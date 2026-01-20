Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य नियुक्तीचा अधिकार नाही; नोटीस मिळाल्यानंतर अविमुक्तेश्वरानंद यांचा उडाला भडाका

ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आणि प्रशासनामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शंकाराचार्य असण्यावर प्रश्न उपस्थित केल्याने त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

Avimukteshwaranand Saraswati issued a notice criticism of the administration and police uttar pradesh News

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी प्रशासनावर टीका केली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वादात
  • न्याय प्रशासनाची स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना नोटीस
  • शंकराचार्य असण्यावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित
Avimukteshwaranand Saraswati : उत्तर प्रदेश : प्रयागराजमधील माघ मेळाव्यादरम्यान (Uttar Pradesh News) मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना पालखीतून स्नान करुन देण्यावरुन प्रशासनासोबत वाद झाला. शंकराचार्यांवर सुरू असलेला हा वाद शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी आता सरकार आणि प्रशासनावर थेट आणि तीव्र हल्ला चढवला आहे.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या पालखीला प्रशासनाने विरोध केला. यानंतर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा देशाचे राष्ट्रपती हे शंकराचार्य कोण आहेत हे ठरवू शकत नाहीत. राष्ट्रपतींनाही शंकराचार्य ठरवण्याचा अधिकार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, न्याय प्रशासनाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना नोटीस बजावली आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या शंकराचार्य पदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

हे देखील वाचा : अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या रथाला धक्काबुक्की, स्नान करण्यास प्रशासनाचा नकार! UP मध्ये पेटला वाद

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले, “शंकराचार्य म्हणजे तो जो इतर तीन पीठांच्या शंकराचार्यांनी स्वीकारला आहे. तीनपैकी दोन पीठांचे शंकराचार्य मला शंकराचार्य मानतात. गेल्या माघ मेळ्यात त्यांनी माझ्यासोबत स्नानही केले होते. जेव्हा द्वारका आणि शृंगेरीचे शंकराचार्य स्वतः म्हणत आहेत की तुम्ही शंकराचार्य आहात आणि आमच्यासोबत स्नान करत आहात, तेव्हा आणखी काय पुरावा हवा आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हे देखील वाचा : Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित

निःसंशयपणे, आम्ही शंकराचार्य

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी सांगितले की त्यांना दोन शंकराचार्यांचा स्पष्ट लेखी आणि व्यावहारिक पाठिंबा आहे आणि तिसऱ्या शंकराचार्यांचीही मूक संमती आहे. ते म्हणाले, “आणखी कोण शंकराचार्य आहे? आम्ही ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य आहोत आणि हे निर्विवाद आहे.” अशी भूमिका ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी घेतली आहे.

प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
यापूर्वी, प्रशासनाने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांना संगमात जाण्यापासून रोखण्यात आल्याच्या आरोपांचे स्पष्टीकरण दिले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांना संगम स्नान करण्यापासून रोखण्यात आले नाही, तर त्यांना फक्त वाहनाने प्रवास करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना त्यांच्या वाहनातून उतरून पायी स्नान करण्यास जाण्याची विनंती करण्यात आली. तीन तासांच्या समजूतदारपणानंतरही, ते त्यांच्या मागणीवर ठाम राहिले आणि मौनी अमावस्येच्या महत्त्वाच्या स्नान उत्सवाच्या व्यवस्था परवानगीशिवाय व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला.

शंकराचार्य कोण आहे हे प्रशासन ठरवेल का?

ते पुढे म्हणाले, “एखादी व्यक्ती शंकराचार्य आहे की नाही हे प्रशासन ठरवेल का? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री ठरवतील की देशाचे राष्ट्रपती ठरवतील? शंकराचार्य कोण आहे आणि कोण नाही हे ठरवण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींनाही नाही. शंकराचार्य स्वतः ठरवतात की कोण शंकराचार्य आहे. पुरीच्या शंकराचार्यांनी यावर काहीही म्हटलेले नाही; ते गप्प आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आक्षेप घेतल्याचे म्हटले आहे, परंतु जेव्हा आम्ही प्रतिज्ञापत्राची प्रत पाहिली तेव्हा त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की त्यांच्याकडून कोणताही आधार मागितला गेला नव्हता, म्हणून त्यांनी कोणतेही मत दिले नाही.”

