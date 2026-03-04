Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Israel Iran War : इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याचं काउंटडाऊन सुरु? इस्रायलच्या 'हिट लिस्ट'वर आता मोजतबा खामेनेई, जगात खळबळ

Iran Israel war : मध्यपूर्वेत पुन्हा वाद पेटला आहे. इस्रायने इराणला धमकी दिला आहे की, प्रत्येक नव्या सुप्रीम लीडरला ठार केले जाईल. या धमकीमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. यामुळे पुन्हातणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:04 PM
  • इस्रायलचा इराणला इशारा
  • प्रत्येक नव्या सुप्रीम लीडरचा होणार खात्मा
  • इस्रायलविरोधी काम करणाऱ्यालाचा इस्रायल करणार नाश
Israel Iran War News in Marathi : जेरुसलेम/तेहरान : मध्यपूर्वेत सध्या इस्रायल-इराण युद्धामुळे (Israel Iran War) अस्थिरतेचे वातावरण पसरले आहे. याच तणावादरम्यान इराणने आपल्या नव्या सर्वोच्च नेत्याची निवड केली आहे. इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या इस्रायली हल्ल्यात निधनानंतर त्यांचा धाकटा मुलगा मोजतबा खामेनेई यांची नवे सुप्रीम लीडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर इस्रायलने मोठी धमकी दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इस्रायलविरोधी प्रत्येक नेत्याला ठार केले जाईल.

Iran US War : ५०० क्षेपणास्त्र, शेकडो ड्रोन्स… तरीही अमेरिकेचे नुकसान शून्य? उलट इराणची १७ जहाजे गाडली समुद्रात; ट्रम्प यांचा दावा

इराणचा प्रत्येक नेता इस्रायलच्या निशाण्यावर

इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायली काट्झ यांनी इराणला थेट धमकी दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला आहे. इराणच्या सर्वोच्च पदावर बसणाऱ्या प्रत्येक नेत्याचा खात्मा केली जाईल. त्यांनी म्हटले की, इराणच्या दहशतवादी राजवटीचे कोणतेही नियुक्त केले इस्रायविरोधी नेता आमच्या हिट लिस्टवर असेल. त्यांनी म्हटले की, या नेत्याच्या नावाने काही फरक पडत नाही, तो कुठे लपला असूदेत त्याला ठार केले जाईल. काट्झ यांच्या या विधानावर जगभरात खळबळ उडाली आहे.

काट्झ यांनी असेही स्पष्ट केले की, इस्रायल आपल्या अमेरिकन मित्रराष्ट्रासोबत मिळून इराणमधील सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी प्रयत्नशील राहिल. जनेतला या जाचातून मुक्त करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने वापर केला जाईल.

मोजतबा खामेनेई यांच्या समोरील आव्हाने

सध्या इराणचे नवे सुप्रीम लीडक आणि अली अयातुल्ली खामेनेई यांचे सुपुत्र मोजतबा खामेनेई यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई हे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्सचे सर्वोच्च नेते म्हणून  निवडले गेले आहेत. परंतु ही निवड इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या दबावाखाली झाली असल्याचे म्हटले आहे. कारण मोजतबा खामेनेई त्यांच्या वडिलांप्रमाणेल रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या जवळचे मानले जातात.

सध्या त्यांच्या समोर देशातील महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक संटक दूर करणे. तसेच अमेरिका-इस्रायलशी सुरु असलेला तणावादरम्यान देशात स्थिरता प्रस्थापित करणे अशी अनेक आव्हाने आहेत. परंतु मोजतबा यांची इस्रायली हल्ल्यात मृत्यू झाल्याने त्यांना झटका बसला आहे. यामुळे मोजतबा आपल्या वडिलांच्या हत्येचा बदला घेतात की अमेरिकेशी हातमिळवणी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Iran Leadership : अमेरिका-इस्रायलला झटका! अखेर खामेनेईंचा मुलगा मोजतबा खामेनेईच ठरले इराणचे नवे सुप्रीम लीडर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायलने इराणला कोणती धमकी दिली आहे?

    Ans: इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायली काट्झ यांनी इराणकडून कोणत्याही नवीन नेत्याची नियुक्ती केली की त्याला ठार केले जाईल त्याचे नावाने काही फरक पडणार नाही. इस्रायलविरोधी भूमिका घेणार प्रत्येक नेता ठार होईल अशी धमकी इराणला देण्यात आली आहे.

  • Que: इस्रायलच्या या धमकीचा मध्यपूर्वेत काय परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: इस्रायलच्या या धमकीमुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा इस्रायल-इराण तणाव अधिक पेटण्याची शक्यात आहे. यामुळे युद्ध अधिक भडकून अस्थिरतेत वाढ होई. ज्याचा जगावरही गंभीर परिणा होण्याची शक्यता आहे.

  • Que: कोण आहे इराणचा नवा सुप्रीम लीडर?

    Ans: इराणचे माजी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई यांचे धाकटे सुपुत्र मोजतबा खामेनेई इराणचे नवे सुप्रीम लीडर आहेत.

Published On: Mar 04, 2026 | 03:03 PM

