबलचक प्रक्रियेशिवाय 10 ते 50 टक्के इतका भारी कर लावत होते. या मागचं त्यांचं उद्दिष्ट हे केवळ आर्थिकच नाही तर अनेक वेळा निव्वळ राजकीय स्वार्थासाठीही होते. ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर युरोपीय देशांना धमकावणे असो, किंवा ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या समर्थनार्थ ब्राझील सरकारवर दबाव आणणं असो किंवा चीनमधून इलेक्ट्रिक वाहने आयात केल्याबद्दल कॅनडाला शिक्षा देणं असोत ट्रम्प यांनी आपल्या सोयीनुसार हा कायदा सर्वत्र वापरला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय परिणाम?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ‘राजकीय ब्लॅकमेलिंग’चा हा मार्ग बऱ्याच अंशी बंद झाला आहे. काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष माइकल फ्रोमॅन यांनी स्पष्ट केलं की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बदला घेण्यासाठी किंवा राजकीय गुंडगिरीसाठी त्यांच्या इच्छेनुसार टॅरिफ वापरू शकणार नाहीत.

ट्रम्प यांचा ‘प्लॅन बी’ तयार?

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने ताबडतोब “प्लॅन बी” वर काम सुरू केले. तात्काळ दिलासा म्हणून, त्यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा वापर केला. या अंतर्गत, ट्रम्प यांनी जगभरातून आयातीवर १० टक्के जागतिक शुल्क लादण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. या नियमानुसार राष्ट्रपतींना कोणत्याही दीर्घ चौकशीशिवाय १५० दिवसांसाठी जास्तीत जास्त १५ टक्के शुल्क लादण्याची परवानगी मिळते. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सांगतात की, नवीन नियम असूनही, २०२६ मध्ये टॅरिफ महसूल सारखाच राहील, पण अंमलबजावणी प्रक्रिया थोडी अधिक गुंतागुंतीची असणार आहे. हा १५० दिवसांचा नियम केवळ एक पुलासारका काम करेल. जोपर्यंत सरकारला निश्चित आणि कायदेशीरदृष्ट्या तोडगा काढत नाही तोपर्यंत व्यापारी भागीदारांवर दबाव कायम राहिल.

कलम 301 बनेल ट्र्म्प यांचं ब्रम्हास्त्र?

नव्या रणनीतीची सर्वात मोठी अडचण हीच आहे की कलम ३०१ अंतर्गत कारवाई करणे सोपे नाही. यासाठी दीर्घ, औपचारिक तपास प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे. पुरावे गोळा करावे लागतील, कायदेशीर आधार ठरवावा लागेल आणि सर्वसामान्यांचे मत घ्यावे लागेल. या प्रदिर्घ प्रक्रियेला एक वर्ष लागू शकतं. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि व्यावसायिकांना हा बदल काही दिलासा देणारा आहे. आता व्यावसायात अचानक शॉक लागण्याऐवजी आता एक निश्चित अशी प्रक्रिया असेल. ज्यामुळे बाजारात पारदर्शकता आणि स्थिरता येईल. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने ट्रंप यांचे टॅरिफ लादण्याचे अधिकार पूर्णपणे काढून घेतलेले नाहीत, तर कायदेशीर मर्यादेत ठेवले आहेत.

सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…

Web Title: Donald trump brahmastra global market crisis news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 06:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…
1

सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…

गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?
2

गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?

‘मोदी माझे मित्र, पण…’ ; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा भारताला टॅरिफबाबत मोठा इशारा
3

‘मोदी माझे मित्र, पण…’ ; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांचा भारताला टॅरिफबाबत मोठा इशारा

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ
4

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जगात खळबळ माजणार? अनेक देशांच्या अडचणी वाढणार! ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही आहे एक ‘ब्रह्मास्त्र…

जगात खळबळ माजणार? अनेक देशांच्या अडचणी वाढणार! ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही आहे एक ‘ब्रह्मास्त्र…

Feb 21, 2026 | 06:26 PM
IND w vs AUS W, 3rd T20I : भारतीय महिलांचा ऑस्ट्रेलियामध्ये मालिका विजय! तिसऱ्या टी20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा 17 धावांनी पराभव 

IND w vs AUS W, 3rd T20I : भारतीय महिलांचा ऑस्ट्रेलियामध्ये मालिका विजय! तिसऱ्या टी20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा 17 धावांनी पराभव 

Feb 21, 2026 | 06:21 PM
ही तर फायद्याची डील! Punch EV चा कोणता पर्याय तुमच्यासाठी फायदेशीर? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

ही तर फायद्याची डील! Punch EV चा कोणता पर्याय तुमच्यासाठी फायदेशीर? जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

Feb 21, 2026 | 06:19 PM
Maharashtra Board HSC Exam : कुठे आहे पारदर्शकता? राज्यात सामूहिक कॉपी; ३१ कर्मचाऱ्यांना केले फायर

Maharashtra Board HSC Exam : कुठे आहे पारदर्शकता? राज्यात सामूहिक कॉपी; ३१ कर्मचाऱ्यांना केले फायर

Feb 21, 2026 | 06:09 PM
खून का बदला खून! दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीची कुरकुंभजवळ हत्या; परिसरात तणावाचे वातावरण

खून का बदला खून! दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीची कुरकुंभजवळ हत्या; परिसरात तणावाचे वातावरण

Feb 21, 2026 | 06:08 PM
Kirit Somaiya : “मुस्लिम मुलं हिंदू मुलींना फसवतात…”, लव्ह जिहादसंदर्भात किरीट सोमय्या यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Kirit Somaiya : “मुस्लिम मुलं हिंदू मुलींना फसवतात…”, लव्ह जिहादसंदर्भात किरीट सोमय्या यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Feb 21, 2026 | 06:03 PM
Wadgaon Maval : वडगाव नगरपंचायतीची प्रशासकीय आढावा बैठक; आमदार सुनिल शेळकेंची अधिकाऱ्यांना कडक ताकीद

Wadgaon Maval : वडगाव नगरपंचायतीची प्रशासकीय आढावा बैठक; आमदार सुनिल शेळकेंची अधिकाऱ्यांना कडक ताकीद

Feb 21, 2026 | 05:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM