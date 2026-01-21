घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, इंदूरमधील एक भिकारी करोडपती निघाला. भिकारीमुक्त शहर मोहिमेदरम्यान आम्हाला त्याच्याबद्दल कळले. भिकाऱ्याचे नाव मांगीलाल आहे.” यावर मी उत्तर दिले, “जर त्याचे नाव मांगीलाल असेल तर तो भीक मागतोच. तो त्याचा व्यवसाय किंवा छंद असू शकतो. काही लोक सवयीमुळे भाग पाडलेले असतात आणि निर्लज्जपणे सतत हात पसरतात. त्यांचे संपूर्ण आयुष्य हातात वाटी घेऊन भिक्षा मागण्यात जाते.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, लोक इंदूरच्या सराफा बाजारात चाकांच्या ट्रॉलीवर बसलेले मांगीलाल पाहतात आणि त्याला भिक्षा देतात. मध्य प्रदेश सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाच्या पथकाने जेव्हा मांगीलालला सांगितले की त्याचे पुनर्वसन केले जाईल, तेव्हा त्याने खरे सांगितले: त्याचे भगतसिंग नगरमध्ये तीन मजली घर होते.”
शिवनगरमध्ये त्याचे ६०० चौरस फुटांचे घर आणि अल्वासामध्ये एक फ्लॅट आहे. त्याच्याकडे तीन ऑटोरिक्षा आणि एक स्विफ्ट डिझायर कार आहे, ज्यासाठी तो एका ड्रायव्हरला कामावर ठेवतो. तो कमावलेल्या पैशाचा वापर उच्च व्याजदराने सावकार म्हणून करतो, सराफा बाजारातील लहान व्यापाऱ्यांना व्याजावर पैसे उधार देतो.
त्याचे बँक खाते आहे आणि त्याला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घर मिळाले आहे.’ यावर मी म्हणालो, ‘हे सर्व असूनही, सवयीमुळे तो असहाय्य आहे. त्याची मानसिकता स्वाभिमान नसलेल्या भिकाऱ्यासारखी आहे. त्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली असूनही, तो भीक मागून लोकांना फसवतो. त्याने कितीही स्पष्टीकरण किंवा समुपदेशन केले तरी तो सुधारणार नाही.
अशा लोकांना फसवणूक केल्याबद्दल कठोर शिक्षा करून तुरुंगात पाठवले पाहिजे.’ शेजारी म्हणाला, ‘निशाणेबाज, लोकांच्या सहानुभूतीचा गैरफायदा घेणारे आणि त्यांच्या पैशातून त्यांना फसवणारे असंख्य बनावट भिकारी असतील.
त्यांच्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि त्यांचा पर्दाफाश केला पाहिजे. इंदूरच्या या भिकाऱ्याने पंतप्रधान आवास योजनेचाही फसवणूक करून फायदा घेतला. हा गुन्हा आहे. जे खरोखर गरीब आणि असहाय्य आहेत त्यांच्यासाठी ही वेगळी बाब आहे, परंतु ज्याच्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती आहे आणि तरीही भीक मागतो अशा व्यक्तीवर दया करण्याची गरज नाही.’
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
