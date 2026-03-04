Dinvishesh : बंगाली साहित्यिक अन् नाटककार ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 04 मार्चचा इतिहास

बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व असलेले साहित्यिक, नाटककार, संगीतकार आणि चित्रकार असलेले ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांनी आजच्या दिवशी जगाचा निरोप घेतला. ते रवींद्रनाथ टागोर यांचे मोठे बंधू होते. बंगालमधील पुनरुत्थान चळवळीत त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान मानले जाते. त्यांनी अनेक नाटके, गीते आणि साहित्यकृती निर्माण केल्या. त्यांच्या लेखनातून सामाजिक जाणीव, देशभक्ती आणि कलात्मकता यांचे सुंदर मिश्रण दिसून येते. संगीत आणि चित्रकलेतही त्यांनी आपली स्वतंत्र छाप सोडली. त्यांच्या कार्यामुळे पुढील पिढ्यांना सर्जनशीलतेची दिशा मिळाली. (Dinvishesh)
