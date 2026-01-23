Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Balasaheb Thackeray: निवडणूक न लढवताही त्यांनी दिल्लीचे तख्त हलवले; बाळ ठाकरेंचे 'असे' रहस्य ज्यामुळे सरकारही होते हादरले

Bal Thackeray Birthday Special : आज बाळ ठाकरे यांचा वाढदिवस आहे. "हिंदू हृदयसम्राट" म्हणून ओळखले जाणारे बाळ ठाकरे यांनी कधीही निवडणूक लढवली नाही, तरीही त्यांनी सरकारांवर नियंत्रण ठेवले.

Updated On: Jan 23, 2026 | 09:01 AM
balasaheb thackeray birth anniversary facts remote control politics legacy 2026

Balasaheb Thackeray: निवडणूक न लढवताही त्यांनी दिल्लीचे तख्त हलवले; बाळ ठाकरेंचे 'असे' रहस्य ज्यामुळे मोठी सरकारे हादरली!

  • ‘मातोश्री’चा रिमोट कंट्रोल
  • व्यंगचित्रकार ते हिंदू हृदयसम्राट
  • लोकप्रियतेचा उच्चांक

Balasaheb Thackeray birth anniversary 2026 : भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात असे अनेक नेते झाले ज्यांनी निवडणुका जिंकल्या, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान पद भूषवले. मात्र, २३ जानेवारी १९२६ रोजी जन्मलेला एक असा ‘वाघ’ होता, ज्याने आयुष्यात कधीही कोणतीही निवडणूक लढवली नाही, साधे आमदारकीचे पदही भूषवले नाही, तरीही महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या सत्तेची सूत्रे त्यांच्या ‘मातोश्री’ या निवासस्थानातून हलत असत. ते म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) ! आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या अशा काही पैलूंचा आढावा घेऊया, ज्यांनी त्यांना खऱ्या अर्थाने ‘किंगमेकर’ बनवले.

व्यंगचित्रकार ते महाराष्ट्राचा ‘गॉडफादर’: प्रवासाची सुरुवात

बाळासाहेबांच्या कारकिर्दीची सुरुवात राजकारणातून नाही, तर कलेतून झाली. त्यांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे यांच्याकडून मिळालेला वारसा आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची वृत्ती त्यांच्या रक्तात होती. ‘फ्री प्रेस जर्नल’मध्ये व्यंगचित्रकार म्हणून काम करताना त्यांच्या रेषांमधून उमटणारे राजकीय टोले अत्यंत धारदार असायचे. मात्र, जेव्हा त्यांना जाणवले की केवळ चित्रांनी मराठी माणसाचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तेव्हा त्यांनी ‘मार्मिक’ साप्ताहिक सुरू केले आणि १९६६ मध्ये ‘शिवसेना’ नावाच्या एका वादळाची स्थापना केली.

हे देखील वाचा :  Balasaheb Thackeray Birth Anniversary : बाळासाहेब ठाकरे : मराठी माणसाच्या हक्कासाठी उभे राहणारे नेतृत्त्व

‘मातोश्री’चा तो रिमोट कंट्रोल नक्की काय होता?

१९९० च्या दशकात जेव्हा महाराष्ट्रात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले, तेव्हा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते. पण सरकार चालत होते ते वांद्रे येथील ‘मातोश्री’ बंगल्यातून. बाळासाहेबांनी स्वतः कधीही खुर्चीची हाव धरली नाही. ते नेहमी म्हणायचे, “माझ्याकडे सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आहे.” हे केवळ विधान नव्हते, तर ते वास्तव होते. देशातील बडे नेते, अगदी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींपासून ते विदेशी राजदूत आणि चित्रपटसृष्टीतील महानायक अमिताभ बच्चन यांच्यापर्यंत सर्वजण बाळासाहेबांचा सल्ला घेण्यासाठी ‘मातोश्री’वर रांगा लावत असत. सत्तेत नसतानाही सत्तेवर हुकूमत गाजवण्याचे हे कौशल्य केवळ त्यांच्याकडेच होते.

कट्टर हिंदुत्वाचा चेहरा आणि ‘हिंदू हृदयसम्राट’

सुरवातीला ‘मराठी माणुस’ आणि ‘भूमिपुत्र’ या मुद्द्यांवर लढणाऱ्या शिवसेनेला बाळासाहेबांनी १९८० च्या दशकात प्रखर हिंदुत्वाकडे वळवले. “गर्वाने सांगा आम्ही हिंदू आहोत” ही त्यांची घोषणा आजही देशभरात गुंजते. १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर जेव्हा देशात तणाव होता, तेव्हा बाळासाहेबांनी निर्भीडपणे जाहीर केले, “जर माझ्या शिवसैनिकांनी मशीद पाडली असेल, तर मला त्यांचा अभिमान आहे.” त्यांच्या या स्पष्टवक्तेपणामुळे त्यांना कोट्यवधी हिंदूंचे ‘हृदयसम्राट’ मानले जाऊ लागले.

जेव्हा निवडणूक आयोगाने घातली होती बंदी!

बाळासाहेबांचे राजकारण इतके आक्रमक होते की, त्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर १९९९ मध्ये सहा वर्षांसाठी मतदानाची आणि निवडणूक लढवण्याची बंदी घातली होती. लोकशाहीत एखाद्या नेत्यासाठी ही सर्वात मोठी शिक्षा मानली जाते. मात्र, तरीही बाळासाहेब डगमगले नाहीत. उलट, “मी मत देऊ शकत नाही, पण मी मतदान घडवून आणू शकतो,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

अंतिम निरोप: इतिहासातील सर्वात मोठी गर्दी

१७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी जेव्हा या महानायकाने जगाचा निरोप घेतला, तेव्हा अवघी मुंबई स्तब्ध झाली होती. त्यांच्या अंत्ययात्रेला जमलेली अथांग जनसागरी ही या गोष्टीची साक्ष होती की, माणूस पदाने नाही तर आपल्या विचारांनी आणि कार्यानी मोठा होतो. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र पुन्हा एकदा त्या ‘रिमोट कंट्रोल’च्या युगाची आठवण काढत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: बाळासाहेब ठाकरे यांनी कोणती निवडणूक लढवली होती का?

    Ans: नाही, बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात कधीही कोणतीही अधिकृत निवडणूक लढवली नाही किंवा कोणतेही सरकारी पद भूषवले नाही.

  • Que: त्यांना 'हिंदू हृदयसम्राट' ही पदवी कशी मिळाली?

    Ans: १९८० च्या दशकातील प्रखर हिंदुत्वाचा पुरस्कार आणि १९९२ च्या बाबरी पतनानंतर घेतलेल्या निर्भीड भूमिकेमुळे जनतेने त्यांना ही पदवी दिली.

  • Que: निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर बंदी का घातली होती?

    Ans: धार्मिक भावना भडकावणारी भाषणे केल्याच्या आरोपाखाली १९९९ मध्ये त्यांच्यावर ६ वर्षांसाठी मतदानाची बंदी घालण्यात आली होती.

Published On: Jan 23, 2026 | 09:01 AM

