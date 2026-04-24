Panchayati Raj Day: ग्रामीण भारताच्या विकासाचे इंजिन, 'पंचायती राज'! 24 एप्रिलचा दिवस का आहे लोकशाहीसाठी खास? वाचा सविस्तर

Panchayati Raj Day : पंचायती राज दिन दरवर्षी २४ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. भारतातील लोकशाहीची मुळे अधिक घट्ट करण्यासाठी आणि ग्रामीण शासन प्रणालीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.

Updated On: Apr 24, 2026 | 08:14 AM
Panchayati Raj Day : 'गावचा विकास, देशाचा विकास!' पंचायती राज दिनानिमित्त जाणून घ्या आपल्या अधिकारांची ताकद

  • लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण
  • त्रिस्तरीय शासन प्रणाली
  • ग्राम स्वराज्याचा संकल्प

National Panchayati Raj Day 2026 : भारताचे हृदय गावांमध्ये धडकते, असे महात्मा गांधी नेहमी म्हणायचे. त्यांचे ‘ग्राम स्वराज्याचे’ स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आणि लोकशाहीचा कणा अधिक मजबूत करण्यासाठी २४ एप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशात ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिन'(National Panchayati Raj Day)म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस ग्रामीण जनतेसाठी सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहे.

इतिहास आणि ७३ वी घटनादुरुस्ती

पंचायती राज दिनाचा इतिहास हा संघर्षाचा आणि दूरदृष्टीचा आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ग्रामीण विकासासाठी अनेक प्रयत्न झाले, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळत नव्हता. अखेर १९९२ मध्ये संसदेने ७३ वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली आणि २४ एप्रिल १९९३ पासून ती अधिकृतपणे लागू झाली. यामुळे पंचायतींना घटनात्मक अधिकार मिळाले, निधीचे वाटप सुलभ झाले आणि निवडणुका अनिवार्य झाल्या. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०१० मध्ये पहिल्यांदा हा दिवस अधिकृतपणे साजरा करण्याची घोषणा केली होती.

त्रिस्तरीय प्रणाली: विकासाची तीन चाके

भारतात पंचायती राज व्यवस्था ही त्रिस्तरीय स्वरूपात कार्यरत आहे. पहिल्या स्तरावर असते ‘ग्रामपंचायत’, जी थेट गावाच्या विकासासाठी आणि मूलभूत सुविधांसाठी जबाबदार असते. दुसऱ्या स्तरावर ‘पंचायत समिती’ ही गट स्तरावर नियोजनाचे काम करते, तर तिसऱ्या स्तरावर ‘जिल्हा परिषद’ संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करते. या प्रणालीमुळे केवळ रस्ते किंवा पाणीच नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणाचे निर्णयही आता स्थानिक लोक घेऊ लागले आहेत.

लोकशाहीतील जनसामान्यांचा सहभाग

पंचायती राज व्यवस्थेचे सर्वात मोठे यश म्हणजे सामान्य माणसाचा निर्णय प्रक्रियेत झालेला सहभाग. आज गावातील एखादा शेतकरी किंवा महिला सरपंच होऊन गावाचे नशीब बदलू शकतात. महिलांना मिळालेले आरक्षण आणि ग्रामसभेच्या माध्यमातून होणारी चर्चा यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. ही व्यवस्था आपल्याला शिकवते की लोकशाही केवळ दिल्ली किंवा मुंबईत नसून ती आपल्या गावाच्या चावडीवर देखील आहे.

ग्राम स्वराज्याकडे वाटचाल

आजच्या डिजिटल युगात पंचायती राज व्यवस्था अधिक स्मार्ट होत आहे. ई-ग्रामस्वराज पोर्टल, डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाईन सेवांच्या माध्यमातून गावांचा कारभार हायटेक झाला आहे. मात्र, केवळ तंत्रज्ञान पुरेसे नाही; ग्रामीण जनतेने आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवून ग्रामसभेला उपस्थित राहणे आणि प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भारताचा कायापालट होईल.

Frequently Asked Questions

  • Que: राष्ट्रीय पंचायती राज दिन कधी साजरा केला जातो?

    Ans: भारतात दरवर्षी २४ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिन साजरा केला जातो.

  • Que: पंचायती राजला घटनात्मक दर्जा कोणत्या घटनादुरुस्तीने मिळाला?

    Ans: ७३ व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याद्वारे (१९९२) पंचायती राजला घटनात्मक मान्यता मिळाली.

  • Que: महाराष्ट्रात पंचायती राजचे किती स्तर आहेत?

    Ans: महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आहे.

