April 29 : कला आणि करुणेचा अनोखा संगम! जाणून घ्या आज ‘या’ दोन खास दिवसांचे महत्च अन् रंजक इतिहास

International Dance Day : आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिन दरवर्षी २९ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस आधुनिक बॅलेचे जनक मानले जाणारे जगप्रसिद्ध नर्तक जीन-जॉर्जेस नोव्हर यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो.

Updated On: Apr 29, 2026 | 07:58 AM
  • नृत्यातून अभिव्यक्ती
  • इच्छापूर्तीचा आनंद
  • सांस्कृतिक आणि सामाजिक महत्त्व

International Dance Day 2026 : आज २९ एप्रिल! कॅलेंडरवरची ही तारीख केवळ एक दिवस नसून ती जगभरातील कलाकारांसाठी आणि मानुसकीवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांसाठी एक मोठा सण आहे. आजचा दिवस दोन अत्यंत महत्त्वाच्या कारणांसाठी जगभर साजरा केला जातो. एक म्हणजे शरीराला चैतन्य देणारा ‘आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिन’ (International Dance Day) आणि दुसरा म्हणजे निरागस इच्छांना पंख देणारा ‘जागतिक इच्छा दिन’ (World Wish Day).

नृत्याचा उत्सव: शब्दांशिवाय व्यक्त होणारी भाषा

‘आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिन’ दरवर्षी २९ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. या दिवसाची निवड करण्यामागे एक खास कारण आहे. १८ व्या शतकातील जगप्रसिद्ध फ्रेंच नर्तक आणि आधुनिक बॅलेचे जनक मानले जाणारे जीन-जॉर्जेस नोव्हर यांची आज जयंती. त्यांच्या सन्मानार्थ १९८२ मध्ये युनेस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय नाट्य संस्थेने (ITI) या दिवसाची घोषणा केली.

नृत्य हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही. ही एक अशी अभिव्यक्ती आहे जी भाषा, धर्म आणि संस्कृतीच्या पलीकडे जाऊन थेट हृदयाशी संवाद साधते. भरतनाट्यम असो की हिप-हॉप, लावणी असो की बॅले; प्रत्येक नृत्यशैलीतून मानवी भावनांचे विविध पदर उलगडले जातात. आजच्या धावपळीच्या युगात मानवी आरोग्य आणि मानसिक शांतीसाठी नृत्य हा एक उत्तम व्यायाम आणि ‘स्ट्रेस बस्टर’ (Stress Buster) मानला जातो. या दिवशी जगभरात विविध कार्यशाळा आणि कार्यक्रमांतून नृत्याचा वारसा जपण्याचा प्रयत्न केला जातो.

जागतिक इच्छा दिन: चिमुकल्यांच्या स्वप्नांना बळ

२९ एप्रिलचे दुसरे महत्त्व म्हणजे ‘जागतिक इच्छा दिन’. गंभीर आणि असाध्य आजारांशी लढा देणाऱ्या मुलांच्या मनात अनेक इच्छा असतात, ज्या पूर्ण होणे त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नसते. ‘मेक-अ-विश फाउंडेशन’ (Make-A-Wish Foundation) च्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा होतो.

या दिवसाची सुरुवात १९८० मध्ये अमेरिकेत एका हृदयस्पर्शी घटनेने झाली. सात वर्षांचा ख्रिस ग्रेच नावाचा मुलगा ल्युकेमियासारख्या भयानक आजाराशी लढत होता. त्याला आयुष्यात एकदा तरी ‘पोलीस अधिकारी’ बनण्याची तीव्र इच्छा होती. स्थानिक पोलिसांनी एकत्र येऊन ख्रिसची ही इच्छा पूर्ण केली, त्याला गणवेश दिला आणि खऱ्याखुऱ्या पोलीस मोहिमेवर नेले. या घटनेने जगाला दाखवून दिले की, एखाद्याची लहानशी इच्छा पूर्ण केल्याने त्याला आयुष्यात किती मोठे सुख आणि जगण्याची उमेद मिळू शकते. तेव्हापासून आजपर्यंत हे फाउंडेशन जगभरातील लाखो मुलांच्या इच्छा पूर्ण करत आहे.

मानवता आणि कलेचा संदेश

हे दोन्ही दिवस आपल्याला जगण्याचे एक नवीन सूत्र शिकवतात. नृत्य आपल्याला स्वतःच्या भावनांशी जोडते, तर इच्छा दिन आपल्याला दुसऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होऊन त्यांना आनंद देण्याची प्रेरणा देतो. जर तुम्ही आज एखादा छोटासा डान्स केला किंवा एखाद्या गरजू मुलाच्या चेहऱ्यावर हसू आणण्याचा प्रयत्न केला, तर खऱ्या अर्थाने या दिवसाचे सार्थक होईल. २९ एप्रिल हा दिवस कला, आरोग्य, सहानुभूती आणि माणुसकीच्या त्रिवेणी संगमाचा आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आंतरराष्ट्रीय नृत्य दिन कोणाच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो?

    Ans: हा दिवस आधुनिक बॅलेचे जनक जीन-जॉर्जेस नोव्हर यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो.

  • Que: जागतिक इच्छा दिन (World Wish Day) ची सुरुवात कधी झाली?

    Ans: या दिवसाची सुरुवात १९८० मध्ये ख्रिस ग्रेच या मुलाची इच्छा पूर्ण झाल्याच्या घटनेपासून झाली.

  • Que: हे दोन्ही दिवस एकाच तारखेला का येतात?

    Ans: योगायोगाने दोन्ही महत्त्वाच्या संस्थांची स्थापना किंवा संबंधित व्यक्तींची जयंती २९ एप्रिल रोजीच असल्याने हे दोन्ही दिवस एकाच वेळी साजरे होतात.

Published On: Apr 29, 2026 | 07:58 AM

