‘भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर सुनीता विल्यम्सने घेतली निवृत्ती; त्यानंतर थेट गाठली दिल्ली

शेजाऱ्याने आम्हाला म्हटले, “निशाणेबाज, मला जितेंद्र आणि बबिता यांच्या जुन्या चित्रपट “फर्ज” मधील एक गाणे आठवले, ते असे आहे, ‘बार बार दिन ये आये, बार बार दिल ये गये, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू हॅपी बर्थ डे टू यू, सुनीता हॅपी बर्थ डे टू यू!’ यावर मी म्हणालो, ‘भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर सुनीता विल्यम्सबद्दलची बातमी वाचल्यानंतर तुम्हाला हे गाणे आठवले असे दिसते.
नासामधून निवृत्त झाल्यानंतर, त्या दिल्लीला आली आणि त्या म्हणाल्या भारतात येणे त्यांच्यासाठी घरी परतल्यासारखे वाटते. सुनीता विल्यम्स यांना भगवान गणेशाबद्दल अपार भक्ती आहे आणि त्यांना चंद्रावर जायचे आहे, परंतु त्यांचा नवरा तिला तिथे जाऊ देत नाही.’ शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, याला म्हणतात समर्पित पत्नी! सुनीता त्यांच्या अमेरिकन पतीच्या परवानगीशिवाय चंद्रावर जाणार नाही.”
“पाकीजा” चित्रपटातील गाणे गाणारा तिचा नवरा “चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो!” असे म्हणेल तरच ती चंद्रावर जाण्याचा विचार करेल! यावर मी म्हणालो, “आणखी एक समस्या आहे. गणेशभक्त सुनीता विल्यम्स यांना हे माहित असले पाहिजे की गणेश आणि चंद्रामध्ये छत्तीस बिंदू आहेत. आख्यायिका अशी आहे की गणेश एकदा त्याचे वाहन उंदीर चालवत होता. हे पाहून चंद्र हसला.
गणेश रागावला आणि त्याने चंद्राला शाप दिला की, चतुर्थीला चंद्र पाहणाऱ्या कोणालाही खोटे आरोप किंवा कलंकित केले जाईल. जेव्हा भगवान श्रीकृष्णाने चतुर्थीला चंद्र पाहिला तेव्हा सत्राजितने त्याच्यावर श्यामंतक रत्न चोरल्याचा खोटा आरोप केला. पुराणातील उर्वरित कथा वाचा.’ शेजारी म्हणाले, ‘निशाणेबाज, सुनीता विल्यम्स देखील त्यांच्यासोबत गणेश मूर्ती अंतराळात घेऊन गेल्या होत्या.
तिने ९.५ महिने किंवा ६०८ दिवस अंतराळात घालवले. तिने ९ स्पेसवॉक केले, किंवा ६७२ तास आणि ६ मिनिटे अंतराळात. कल्पना चावला नंतर ती नासाची दुसरी भारतीय वंशाची अंतराळवीर आहे. ती दिवंगत दीपक पंड्या यांची मुलगी आहे. ती म्हणते की घरी परतण्याची वेळ आली आहे.’ यावर मी म्हणालो, ‘बरोबर आहे. आता अंतराळात जाण्याची काय गरज आहे? येथून चंद्र आणि तारे दिसतात.’ एक गाणे आहे: “मला चंद्र आणि तारे हवे होते, पण मला रात्रीच्या अंधाराशिवाय काहीही मिळाले नाही!”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे