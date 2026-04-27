World Design Day: केवळ सौंदर्य नाही, तर जगण्याची कला आहे ‘डिझाइन’! जाणून घ्या 27 एप्रिलचा दिवस का आहे खास?

World Design Day : जागतिक डिझाइन दिन दरवर्षी २७ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस सर्जनशीलता, नावीन्य आणि डिझाइनच्या सामाजिक भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यासाठी समर्पित आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 06:30 AM
World Design Day : डिझाइन म्हणजे केवळ सजावट नाही! जाणून घ्या २७ एप्रिलचा 'जागतिक डिझाइन दिन' का आहे खास? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ‘The Spaces In Between’ ही २०२६ ची संकल्पना
  • डिझाइनची सामाजिक भूमिका
  • भारतात ‘डिझाइन इन इंडिया’चा नारा

World Design Day 2026 theme : दरवर्षी २७ एप्रिल रोजी जगभरात ‘जागतिक डिझाइन दिन’ (World Design Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. आजचे युग हे नावीन्य आणि सर्जनशीलतेचे आहे. आपल्या सभोवतालच्या साध्या टाचणीपासून ते आकाशात झेपावणाऱ्या विमानापर्यंत, प्रत्येक गोष्टीच्या मागे एका डिझाइनरची दूरदृष्टी दडलेली असते. इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ डिझाइन (ICoD) द्वारे सुरू करण्यात आलेला हा दिवस केवळ डिझाइनचे सेलिब्रेशन नाही, तर समाजातील बदलासाठी डिझाइनचा वापर कसा करता येईल, याचे आत्मचिंतन करण्याचा दिवस आहे.

२०२६ ची विशेष थीम: ‘The Spaces In Between’

यावर्षी जागतिक स्तरावर ‘द स्पेसेस इन बिटवीन’ (The Spaces In Between) ही संकल्पना राबवली जात आहे. डिझाइन म्हणजे केवळ अंतिम उत्पादन (Product) नसून, दोन व्यक्तींमधील संवाद, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अनुभव आणि सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणारी ती एक ‘लिंक’ आहे. डिझाइनर आता अशा गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत आहेत ज्या आपल्याला एकमेकांच्या अधिक जवळ आणतील आणि समुदायांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करतील.

डिझाइन: समस्या निवारणाचे प्रभावी शस्त्र

डिझाइनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता बदलला आहे. हे केवळ ग्राफिक्स किंवा फॅशनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आज ‘डिझाइन थिंकिंग’चा वापर करून गरिबी, हवामान बदल आणि आरोग्य सेवांमधील त्रुटी दूर केल्या जात आहेत. चांगले डिझाइन हे वापरकर्त्यासाठी सोपे (User-friendly), सुरक्षित आणि टिकाऊ असावे लागते. मग ते एखाद्या मोबाइल पमधील बटण असो किंवा शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, प्रत्येक ठिकाणी डिझाइनची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

भारताची ‘डिझाइन’ झेप आणि भविष्य

भारतासाठी २०२६ हे वर्ष डिझाइन क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरत आहे. ‘डिझाइन इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमांमुळे भारतीय डिझाइनर्सना जागतिक स्तरावर मोठी मागणी आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात पेटंट फाइलिंगमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. आयआयटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) सारख्या संस्था आंतरराष्ट्रीय परिषदांद्वारे भारतीय प्रतिभेला जागतिक व्यासपीठ मिळवून देत आहेत. २९ एप्रिल रोजी भारतात ‘वर्ल्ड डिझाइन आणि आयपी कॉन्फरन्स’चे आयोजन करण्यात आले असून, यात भविष्यातील भारताच्या डिझाइन धोरणावर चर्चा होणार आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 06:30 AM

