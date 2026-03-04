Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dinvishesh : बंगाली साहित्यिक अन् नाटककार ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 04 मार्चचा इतिहास

ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांची आज पुण्यतिथी आहे. यानिमित्त त्यांच्या साहित्यसेवेचे आणि सांस्कृतिक कार्याचे स्मरण केले जाते. भारतीय कला व साहित्य क्षेत्रातील त्यांचे योगदान प्रेरणादायी आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 10:45 AM
Death anniversary of Jyotindranath Tagore, Bengali literary composer and painter, elder brother of Rabindranath Tagore

रवीन्द्रनाथ टागोर यांचे मोठे भाऊ बंगाली साहित्यिक संगीतकार आणि चित्रकार असलेले ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व असलेले साहित्यिक, नाटककार, संगीतकार आणि चित्रकार असलेले ज्योतीन्द्रनाथ टागोर यांनी आजच्या दिवशी जगाचा निरोप घेतला. ते रवींद्रनाथ टागोर यांचे मोठे बंधू होते. बंगालमधील पुनरुत्थान चळवळीत त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान मानले जाते. त्यांनी अनेक नाटके, गीते आणि साहित्यकृती निर्माण केल्या. त्यांच्या लेखनातून सामाजिक जाणीव, देशभक्ती आणि कलात्मकता यांचे सुंदर मिश्रण दिसून येते. संगीत आणि चित्रकलेतही त्यांनी आपली स्वतंत्र छाप सोडली. त्यांच्या कार्यामुळे पुढील पिढ्यांना सर्जनशीलतेची दिशा मिळाली. (Dinvishesh)

04 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1791: व्हर्मोंट अमेरिकेचे 14 वे राज्य बनले.
  • 1837: शिकागो शहराची स्थापना झाली.
  • 1861: अब्राहम लिंकन अमेरिकेचे 16 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
  • 1882: ब्रिटनमधील पहिली इलेक्ट्रिक ट्राम पूर्व लंडनमध्ये सुरू झाली.
  • 1936: हिंडेनबर्गरने पहिले उड्डाण केले.
  • 1951: पहिल्या आशियाई खेळांचे उद्घाटन नवी दिल्लीत राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते झाले.
  • 1961: 1946 मध्ये इंग्लंडमध्ये बांधलेले आय. एन. एस. विक्रांत हे विमानवाहू जहाज भारतीय नौदलात दाखल झाले.
  • 1994: स्पेस शटल प्रोग्राम: एसटीएस-62 वर स्पेस शटल कोलंबिया लाँच करण्यात आले.
  • 1996: चित्रकार रवी परांजपे यांना राष्ट्रीय पुरस्कार असलेल्या कॅग हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
04 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1868: ‘हरीश्चंद सखाराम भाटवडेकर’ – चलत चित्रपटाचे प्रवर्तक यांचा जन्म.
  • 1893: ‘चार्ल्स हर्बर्ट कॉल्विन’ – पायोनियर इन्स्ट्रुमेंट कंपनी चे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 मार्च 1985)
  • 1906: ‘एवेरी फिशर’ – फिशर इलेक्ट्रॉनिक्स चे निर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 फेब्रुवारी 1994)
  • 1922: ‘विना पाठक’ – गुजराथी आणि हिंदी चित्रपट अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 ऑक्टोबर 2002)
  • 1926: ‘रिचर्ड डेवोस’ – अॅमवे चे सहसंस्थापक यांचा जन्म.
  • 1973: ‘चंद्र शेखर येलेती’ – भारतीय दिग्दर्शक आणि पटकथालेखक यांचा जन्म.
  • 1980: ‘रोहन बोपन्ना’ – भारतीय टेनिस खेळाडू यांचा जन्म.
  • 1986: ‘माईक क्रीगेर’ – इंस्ताग्राम चे सहसंस्थापक यांचा जन्म.
04 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1925: ‘ज्योतीन्द्रनाथ टागोर’ – रवीन्द्रनाथ टागोर यांचे मोठे भाऊ बंगाली साहित्यिक आणि चित्रकार यांचे निधन. (जन्म: 4 मे 1849 – कोलकाता, पश्चिम बंगाल)
  • 1948: ‘बाळकृष्ण शिवारम मुंजे’ – भारतीय राजकारणी आणि हिंदू महासभेचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 12 डिसेंबर 1872)
  • 1985: ‘चार्ल्स हर्बर्ट कॉल्विन’ – पायोनियर इन्स्ट्रुमेंट कंपनीचे सहसंस्थापक यांचे निधन(जन्म: 4 मार्च 1893)
  • 1985: ‘डॉ. पु. ग. सहस्रबुद्धे’ – साहित्यिक यांचे निधन.
  • 1992: ‘शांताबाई परुळेकर’ – सकाळ च्या प्रकाशिका आणि सकाळ पेपर्स प्रा. लि. च्या संचालिका यांचे निधन.
  • 1995: ‘इफ्तिखार’ – चरित्र अभिनेता यांचे निधन. (जन्म: 22 फेब्रुवारी 1920)
  • 1996: ‘आत्माराम सावंत’ – नाटककार आणि पत्रकार यांचे निधन.
  • 1999: ‘विठ्ठल गोविंद गाडगीळ’ – भारतीय विमानोड्डाणाचा पाया घालणारे, एअर इंडियाचे पहिले कर्मचारी यांचे निधन.
  • 2000: ‘गीता मुखर्जी’ – स्वातंत्र्य सेनानी, कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या, लोकसभा सदस्य यांचे निधन. (जन्म: 8 जानेवारी 1924)
  • 2007: ‘सुनील कुमार महातो’ – भारतीय संसद सदस्य यांचे निधन.
  • 2011: ‘अर्जुनसिंग’ – केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री, 3 वेळा मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि पंजाबचे राज्यपाल यांचे निधन. (जन्म: 5 नोव्हेंबर 1930)

