Qatar Warns Iran: ‘आता पाणी डोक्यावरून गेलंय!’ इराणच्या हल्ल्यांनी कतारचा संयम सुटला; आखाती देशांची युद्धात उडी घेण्याची तयारी

Gulf countries entering Iran-Israel conflict : पश्चिम आशियातील संघर्षाने आता अशा एका वळणावर येऊन ठेपला आहे, जिथे शांततेचे सर्व दोर तुटताना दिसत आहेत. इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य केल्यानंतर, आतापर्यंत तटस्थ राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कतारने आपला संयम सोडला आहे. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणला सडेतोड शब्दांत सुनावले असून, “आमच्या सार्वभौमत्वावर होणारे हल्ले आता खपवून घेतले जाणार नाहीत,” असे ठणकावून सांगितले आहे. यामुळे आता केवळ इराण-इस्रायलच (Iran-Israel conflict) नाही, तर संपूर्ण अरब जगतात महायुद्धाची ठिणगी पडली आहे.
कतारचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माजिद अल-अन्सारी यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेत इराणच्या वाढत्या आक्रमकतेवर कडाडून टीका केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, इराण ज्या प्रकारे कतारच्या हद्दीत क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागत आहे, ते आंतरराष्ट्रीय नियमांचे सरळ उल्लंघन आहे. “इराणने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. आमच्या निवासी भागांना आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना धोका निर्माण झाला असून, याला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत,” असे अन्सारी यांनी म्हटले आहे. कतारसारख्या देशाने असा आक्रमक पवित्रा घेतल्याने इराणच्या राजनैतिक अडचणी वाढल्या आहेत.
दुबई, दोहा आणि रियाध ही शहरे जागतिक व्यापार, पर्यटन आणि आर्थिक उलाढालीची मुख्य केंद्रे आहेत. इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे दुबईच्या ‘जेबेल अली’ बंदरासारख्या जगातील महत्त्वाच्या व्यापारी केंद्रांना धोका निर्माण झाला आहे. जर हे हल्ले सुरूच राहिले, तर जागतिक तेल पुरवठा आणि व्यापार पूर्णपणे कोलमडून पडेल, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. इराणला असे वाटते की या हल्ल्यांमुळे अरब देश अमेरिकेवर दबाव आणतील, परंतु प्रत्यक्षात या रणनीतीने अरब देश आता अमेरिकेच्या अधिक जवळ जात आहेत.
🇺🇸🇬🇧 Urgent evacuations out of Qatar are sending a serious signal. The United States and United Kingdom are quietly pulling staff from key facilities and this is not a routine safety drill. It looks like real preparation for a potential strike on Iran and reports claim the orders… pic.twitter.com/Ws0MKU1xPE — WAR (@warsurv) January 14, 2026
credit – social media and Twitter
या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’ (GCC) च्या सहा सदस्य राष्ट्रांनी – सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, यूएई, कतार आणि बहरीन – एक हाय-लेव्हल आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत इराणच्या आक्रमकतेला एकत्रितपणे कसे तोंड द्यायचे, यावर चर्चा होणार आहे. सर्व देशांनी एकमुखाने सांगितले आहे की, “आमच्यापैकी एकाही देशावर झालेला हल्ला हा संपूर्ण अरब जगतावर झालेला हल्ला मानला जाईल.” या एकात्मतेमुळे इराण आता एकाकी पडण्याची चिन्हे आहेत.
यूएईचे वरिष्ठ सल्लागार अन्वर गर्गाश यांनी इराणला शेवटचा इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “इराणने आपल्या शेजाऱ्यांशी असलेल्या संबंधांचे भान ठेवावे. चिथावणीखोर कृत्यांमुळे इराण स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहे.” मात्र, परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की जर इराणने आपले हल्ले थांबवले नाहीत, तर आखाती देशांना नाईलाजाने या युद्धात आघाडीवर उतरावे लागेल. या संघर्षाचा परिणाम केवळ आशियावरच नाही, तर संपूर्ण जगावर होणार आहे, कारण आखाती देशांतील युद्धाचा अर्थ म्हणजे जागतिक महागाईचा आणि इंधनाच्या टंचाईचा भडका!
Ans: इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर आणि निवासी क्षेत्रांवर क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले केल्यामुळे कतारने हा इशारा दिला आहे.
Ans: इराणच्या वाढत्या आक्रमकतेला रोखण्यासाठी आणि सर्व आखाती देशांच्या सुरक्षेसाठी एकत्रित रणनीती आखणे, हा या बैठकीचा उद्देश आहे.
Ans: आखाती देशांमधील युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात महागाई प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे.