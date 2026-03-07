Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Bihar Dcm Samrat Choudhary Meet Amit Shah Bihar New Cm After Nitish Kumar Rajysabha Bjp Politics

गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

Nitish Kumar: विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे राज्यसभेवर खासदार म्हणून जाणार आहेत. राज्यसभेवर गेल्यावर ते मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार आहेत.

Updated On: Mar 07, 2026 | 05:08 PM
गेम होणार अन् बिहारमध्ये 'चाणक्य' भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच...; BJP Cचा 'हा' नेता...

कोण होणार बिहारचा मुख्यमंत्री (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

बिहारमध्ये राजकीय घडामोडींना आला वेग
अमित शहा यांनी भाजप नेत्याला दिल्लीत बोलावले 
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता

Amit Shaha Meet DCM Samrat Choudhary:  बिहार राज्यात राजकारणात अनेक घडामोडी घडत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी तातडीने दिल्लीला बोलावले आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल केल्यावर बिहारचा मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बिहारचा नवीन मुख्यमंत्री हा भाजपचा असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

अमित शहा यांनी सम्राट चौधरी यांना दिल्लीला का बोलावले आहे याचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. दोघांमध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या राजकारणात एनडीए सरकारमध्ये नितीश कुमार यांच्यानंतर सम्राट चौधरी हे मोठे नेते समजले जातात. ते सध्या बिहारचे गृहमंत्री देखील आहेत.

नवीन मुख्यमंत्री कोण होणार?

विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे राज्यसभेवर खासदार म्हणून जाणार आहेत. राज्यसभेवर गेल्यावर ते मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार आहेत. त्यानंतर बिहारचा मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजप नेतृत्वाने याबाबत चर्चा सुरू केली असल्याचे म्हटले जात आहे. येत्या 16 मार्चला बिहारमधील 5 जागांसाठी राज्यसभेसाठी मतदान होणार आहे.

Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त! मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी आली समोर

बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त!

नीतीश कुमार यांनी बिहारच्या  मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार होत दिल्लीचा मार्ग स्वीकारला आहे. नीतीशकुमार हे राज्यसभेवर जाणार असल्यामुळे बिहारच्या राजकारणात मोठ्या बदलांची चर्चा रंगली आहे. नवीन सरकार स्थापनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी राज्यसभेत प्रवेश करण्याच्या निर्णयामुळे नवीन सत्ताप्रणालीबाबत चर्चा वाढली आहे. जर त्यांनी असे केले तर बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन होईल असे म्हटले जात आहे आणि त्यासाठीचा फॉर्म्युला जवळजवळ निश्चित झाला आहे.

Nitish Kumar : अमित शाहांच्या उपस्थितीत नीतीश कुमार यांचा राज्यसभेचा अर्ज दाखल; लवकरच देणार CM पदाचा राजीनामा

मीडिया रिपोर्टनुसार, नवीन सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की यावेळी भाजप मुख्यमंत्री होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, मित्रपक्ष जेडीयूला उपमुख्यमंत्र्यांसह अंदाजे १५ मंत्रिपदे मिळू शकतात. असे वृत्त आहे की या फॉर्म्युल्यानुसार, भाजपला मुख्यमंत्र्यांसह अंदाजे १५ मंत्रिपदे मिळू शकतात, तर जेडीयूला एक उपमुख्यमंत्री आणि १५ मंत्रिपदे मिळण्याची चर्चा आहे.

Web Title: Bihar dcm samrat choudhary meet amit shah bihar new cm after nitish kumar rajysabha bjp politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 05:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त! मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी आली समोर
1

Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त! मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी आली समोर

पिंपरी-चिंचवड महापालिका विषय समित्यांमध्ये ‘जुन्या-नव्यां’चा संगम; तिन्ही मतदारसंघांचे राजकीय समीकरण साधले
2

पिंपरी-चिंचवड महापालिका विषय समित्यांमध्ये ‘जुन्या-नव्यां’चा संगम; तिन्ही मतदारसंघांचे राजकीय समीकरण साधले

ठाकरेंच्या शब्दाला किंमत उरली नाही, उबाठातील सर्व निर्णय…; भाजपच्या नेत्याची टीका
3

ठाकरेंच्या शब्दाला किंमत उरली नाही, उबाठातील सर्व निर्णय…; भाजपच्या नेत्याची टीका

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?
4

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

Mar 07, 2026 | 05:04 PM
गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

Mar 07, 2026 | 05:02 PM
Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Mar 07, 2026 | 04:58 PM
बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर

बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर

Mar 07, 2026 | 04:53 PM
Chakan : स्थानिक बाजारपेठांना युद्धाच्या झळा; बाजारपेठेत मंदी, गॅस दरवाढ अन्…

Chakan : स्थानिक बाजारपेठांना युद्धाच्या झळा; बाजारपेठेत मंदी, गॅस दरवाढ अन्…

Mar 07, 2026 | 04:46 PM
Iran Israel War : संकटाच्या काळात भारताला मदतीचा हात! ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून अतिरिक्त गॅस पुरवठ्याचं आश्वासन

Iran Israel War : संकटाच्या काळात भारताला मदतीचा हात! ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून अतिरिक्त गॅस पुरवठ्याचं आश्वासन

Mar 07, 2026 | 04:44 PM
घरी EV चार्ज करताना चुकूनही करू नका ‘या’ चुका! अन्यथा खिसा होईल चांगलाच रिकामा

घरी EV चार्ज करताना चुकूनही करू नका ‘या’ चुका! अन्यथा खिसा होईल चांगलाच रिकामा

Mar 07, 2026 | 04:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM